Måtte stenge kommentarfelt: – De er for ufyselige

Flere medier måtte stenge kommentarfeltet etter at Sumaya Jirde Ali sto frem med anklager om rasisme fra Atle Antonsen.

Atle Antonsen anklaget for rasisme:

«Få sendt dritten ut av landet vårt».

«Deporter»

«Hun kan jo bare reise dit hun kom fra»

Disse kommentarene kom etter at Sumaya Jirde Ali anklaget komiker og skuespiller Atle Antonsen for rasisme og bruk av fysisk makt mot henne. Kommentarene ble publisert i kommentarfeltene i Facebook-postene til lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen og kulturavisen Subjekt.

Antonsen uttalte til TV 2 tirsdag at «dette er en trist og ubehagelig sak.» Komikeren har også lagt seg flat for hendelsen, som er politianmeldt, i et lengre innlegg på Facebook.

KOMMENTARFELT: Store medier har slettet eller stengt innlegget hvor saken om Jirde Ali ble delt. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Da mediene publiserte nyheten på Facebook lot ikke reaksjonene vente på seg.

Noen av kommentarene var så stygge at de store mediene i Norge måtte stenge kommentarfeltene. TV 2, VG, NRK og Dagbladet har alle stengt, eller slettet sin Facebook-post etter delingen av saken tirsdag.

– Det var svært høy temperatur i kommentarfeltet. Derfor valgte vi å stenge kommentarfeltet, skriver Alexandra Beverfjord, sjefredaktør i Dagbladet en SMS til TV 2.

– Destruktive kommentarer

Gudbrandsdølen Dagningen var en av de første mediene som publiserte nyheten om Antonsen tirsdag. Da de la saken ut på Facebook, var engasjementet stort.

SCREENSHOT: Dette skjermbildet ble tatt kort tid etter at Subjekt publiserte saken på Facebook. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det ble bare destruktive kommentarer begge veier. Det ble slettet noen kommentarer fortløpende, men så tok vi valget om å slette innlegget da vi ikke hadde folk til å gå gjennom kommentarene, sier redaktør Tom Martin Hartviksen til TV 2.

Hartviksen sier de måtte slette flere innlegg i samme Facebook-post.

– Kommentarfelt-rasister

Danby Choi er redaktør i nettavisen Subjekt. Han reagerer kraftig på kommentarene som ble skrevet under deres Facebook-post.

– Mange skriver stygge kommentarer som vi egentlig ikke vil slette, fordi vi har takhøyde, men enkelte av kommentarene i går, de er for ufyselige. Gå på ball, ikke spilleren, sier redaktøren.

REAGERER: Redaktør Danby Choi reagerer sterkt på avisens kommentarfelt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Noen av kommentarene TV 2 har skjermbilder av stammer fra kommentarfeltet til Subjekt, før det ble moderert. Choi synes det er trist at de ikke kan la folk si det de ønsker.

– Det kommer mange kommentarer om Jirde Alis religion og bakgrunn. Det er helt bak mål. Alternativet er å stenge kommentarfeltene, men det er dumt fordi vi ønsker debatt og gi folk rom til å rope høyt. På denne måten ødelegger kommentarfelt-rasistene for alle andre, utdyper han.

Passe på voksne mennesker

Flere av de store mediene har egne ansatte til å moderere kommentarfeltene på sosiale medier. Det i seg selv er trist, mener Hans-Petter Nygård-Hansen, ekspert på sosiale medier.

– Det er et bunnivå når medier må ansette voksne mennesker, for å moderere andre voksne mennesker som ikke kan styre seg selv, sier han.

På grunn av kommentarfeltene på saken mellom Antonsen og Jirde Ali blir de begge «dømt», sier eksperten.

TRIST: Hans-Petter Nygård-Hansen sier kommentarfeltet er lite representativt for befolkningen for øvrig. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Det har allerede blitt felt to dommer i sosiale medier. Den ene dommen er at Atle Antonsen er en rasist. Den andre er at Ali er hårsår, og bør lære seg norsk historie, sier Nygård-Hansen.

Ferdig etterforsket

Partene i saken og vitner har vært inne til avhør, og saken er ferdig etterforsket av Oslo politidistrikt. Saken er nå sendt til påtalevurdering.

Oslo statsadvokatembeter bekreftet overfor TV 2 onsdag at en vurdering er ventet å komme om én til to uker.