Måtte amputere penisen: – Ikke så mange som har hørt om

En høstdag i 2018 raste verden sammen for 57 år gamle Ingvar Kjørum.

På legekontoret i Horten hadde han fått en utenkelig beskjed.

– Å oppsøke lege med én gang du kjenner ubehag, selv om du er mann og selv om det gjelder underlivet, opplever jeg som viktig. Jeg kjenner litt på det – at jeg ventet for lenge, sier 57-åringen.

PENISKREFT: Illustrasjon av en ondartet svulst på penishodet. Foto: Science Photo Library/NTB

Visste ikke om kreftformen

Kjørum hadde fått påvist kreft i penis, en sjelden sykdom som mellom 60 og 80 menn blir diagnostisert med årlig.

I april 2023 sto Kjørum frem på TV 2. Responsen var enorm.

– Det ble et trykk, og stort sett bare positivt. Å stå frem med denne formen for kreft er det ikke mange som har gjort, sier han.

Tilbakemeldingene besto blant annet i at det sto respekt av 57-åringens åpenhet, og at det var imponerende at han hadde valgt å være et ansikt utad for peniskreft.

– Det opplevde jeg var viktig, for det er ikke så mange som har hørt om denne sykdommen.

57-åringen hadde heller ikke hørt om peniskreft før den rammet han selv. Redselen meldte seg raskt da diagnosen var et faktum. Kjørum har både barn og barnebarn, og er i et fast forhold.

På forhånd hadde han merket noen faresignaler fra kroppsdelen som det er ekstra sårt for menn at det er noe galt med.

Ifølge Kreftforeningen kan symptomer ta form av skorpe/sår/vortelignende utvekst på penis, vond lukt, kløe, svie, uforklarlig smerte, rødhet og hudforandringer.



I 95 prosent av tilfellene starter peniskreft, eller forstadier til peniskreft, på penishodet eller i forhuden. Egenundersøkelse jevnlig er viktig.

Har symptomene vart i mer enn tre uker, må lege kontaktes. For Kjørums del tok det nesten et halvt år fra han merket plagene til han kom seg til fastlegen.

– IKKE VENT: Om menn oppsøker legen raskere enn i dag ved symptomer fra penis, kan man oppdage flere tilfeller tidligere, påpeker overlege Andreas Hopland. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Måtte amputere penis

Overlege Andreas Hopland ved urologisk avdeling på Radiumhospitalet forklarer at peniskreft er menns svar på livmorhalskreft. HPV-infeksjon blir påvist imellom 40 og 60 prosent av tilfellene.

Og antallet tilfeller er økende: I 2013 var det 34 tilfeller. I 2022 var antallet 84 tilfeller.

– Kommer man tidlig til behandling, er overlevelsesprosenten 90–95 prosent. Men når man begynner å se spredning, faller denne prosenten ganske drastisk, forklarer overlegen.

Radiumhospitalet i Oslo er et av få sykehus i Norge som behandler peniskreft, og kirurgi for å fjerne kreftsvulsten er det viktigste tiltaket.

I Ingvars tilfelle måtte kirurgene delvis amputere penisen hans. I begynnelsen tok 57-åringen imidlertid relativt lett på den sjokkerende beskjeden.

– På den tiden var jeg veldig opptatt av å bli kvitt kreften, og jeg sa til kirurgene at det var viktig for meg at den ble borte.

Kjørum sa til og med at det ville være bedre om kirurgene «tok for mye enn for lite». Først i ettertid kom de sterke følelsene rundt inngrepet.

Han har tidligere fortalt TV 2 at det sto igjen rundt én centimeter av penis etter operasjonen.

Til tross for at Kjørum har en støttende familie, et stort nettverk og gode kolleger å lene seg på, kjente han seg likevel alene om å ha denne typen kreft, og alene med plagene den medførte.

Fant ingen likesinnede

Det 57-åringen savnet den gang, var noen å snakke med som enten hadde eller hadde hatt peniskreft. Men tross forsøkene på å finne en slik likesinnet, lyktes han ikke.

Nå er han selv den personen han lette etter:

– Jeg kan skryte på meg å være Norges første sertifiserte likeperson for peniskreft. En likeperson er jo et medmenneske som er flink til å lytte, vise omsorg og formidle erfaringer om den kreftformen.

– Det er jo mange tanker som går gjennom hodet. Altså, hvordan … hvordan blir resten av livet? Det er store, eksistensielle spørsmål egentlig. Det å få tisset ordentlig. Og det å være mann.

De som rammes av kreft i underlivet kan kjenne på frykt for at sexlivet vil bli kraftig begrenset. Dette er ganske individuelt, forteller urolog Hopland.

– For noen er sex viktigere enn for andre. Det er varierende hva vi kan gjøre basert på hvordan sykdommen arter seg. Men målet vårt er jo alltid å bevare mest mulig av penis, og å gjøre det så kosmetisk bra som mulig. Slik at både funksjonen og det kosmetiske skal bli så bra som mulig.

Livet akkurat nå

Kjørum beskriver at han har «en stump» igjen, og at tissing foregår ved å bruke en urinflaske. Det innebærer både hudirritasjon, infeksjoner og arrdannelser som innimellom skaper plager.

Men det aller viktigste er at 57-åringen i dag er kreftfri, og er jevnlig på kontroll hos overlege Hopland for å sjekke at ting er i orden.

Kjørum håper at hans opplevelser gir andre menn en vekker om at de må ta eventuelle symptomer på alvor.

– Som jeg smertelig har fått erfare, så er utsiktene bedre jo raskere man kommer seg til lege.