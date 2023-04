De rettspsykiatrisk sakkyndige mener 46-åringen som er tiltalt for dobbeltdrapet på Otta 1. august i fjor, var klart preget av sykdomsaktivitet og tankeforstyrrelser da han ble undersøkt dagen etter drapene.

Under de første samtalene de rettspsykiatrisk sakkyndige hadde med den drapstiltalte 46-åringen etter drapene på ekteparet Herma (83) og Odd (88) Gjetsund på Otta 1. august i fjor, beskrev han at han følte han ble dratt mellom det gode og onde i tiden forut for drapet.

– Han sier han har en ånd som sitter her og en som sitter der og som diskuterer, forteller psykolog Monica Flermoen under siste dag av rettssaken.

UNDERSØKER ÅSTEDET: Kriminalteknikere fra Innlandet politidistrikt undersøker åstedet for dobbeltdrapet. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Han måtte bevise for djevelen at han kunne hevde seg selv.



– Han beskriver kjernen i en psykoseopplevelse, at han styres utenfra, sier Flermoen.

Ble dårligere før drapene

De rettspsykiatrisk sakkyndige, psykolog Monica Flermoen og spesialist i psykiatri, Terje Tørrissen forteller i retten at den tiltalte 46-åringen gjennom våren 2022 opplevde en økning av symptomene på schizofrenilidelsen han har.

Utover våren og sommeren har han hatt en svært alvorlig svikt i virkelighetsforståelsen.

– Det har påvirket hans funksjon betydelig på alle områder. Særlig gjennom sommeren, sier Tørrissen.

Han ønsket å bli lagt inn på Reinsvoll psykiatriske sykehus, hvor han har vært innlagt flere ganger før, på grunn av økende psykose og drapstanker.

DRAPSVÅPEN: Denne springkniven beslagla politiet i tiltaltes leilighet på Otta etter dobbeltdrapet Foto: Politiet

Han ble imidlertid bare lagt inn på DPS Lillehammer hvor han etterhvert ble vurdert som stabil.

Svært dårlig prognose

De rettspsykiatrisk sakkyndige vurderer at 46-åringen trenger svært langvarig behandling i institusjon og en ny vurdering om noen år.

– Her er prognosen svært dårlig og risikoen for nye voldelige hendelser er forhøyet. Den er svært høy og han trenger veldig langvarig behandling, sier Tørrissen.

– Han oppgir å ha hatt en positiv opplevelse av å se ofrene dø, en opplevelse han kan komme til å ønske å gjenoppleve.

ÅSTEDET: I dette borettslaget drepte den psykisk syke 46-åringen to av sine naboer Foto: Lars Bryhn Nyland / TV 2

Forverring av grunnlidelsen er den største risikofaktoren og han bør behandles på institusjon da det kan være svært vanskelig å fange opp hans vrangforestillinger å lenge han har mulighet til å avvise avtaler.

Vil ta år med behandling

Som behandling anbefaler de sakkyndige samtaleterapi, hyppig monitorering av drapsfantasier og vrangforestillinger knyttet til religion.

De mener også det bør etableres en voldsintervensjonsplan som tydelig beskriver forvarsler, risikomomenter og håndtering.

Rettspsykiaterne mener det kommer til å ta år før man vet hvordan behandlingen virker og hva som har effekt på tilstanden hans.

– Her er det behov for langvarig behandling og stabile og trygge rammer, sier Tørrissen.

Prosederer på tvungent psykisk helsevern



Siste del av rettssaken tirsdag er satt av til forsvarer, bistandsadvokat og statsadvokatens avsluttende prosedyrer.

PROSEDYRER: De etterlattes bistandsadvokat, Øystein Skurdal og statsadvokat Thorbjørn Klundseter ved Hedmark og Oppland Statsadvokatembeter er enige om at 46-åringen var strafferettslig utilregnelig da han begikk drapene. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter la i sin sluttprosedyre ned påstand om at 46-åringen skal dømmes til tvungent psykisk helsevern for å beskytte samfunnet mot nye lignende straffbare forhold fra tiltalte.



– Han har en meget alvorlig psykiatrisk sykdom, han er på det nærmeste behandlingsresistent, og hans sykdomsinnsikt er dårlig, sier statsadvkaten i sin prosedyre.

– Han har hatt en nedadgående utvikling siden drapene skjedde og prognosene er dystre for å si det forsiktig.

Klundseter mener at med den behandlingen tiltalte får per nå, er voldsrisikoen høy.

– Det er nærliggende fare for alvorlig integritetskrenkende vold.