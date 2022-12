Måtte betale fullpris for babyen

Tidlig i november kjøpte Isabell Silden seks billetter til 290 kroner stykket. Hun satt klar ved billettslippet for å være helt sikker på at familien skulle få med seg juletradisjonen Putti Plutti Pott.

4. desember kom de, fire voksne, to barn og en baby, til Parken kulturhus i Ålesund.

– Ved inngangen ble jeg spurt om jeg hadde kjøpt egen billett til min fem måneder gamle baby. Det hadde jeg selvsagt ikke siden babyen ikke ville trenge eget sete, men sitte på meg i bæretøy, sier hun til Sunnmørsposten, som først omtalte saken.

Parken kulturhus har siden beklaget til Silden, refundert billettene og endret reglene.

– Frekt og manipulerende

Forklaringen hun fikk på stedet var at alle i salen måtte ha billett i henhold til brannvernreglene. Hun fikk tilbud om å kjøpe egen billett til ordinær pris for den fem måneder gamle gutten.

– Det er rett og slett frekt og manipulerende. Småbarnsforeldre har ingen forutsetninger for å vite at babyer skal ha ordinær billett, sier Silden til TV 2.

Hun stiller videre spørsmålstegn ved argumentet, i og med at billettene ikke ble registrert elektronisk på vei inn.

– Jeg er enig i at man må ta brannsikkerhet på alvor. Når de ikke har et godt system for å registrere antallet som går inn, synes jeg det er et syltynt argument for å få solgt flere billetter.

PÅ GANGEN: Isabell måtte vente på gangen og gikk glipp av juleforestillingen. Foto: Privat

Hun mener dessuten det burde blitt tilbudt ledsagerbillett hvis dette var forklaringen.

Valgene publikum hadde til denne forestillingen var enten ordinær billett til 290 kr, eller ledsagerbillett til 0 kr, ifølge Sunnmørsposten.

Ventet på gangen

Silden tok derfor med seg babyen ut i ankomsthallen og ventet på resten av gjengen til forestillingen var over. Dermed gikk hun glipp av familiens årlige Putti Plutti Plott-tradisjon.

Datteren på fem år tok det svært tungt at mor ikke var med og sang Putti Plutti Pott-sangene, forteller hun.

– Hun var veldig lei seg. Hun kom ut og skjønte ikke hvorfor ikke jeg var med inn.

Silden sier hun er ferdig med saken etter at kulturhuset beklaget og refunderte billettene.

– Vi har hørt på en del Putti Plutti Pott-sanger og sunget sammen i etterkant. Jeg har fått frem poenget mitt i denne saken og vi gleder oss til forestilling neste år, sier hun.

Endrer reglene

TV 2 har vært i kontakt med kulturhusleder Hans Pareliussen hos Parken kulturhus.

– Vi beklager at hun fikk en dårlig opplevelse hos oss. Vi har gått gjennom rutinene våre, skriver han i en SMS til TV 2.

Grunnet stort pågang har det vært viktig for dem å ha kontroll på maksimalt antall personer i salen, forklarer han.

– Prinsippet har vært at alle som skal inn i salen må ha billett, men vi ser at vi må gjøre et tydeligere skille på barn over og under to år. Det gjør vi heretter.

Han kan fortelle at barnebillett nå gjelder for barn fra to til femten år. Barn under dette, betaler ikke.

– Men vi anbefaler ikke barn under to år på våre forestillinger på grunn av høy lyd og scenerøyk, skriver han.