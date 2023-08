Måtte evakuere i natt: – Aldri vært så redd

DRAMATISK: – Jeg har aldri vært så redd i mitt liv, sier Mette Pedersen etter at hun og familien måtte evakueres i natt. Foto: Privat

I natt måtte Mette Pedersen med fire generasjoner familie evakueres fra familiegården etter flere jordskred i Nord-Aurdal i Valdres.

De hadde satt på vekkerklokke gjennom natten for å forsikre seg om at det var trygt å være hjemme. De var derfor allerede våkne da skredet, som fikk alarmklokkene til å gå, kom.

– Det var veldig dramatisk. Jeg har aldri vært så redd i mitt liv. Det buldra nedover åsen, og det gnistret i strømkablene som ble dratt nedover, sier Pedersen.

Verandaen slukt

De ringte nødnummeret 112. Samtidig som de hadde politiet på tråden, hørte de buldringen på ny. Enda flere mengder med stein, jord og leire var på vei ned – og sneiet husveggen.

Det er to hus på familiegården, og til alt hell gikk raset midt mellom de to husene.

– Jord, vann og grus tok med verandaen vår. Da vi skulle ut, fikk vi nesten ikke opp døra på grunn av massene. Jeg regner med at det har kommet en del inn i huset nå, sier Pedersen.

ØDELEGGELSER: Mette Pedersen vet ennå ikke hvor mye skredene har ødelagt, men de vet at en veranda ble dratt med av massene. Foto: Privat

Når TV 2 snakker med henne litt etter klokken 7 tirsdag morgen, har de nylig blitt innlosjert på hotell.

– Vi var fem stykker som klarte å komme oss ut av både kampesteiner, busker og jord. Vi fikk også ut bestemoren min på 92 år. Vi fikk heldigvis veldig god hjelp fra alle kanter, sier Pedersen.

FIRE GENERASJONER: Familien til Mette Pedersen er evakuert og har kommet seg på hotell etter dramatikken i natt. Her her de på plass ved frokostbordet tirsdag morgen. Foto: Privat

Da Pedersens familie evakuerte, ble naboene bortenfor stående fast. Der veien hadde vært, var det blitt en foss.

Familien til Knut Ødegård hadde ingen mulighet til å flytte seg, og redningsmannskapene kom ikke til.



– Raset hadde tatt den ene driftsbygningen vår, så alt av maskiner og sånt er borte. Da var det på tide å komme seg vekk, tenkte vi, men det var det ingen mulighet for, sier Ødegård.

RASERT: Driftsbygningen til Knut Ødegård ble delvis ødelagt av raset. – Alt av maskiner er borte, sier han.

Politiet avgjorde derfor at de fire som var hjemme måtte hentes ut med helikopter. I mellomtiden var det ikke annet å gjøre enn å vente.

– Det var litt ekkelt. Vi pakket de nødvendige sakene og og drakk litt kaffe og snakket med ungene.

Familien kom seg heldigvis vekk uten større dramatikk. Oppe i høyden har Ødegård og familien 600 fjellgriser som han tenker på.

– De har det heldigvis bra, men jeg må få kommet opp og gitt dem mat etter hvert.

REDINGEN ANKOMMER: Her kom helikopteret som fikk reddet ut de fire familiemedlemmene som sto fast på gården. Foto: Privat

Flere skred i området

Nødetatene fikk melding om rasene klokken 4.17 tirsdag morgen. Fylkesvei 2476 er også berørt og stengt på grunn av rasene.

I tillegg har det gått et nytt ras på andre siden av fjorden, nord for Fagernes. Dermed er E16 gjennom Valdres stengt tirsdag morgen.

Vegtrafikksentralen skriver på Twitter/X at redningshelikopter er på vei for å hente beboere også her.



– Ingen personer, hus eller biler er tatt. Det er ikke meldt om personskader, sier operasjonsleder Øyvind Bakken litt etter klokken 08.00.

Trafikanter på strekningen Oslo-Bergen anbefales å kjøre om E134 Haukelifjell.