En av beboerne som måtte evakuere fra huset sitt i Larvik forteller at hun har følt seg utrygg i området.

SYNKEHULL: Det har dukket opp flere synkehull i et område med kvikkleire i Larvik. Foto: Geir Eriksen

Tre hus ble fredag evakuert i et område med kvikkleire i Kvelde i Larvik kommune.

– I et område i Kveldeveien har det vært gjort arbeider som har avdekket opplysninger om grunnforholdene som kommunen ikke var klar over. Det er kjent at grunnen har kvikkleire, opplyste politiet.



En av dem som måtte forlate huset sitt er Mona Martinsen, som forteller at beskjeden kom brått på.

– Vi ble tatt på senga. Vi dro til byen og hadde ikke greie på noen ting, sier Martinsen til TV 2.

– Merket at det har vært noe gærent

Martinsen ble likevel ikke veldig overrasket, og forteller at hun har vært engstelig for jordmassene i området lenge.

– Vi har merket at det har vært noe gærent i bakken før. Vi har hatt to oversvømmelser i kjelleren, og jeg har kjent at jorden har vært veldig rar å grave i når jeg har gravd i hagen, sier Martinsen.

MÅTTE EVAKUERE: Tre hus ble evakuert, før beboerne senere fikk flytte tilbake. Foto: Geir Eriksen

Ifølge henne har det også vært store mengder vann på jordene i området den siste tiden.

– Verandaen og trappen vi har bygget har også seget ned, sier hun.

Martinsen har bodd i huset i elleve år.

– Det er en veldig fin plass, men jeg har ikke følt meg helt trygg her, sier hun.

Får flytte tilbake

Da Martinsen og mannen ble ringt av politiet og bedt om å evakuere fredag, tok de turen til familiemedlemmer i nærheten.

Mens hun er på telefonen med TV 2, får de beskjed om at de kan flytte tilbake.

Martinsen sier hun må tenke litt på hva hun skal gjøre.

– Jeg har ikke så veldig lyst til å reise tilbake, sier hun.

Politiet avslutter sitt arbeid på stedet.

– Det har dukket opp noen synkehull, som er vanlig på denne tiden av året. De kan fylles igjen, skriver politiet på Twitter.

Larvik kommune sier i en pressemelding at de følger situasjonen nøye, og at det pumpes vann ut av området.

Grunnundersøkelsene har blitt gjort i forbindelse med planleggingen av et nytt renseanlegg.