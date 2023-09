Måtte kjempe for å få utlagt tarm

Da Pernille Patricia Sandbakken var 14 år, våknet hun en dag med kraftige magesmerter. Siden det har det vært hyppige sykehusbesøk og utallige timer på do daglig, i en periode på over ti år.



Den aller første gangen Sandbakken opplevde disse smertene husker hun godt.

– Mamma sa det hørtes ut som at jeg skulle føde. Jeg hadde sterke luftsmerter og forstoppelsessmerter.

Det som skjedde etterpå husker hun som en ubehagelig prosess.

– Jeg ble sjekket på sykehuset. Det var veldig ubehagelig å være 14 år og at en mannlig lege skulle holde på bak der. Jeg opplevde det som veldig skummelt.

Sandbakken fikk tømt tarmene etter flere sykehusbesøk. Men hva var det som egentlig var galt? Det fikk hun aldri svaret på.

– Jeg føler at jeg aldri fikk en diagnose, og jeg har vel fortsatt ikke fått en diagnose.

Sandbakken ble født med tarmene utenpå magen, men den operasjonen og prosessen gikk helt fint.

– Mamma fikk beskjed om at jeg kunne leve som normalt, og det gikk helt fint fram til jeg var 14. I alle år har vi lurt på om det kan være en sammenheng, men det vet vi fortsatt ikke.



Det var inn og ut av sykehuset i mange år og Sandbakken ble avhengig av avføringsmidler. Smertene fortsatte, men hun fikk aldri svaret på hvor de kom fra.

– Jeg følte meg som en testkanin i flere år. Jeg ble bare satt på nye avføringsmidler hele tiden. Jeg føler at de aldri prøvde å søke etter roten til problemet.



Hun hadde kronisk forstoppelse og konstante smerter i magen hver dag. Avføringsmiddel ble testet, den ene etter den andre i mange år. Da Sandbakken begynte på videregående skole noen år senere, forteller hun at hun var nødt til å akseptere at hun ikke kom til å ha en normal hverdag.

GOD OPPFØLGING: Sandbakken forteller at hun fikk god oppfølging fra rådgivere på sin videregående skole og fikk lagt opp et løp som var tilpasset hennes hverdag. Foto: Rikard Amodei

Helt alene

Da 18-årsdagen kom, skjedde det som hun beskriver som veldig vanskelig.

– Da jeg fylte 18, ble jeg glemt. Det var som å bli droppet av alt støtteapparatet jeg hadde rundt meg. Da hadde jeg gått til ergoterapeut og ernæringsfysiolog en gang i uken, hver uke. Plutselig var det ingenting, forteller hun.

Sandbakken og moren måtte fortsette å kjempe for å få svar på hva som faktisk var galt.



UNG UFØR: Den kroniske forstoppelsen og smertene gjorde at Sandbakken måtte søke om å bli ung ufør. Prosessen med NAV startet i 2020 og hun fikk innvilget søknaden i fjor høst. Foto: Rikard Amodei

Etterhvert begynte tankene om stomi å dukke opp.

– Jeg ville høre hva det var og hvordan det funket. Kunne det være en løsning?



Hva er stomi? Ved anleggelse av stomi lages en åpning gjennom bukveggen, der en tarmbit ledes gjennom åpningen og sys til huden. Folkelige uttrykk for stomi er «utlagt tarm» eller «pose på magen». For å samle opp det som kommer fra stomien benyttes en stomipose. Det som kommer ut via stomien tømmes til posen når det måtte være behov for det, og personen som har stomien har ingen kontroll over denne tømminga. Kilde: Helsedirektoratet

Første gang hun sendte en søknad om en samtale, fikk hun avslag.



– Da fikk jeg som svar at de mente at jeg var for ung til å ta en sånn avgjørelse, men jeg ville først bare høre hva det gikk ut på.



I dag sitter Sandbakken igjen med tanken om at hvis hun hadde fått stomi tidligere, kunne hun unngått mange år med sterke smerter.

– Jeg tror det er mange unge der ute som kan få et bedre liv med stomi. De skulle bare visst hvor mye enklere det kan bli å håndtere sykdommen sin med en stomi, forteller Sandbakken.

Roy Aleksander Farstad fra Norilco – Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft – sier at han ikke er kjent med at man fraråder unge generelt å få stomi.

– Man prøver andre behandlingsmetoder som medikamentell behandling eller operasjoner før det legges ut en stomi, men dette varierer fra diagnose til diagnose, forteller han.

ØKNING: Roy Aleksander Farstad fra Norilco forteller at det er en økning i antall personer med stomi på generelt grunnlag.

Vendepunktet

Etter søknaden om stomi ble sendt i fjor, fikk Sandbakken flere kontrabeskjeder. Etter utallige timer på sykehuset, med intervjuer og tester og mye fram og tilbake på om hun i det hele tatt skulle få lov til å operere, kom den endelige beskjeden i mai. Hun skulle få stomi.

Da bestemte hun seg for å legge ut en TikTok og dele åpent om sin historie. Responsen var enorm.

– Jeg har kommet i kontakt med ekstremt mange som kjenner på det samme, vi hjelper hverandre. Jeg får masse goder av det, og det har gitt meg enda flere grunner til å dele.



Nå har hun hatt stomi i fire måneder og er fast bestemt på å dele.

– Det har blitt enklere, men jeg er fremdeles syk. Jeg er 100 prosent avhengig av avføringsmidler fremdeles, men jeg har mildere bivirkninger og det er absolutt mye enklere nå.



SAVNET ÅPENHET: Sandbakken sier at folk aldri kunne gjettet at hun var syk. Hun savnet å se realiteten av ting fra andre, og derfor bestemte hun seg for at hun skulle dele. Foto: Rikard Amodei

Roy Aleksander Farstad forteller at de i Norilco har sett en positiv utvikling i at flere deler om hverdagen med stomi i sosiale medier.

– Åpenhet er viktig for å bryte ned tabu og for å ufarliggjøre det. Man opplever at mange som lever med en tarmsykdom får en bedre hverdag med stomi, og mange ser på det som absolutt siste utvei. Ved å dele erfaringer vil man hjelpe andre i lignende situasjoner og betrygge de i den nye rollen de vil få med en pose på magen.

Sandbakken kommer med en siste oppfordring til de som er redde for å snakke med noen om sine mage- og tarmproblemer.

– Jeg deler det ikke bare på TikTok og Instagram over natta. Det tar tid, og jeg har delt litt og litt. Start med å anerkjenne det overfor deg selv, og snakk med foreldrene dine eller noen som er nær deg.

NYE ERFARINGER: For Sandbakken er det viktig å dele alle aspektene hun opplever med stomi. Når hun har nye erfaringer i den nye hverdagen, så vil hun dele det. Foto: Rikard Amodei

Hun forteller at hun hovedsakelig har fått positive tilbakemeldinger.

– Hver gang jeg er på jentekveld og må ta den lille «sånn går det egentlig med meg». De gangene jeg forteller at jeg sliter med magen så blir det ofte en samtale, og noen ganger viser det seg at andre også sliter.

– Da kan vi komme med tips til hverandre. Om du prater høyt om det, så kommer du til å komme over flere som også har det sånn som du har det.