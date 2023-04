Etter at TV 2 begynte å stille spørsmål, oppdaget Statsministerens kontor at skattegrunnlaget for statsministeren var 12.500 kroner for lavt.

FRYNSEGODER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må skatte av en privat fordel til en verdi av 42.021,50 kroner etter at han og familie to ganger i fjor fikk bo gratis på ambassaderesidensen i London. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

I disse dager sitter mange nordmenn med selvangivelsen for 2022.

Det gjør også Statsministerens kontor (SMK), som nå har gjort to endringer i innberetningen for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter at TV 2 begynte å stille spørsmål om lønnsslippene hans.

Bakteppet er to private besøk i London.

Som TV 2 kunne melde tidligere i dag, kommer det nemlig fram i lønnsslippen for desember i fjor at Støre tok med seg familien til London og fikk overnatte gratis i ambassaderesidensen i Kensington under et privat besøk sju måneder tidligere, i mai.

10 PALACE GREEN: Den norske ambassaderesidensen i London ligger i et av byens mest eksklusive strøk. Foto: Lise Åserud / NTB

Dette ble ansett som en «privat fordel mottatt i arbeidsforholdet» for Støre, ettersom feriehelgen ikke var knyttet til noe oppdrag eller arbeid som statsminister.

– Det er etter regelverket å betrakte som en fordel. Den har jeg da innrapportert og betalt skatt for etter de reglene som gjelder, fastslår Støre.

SMK påtar seg ansvaret



Men innberetningen i desember var ikke komplett.

Etter at TV 2 begynte å jobbe med saken, er det nemlig kommet fram at statsministeren også overnattet i residensen under et privat besøk i London i juli.

Støre hadde da med seg sin yngste sønn Gullik Slagsvold Støre, som på dette tidspunktet var bosatt i London.

I tillegg viser det seg at Statsministerens kontor hadde glemt å ta med Gullik Slagsvold Støre da skatteberegningen for oppholdet i mai ble gjort.

– Dette ble oppdaget da vi jobbet med TV 2s innsynsforespørsel, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor.

BLIR FORDELSBESKATTET: Statsminister Jonas Gahr Støre mottok en privat fordel, et såkalt frynsegode, da han og familien fikk overnatte gratis i ambassaderesidensen i London. Han må derfor skatte av fordelen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Administrasjonen ved Statsministerens kontor tar på seg fullt ansvar for feilen.

­­– Det er vi i administrasjonen som innrapporterer til skattemyndighetene, og ikke statsministeren selv. Ved en administrativ feil ble ikke fordelen for statsministerens opphold i juli og oppholdet i mai og juli for den ene sønnen, Gullik, rapportert inn samtidig som det andre. Det er vi lei oss for, og dette er nå rettet opp, sier Hjukse.

På spørsmål om hvem som har ansvar for at Støre leverer riktig selvangivelse, svarer hun likevel slik:

– Statsministeren har som alle andre selv ansvar for at skattemeldingen er riktig.



Økte summen med 12.500 kroner

De nye innberetningene ble gjort 11. og 14. april i år, over en måned etter at de første spørsmålene fra TV 2 ble sendt.

TV 2 fikk innsyn i statsministerens lønnsslipper 9. mars og stilte samme dag en rekke spørsmål om innholdet i dem.

I den opprinnelige innberetningen, som framgår av Støres lønnsslipp for desember, var den private fordelen Støre mottok, beregnet til 29.521,50 kroner – inkludert 1.780 kroner for en middag i residensen og 27.741,50 kroner for overnattinger og andre måltider.

Denne innberetningen dekket den private fordelen Støre mottok for seg selv, kona Marit Slagsvold Støre, sønnen Vetle Slagsvold Støre og Vetles samboer.

STILLINGSKODE 9901 STATSMINISTER: Dette bildet viser et utsnitt av statsminister Jonas Gahr Støres lønnsslipp for desember 2022. Foto: TV 2

Nå er det i tillegg innrapportert en fordel på 7.500 kroner for tre overnattinger for Gullik Slagsvold Støre i mai.

Samtidig er det innrapportert en fordel på 5.000 kroner for én overnatting for Jonas Gahr Støre og Gullik Slagsvold Støre under besøket i juli.

Statsministerens kontor har dermed innberettet 12.500 kroner mer i privat fordel for Støre, slik at totalsummen øker til 42.021,50 kroner.

Tok sju måneder

Dette er ikke penger statsministeren må betale, men en beregning av den private fordelen Støre har mottatt, og som han må skatte av.

Støre forteller til TV 2 at han allerede før det første besøket var bevisst på at overnattingene på ambassaden ville utgjøre en privat fordel for ham som måtte innberettes for beskatning.

På spørsmål om hvorfor det tok hele sju måneder før den første innberetningen ble gjort, svarer Statsministerens kontor at den nøyaktige beregningen av fordelen var omfattende og tidkrevende å gjøre.

– Det ble blant annet innhentet informasjon fra Finansdepartementet om praksis for å sikre en korrekt beregning, sier Hjukse.



TOPPMØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møtte sin britiske kollega Boris Johnson da han besøkte London fredag den 13. mai i fjor. Etter at han var ferdig med det offisielle programmet, ble han i London over helgen sammen med familien. Det er denne private delen av oppholdet han må skatte av. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

Det ble også gjort vurderinger internt, men det ble ikke innhentet informasjon fra andre eksterne faginstanser, opplyser hun.

Fra Finansdepartementet får TV 2 opplyst at den private fordelen for overnatting og frokost er beregnet på grunnlag av prisene på hotellet Royal Garden, som ligger like i nærheten av ambassaderesidensen.

Verdien av middagen er beregnet ut fra satsene i Statens personalhåndbok.

Støre selv har ingenting å tilføye om hvorfor det tok så lang tid å beregne skattegrunnlaget hans.



– Nei, det kan ikke jeg kommentere, sier han.

– Det blir rapportert inn, og så blir det trukket i skatt. Det har skjedd på ordentlig vis – jeg har gjort mitt, sagt hva det skal være, og jeg har gjort opp for meg.