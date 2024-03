Måtte binde aktor i rettssalen

Lagmannsretten har denne uken fått høre helt ulike versjoner av hva som skjedde på festen natt til 3. januar 2021. En kvinne i 20-årene forteller om tvang, binding, slag og traumer.

Hun ville ha sex med en hun var interessert i, en nå 24 år gammel mann, men plutselig var det også to andre menn i rommet.



Mennene forteller om frivillig gruppesex. To av dem, 24-åringen og en 25 år gammel mann, forteller at hun selv ba om å bli bundet og dominert. 24-åringen og 25-åringen har fortalt at de, sammen med kvinnen, var først på rommet. 25-åringen har i avhør forklart at 24-åringen vinket ham inn.

De forteller at kvinnen skal ha blitt bedt om å bli bundet, og at 25-åringen gikk for å hente noe å binde henne med. Han måtte innom flere steder før han fant et belte.

TILTALTE: Den tiltalte 25-åringen og den tiltalte 27-åringen forklarte seg i retten fredag

Demonstrerte i retten

I retten fredag ble 25-åringen bedt om å demonstrere hvordan han bandt beltet rundt hendene hennes. Han stilte seg så midt i rettssalen, og bandt hendene til aktor sammen, med det samme beltet som ble brukt den aktuelle natten.

Etter en kort demonstrasjon, viste aktor at beltet satt veldig løst på. Han beveget seg rundt, og holdt det fram for dommere og forsvarere.

Beltet satt så løst at det raskt løsnet da aktor beveget på armene.

Deretter viste aktor fram et bilde av kvinnens hender. Bildet var tatt av politiet i forbindelse med anmeldelsen, et par dager etter hendelsen.

– Du forklarer at beltet satt løst på. Hvordan forklarer du da at hun hadde blåmerker på armene noen dager etter? spurte aktor Are Nygård Bergh.

– Det kan jeg ikke forklare, svarte 25-åringen.

BLE BUNDET: Konstituert statsadvokat, Are Nygård Bergh, ba 25-åringen binde ham med beltet.. Foto: Frode Hoff / TV 2

Avrevet belte

Det hvite beltet, som er lagt fram i retten en rekke ganger, har et avrevet endestykke. Bistandsadvokat Hilde Cecile Matre spurte 25-åringen om hvordan det hadde skjedd.

– Jeg vet ikke om det skjedde da jeg skulle stramme det, eller hva som skjedde.

– Hvor hardt strammet du det? spurte Matre.

– Ikke veldig hardt. Det var ikke sånn at jeg dro det over hodet, svarte 25-åringen.

– Det ligger i naturen deres

Aktor brukte også mye tid på å påpeke ulikheter mellom 25-åringens forklaring i retten, og det han har sagt i avhør. I avhør skal blant annet mannen ha sagt at han kan ha snakket med 24-åringen om å ha gruppesex, i forkant av hendelsen på rommet.

Da skal han ha sagt at «det ligger litt i naturen deres. Om noen skal ha sex, vil de andre kameratene gjerne bli med».



– Hva betyr det? spurte aktor.

– At vi har hatt trekant tidligere, svarte 25-åringen.

Han forklarte forskjellene mellom forklaringene med at han var stresset og alene i avhøret. Han hadde uriktig fått opplyst at han selv måtte betale for forsvarer. Det ønsket han ikke.

Uklar rekkefølge

I retten har 25-åringen også forklart at tredjemann, en 27-åring, må ha kommet inn på rommet etter at hendene til kvinnen var bundet. Dette strider mot det han sa i avhør. Her sa han at han og 27-åringen kom samtidig inn i rommet. Det siste stemmer overens med kvinnens forklaring.

Hvem som var i rommet når, har derfor vært en sentral del av utspørringene i retten.

27-åringen ble frikjent i tingretten, i motsetning til de to andre. Han har selv forklart at han kom inn sist, og at han ikke fikk med seg at hendene hennes var bundet.

– Ble invitert inn

27-åringen var den siste som forklarte seg i lagmannsretten fredag.

Han forklarte at han hadde oppfattet at kvinnen var interessert i 24-åringen på festen, og at han hadde oppmuntret henne til å tilnærme seg ham. Kvinnen og 24-åringen hadde tidligere matchet på Tinder, og hadde hatt sex en kort stund forut for festen.

Det var da han var på jakt etter vennen sin, 25-åringen, at han oppdaget at noe skjedde inne på et soverom. Da så han kvinnen og 24-åringen ligge på en seng. Han oppfattet at han forstyrret noe, og beklaget seg, forklarte han.

– Da hørte jeg noen si «nei, nei, kom inn», sa 27-åringen.

Da skal han ha oppdaget at 25-åringen også var i rommet. Det var han som inviterte kameraten inn, forklarte han.

– Da spurte jeg henne direkte om det var greit at jeg kom inn, fortsatte mannen, som mener å ha oppfattet et tydelig signal fra kvinnen om at det var greit.

– Hun kunne umulig like det

Inne på rommet oppdaget han at kvinnen og 24-åringen hadde seksuell omgang. Han syntes det var ukomfortabelt, forklarte han.

– Jeg ville ikke være der. Jeg prøvde å se om hun likte det. Jeg tenkte at hun umulig kunne like det.

Da skal en av de andre mennene ha kommandert ham om å «pule henne», hvorpå han forklarer at han spurte om det var greit at han fingret henne i stedet. Til dette skal hun ha svart «mhm».

«Æsj, ikke kyss meg»

Like etter spurte han om det var greit at han likevel hadde samleie med henne. Da hun ikke svarte på dette, men heller lente seg mot 24-åringen, oppfattet 27-åringen at hun ikke ønsket det. Da trakk han seg ut av rommet.

Han forlot rommet sammen med 25-åringen. Da han sto i døråpningen, så han noe han reagerte på. 24-åringen dytter vekk kvinnen da hun forsøker å kysse ham.



– Han sier «æsj, ikke kyss meg etter at du har sugd meg». Det synes jeg var dårlig gjort, sa 27-åringen.

Han forklarte at han ikke på noe tidspunkt oppfattet at kvinnen ikke samtykket til det som skjedde. Han hadde også en kort samtale med kvinnen seinere på festen. Da oppfattet han at hun var lei seg for måten 24-åringen hadde behandlet henne på.

Derfor kom pågripelsen som et sjokk på ham.

– Følte seg brukt og lurt

Bistandsadvokat Matre spurte 27-åringen hvorfor han tror at hennes klient, den fornærmede kvinnen, hadde anmeldt dem.

Det har han tenkt mye på, sa han. Han hadde lurt på om det var noe han ikke hadde fått med seg, men det trodde han ikke.

– Hun følte seg kanskje brukt og lurt av 24-åringen. Det skjønner jeg veldig godt. Det synes jeg er dritkjipt.

Tingretten frikjente 27-åringen blant annet fordi de mente at han kan ha feilvurdert situasjonen. Dommerne mente blant annet at de ikke kunne se bort ifra at han kom seinere inn på rommet, og oppfattet et som frivillig gruppesex.



Rettssaken fullføres neste uke.