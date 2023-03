Måtte stille opp da Vedum ble syk

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad forteller at Trygve Slagsvold Vedum trengte mye hjelp og støtte den første tida etter at han fikk sykdomsbeskjeden.

– Jeg syns det er modig at han tør å være så åpen.

Det sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til TV 2 etter at partileder Trygve Slagsvold Vedum fredag åpnet opp til Senterpartiets landsmøte om egen helse. Vedum fortalte landsmøtet at han i 2020 fikk vite at han har multippel sklerose, MS.

– Det har vært en veldig sårbar situasjon for Trygve, sier Arnstad i etterkant av talen.

– Jeg har visst det hele tida fordi Trygve har hatt behov for stand-in og behov for mye hjelp og støtte det første halvåret. Det var ganske krevende for ham.

Etter hvert fikk Vedum medisiner som virket. I landsmøtetalen fortalte han at han har merket lite til sykdommen den siste tida.

– Det har heldigvis gått veldig bra etter det med den behandlingen han har fått. Og jeg syns det er modig av ham å være åpen, sier Arnstad.

– Merker du på ham at han har denne diagnosen?

– Nei, ikke i det hele tatt.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, som er 2. nestleder i Senterpartiet, sier det har vært en tøff tid for Vedum.

– Og så varmer det hjertet til hele salen at han er sterk og tilbake i full vigør, sier Tvinnereim til TV 2.

– Vi har aldri merket på Trygve utad at han har i perioder har slitt. Han er en tøffing. Nå er vi skikkelig glad for at han er på et sted hvor han kunne fortelle om dette.



Ola Borten Moe, 1. nestleder og minister for forskning og høyere utdanning, er glad for at Vedum valgte å dele sin historie.

– Det er en veldig sterk historie som jeg tror gjør inntrykk på oss alle sammen, og helt sikkert langt utenfor landsmøtesalen til Senterpartiet, sier han.



– Og så tror jeg vi alle sammen er veldig glade for at det har gått bra.

– Merker dere noe til det i hverdagen?

– Nei.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl kaller talen modig.

– Det var en sterk tale, og jeg har vært veldig imponert over at han har satt partiet og landet foran seg selv, til tross for det han har vært igjennom. Jeg er veldig imponert over det.