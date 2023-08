Måtte låse seg inn da han skjønte hva leietakeren gjorde

Ahmed skjønte at noe skurret. Nå er han redd for å ha blitt en ufrivillig hallik.

– På profilen hadde hun tre gode anmeldelser, sier Ahmed.

Mandag låste han inn en mor og en rundt 13 år gammel datter i en leilighet han leier ut på Airbnb.

– De sa de gledet seg til å utforske byen.

Men det var noe helt annet de hadde tenkt å bruke leiligheten til.

TOPP: Det lå tre gode anmeldelser inne på profilen til leietakeren. Foto: Skjermbilde fra Airbnb

Ahmed la merke til flere ting han mente skurret da han møtte leietakerne. Han begynte å lure på om de to faktisk var i familie. Blant annet var datterens hårfarge helt annerledes enn morens.

– Jeg la merke til at de ikke var våte i håret. Det regnet veldig mye den dagen, og det går ikke buss fra togstasjonen de kom fra. Jeg tenkte at noen må ha kjørt dem dit, sier Ahmed.

Ahmed ønsker ikke å bruke etternavnet sitt i denne saken.

Tok saken i egne hender

Fire timer etter at Ahmed hadde sluppet de to kvinnene inn, ringte naboen.



– Han sa det var mange kvinner og menn på balkongen og mange som kommer inn og ut av hovedinngangen. Da ringte jeg broren min, og vi dro til leiligheten, sier Ahmed.

Han forteller at de to satt utenfor slik at de kunne se opp til balkongen. Imens de satt utenfor, fikk de mistanke om at leietakerne brukte leiligheten til salg av sex.

– Vi søkte opp området på en eskorteside og fant en profil som skrev at hun var i området på nøyaktig de samme datoene leiligheten var leid ut, sier Ahmed.

Han forteller at de deretter skjønte hva som foregikk og kontaktet politiet. Politiet skal ha svart at de ikke hadde kapasitet til å se på saken.

Ahmed og broren tok derfor saken i egne hender og låste seg inn i leiligheten.

BEVIS: Ahmed filmet med mobilen idet han tok seg inn i leiligheten. Foto: Privat

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Airbnb, men de har ikke besvart våre henvendelser.

– Mistenker at noen sto utenfor

På innsiden av leiligheten sier Ahmed det lå kondomer og glidemiddel rundt omkring. I den ene senga lå det en naken mann og en naken kvinne. En annen kvinne kom rett ut av dusjen og sto i gangen.

– Jeg ble veldig redd. Jeg ble redd for at jeg kunne havne i trøbbel siden jeg hadde leid ut til noen som drev med prostitusjon, sier Ahmed, som forteller at han kastet gjestene ut.

Ahmed sier også at en laptop forsvant mens leietakerne disponerte leiligheten. Det oppdaget han like etter at han kastet dem ut.

– Jeg løp ut for å lete etter dem, men jeg fant dem ikke. De kan umulig ha forsvunnet så fort gående, så jeg mistenker at noen sto utenfor i en bil og plukket dem opp.

Han har ikke anmeldt forholdet siden han er redd for å bli mistenkt for å drive hallikvirksomhet.

FENGSEL: Leietakeren har kommet med flere trusler mot Ahmed i chatten på Airbnb etter at hun ble kastet ut. Foto: Skjermbilde

Leietakeren har truet Ahmed med å anmelde ham for for nettopp dette dersom han kontakter politiet. TV 2 har sett store deler av korrespondansen mellom Ahmed og leietakeren etter utkastelsen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med leietakeren. Vedkommende har ikke besvart våre henvendelser.

NABOEN: Naboen var hjemme mens Ahmed hadde leid ut leiligheten på Airbnb. Foto: AFP PHOTO / MARTIN BUREAU

– Alt riktig

I Norge er det en egen lovbestemmelse i straffeloven om at det ikke er lov å leie ut til noen man «forstår» skal drive med prostitusjon, eller «utviser grov uaktsomhet i så måte».

Bestemmelsen kalles «hallikparagrafen».

– Det ligger en viss signaleffekt i at man har en egen bestemmelse for prostitusjon, sier advokat hos organisasjonen Huseierne, Anders Leisner.



Dersom man enten ikke vet, eller har noen forutsetning for å vite at leietakeren skal bruke eiendommen til salg av sex, han man ikke gjort noe straffbart, mener Leisner

ADVOKAT: Leisner mener man bør bakgrunnssjekke dem man leier ut til. Foto: Huseierne

Han sier utleiere ellers, i utgangspunktet har svært lite ansvar for hva en leietaker gjør i en leilighet man leier ut.

Dersom man oppdager at leietakerne bruker eiendommen til salg av sex, mener han man bør gjøre det man kan for å avslutte det.

– Det høres ut som at denne fyren har gjort alt riktig. Jeg ville kontaktet politiet. Det å ta seg inn og avbryte dette på egenhånd ligger jo ikke for alle, sier Leisner.

TV 2 har sendt flere spørsmål til Øst Politidistrikt i forbindelse med saken. Søndag har de enda ikke besvart våre henvendelser.