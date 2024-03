Matpakka kan spare deg for tusenlapper på påskefjellet

De fleste store alpinanleggene sier det er helt greit å spise medbrakt mat i varmestuene. Her får du oversikt over hvor det er lov.

Mange barnefamilier tar turen til et av landets mange alpinanlegg i påsken. Det kan bli dyrt, men det er mulig å gjøre det litt billigere hvis man smører matpakka selv.

KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse frykter at regningen kan bli dyr hvis barnefamiliene ender opp med å måtte spise på restaurantene i bakkene. Da kan skituren koste over tusen kroner ekstra hver dag, advarer hun.

KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse ber alle alpinanlegg åpne varmestuene for folk som har med matpakke i bakken. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det er dyrt for en familie å skulle kjøpe mat på varmestuen når de allerede har betalt for kort i trekket. Det er derfor kjempebra at mange skianlegg åpner varmestuene sine for folk som har med seg matpakke og at det ikke er påbudt å kjøpe noe i kiosken, sier Røse til TV 2.

Hun ber alle anlegg til å åpne varmestuene sine for folk som har med matpakke – og ber dem informere tydelig om det.

– Jeg oppfordrer alle skianlegg til å skilte tydelig hvor du kan ha med mat, heller enn å skilte der du ikke kan det, sier KrF-nestlederen.

KrF mener i tillegg maten som selges i skianleggene, ikke er den sunneste.

– Ikke minst håper jeg at om man skal kjøpe mat, at det er tilgang til sunn mat i varmestuene. Det er viktig med god næringsrik mat om man skal holde ut en hel dag i bakken, ikke bare pølser og chips.

Åpne varmestuer

De aller fleste skianleggene TV 2 har vært i kontakt med, sier at varmestuene i bakkene er åpne for matpakkekjørere.

I skianlegget på Geilo i Buskerud vil de helst prioritere de som vil betale i restaurantene, men samtidig er varmestuer åpne for folk som vil spise medbrakt mat.

– Vi har varmestuer i baseområdet i Geiloheisen, Vestlia og Kikut hvor det er tilrettelagt med bord og stoler både inne og ute. Det er også mulighet til å få kjøpt brus, vafler og annet tillegg til medbrakt lunsj om man ønsker det, sier daglig leder Kevin Eikrehagen i SkiGeilo til TV 2.

FULLT: Det blir fullt i bakken - som her på Geilo - når «hele Norge» har fri. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Han understreker at det blir et stort antall gjester i bakkene når «hele» Norge har fri i påsken.

– Heldigvis pleier det å være utevær i påsken, så mange spiser gjerne ute. Siden såpass mange ønsker å spise, ønsker vi at de som ønsker å kjøpe noe av oss skal få plass i og utenfor restaurantene. Men vi tilrettelegger også for dem som har medbrakt mat, sier Eikrehagen.

Kjøpeplikt

I skianlegget på Voss i Vestland er det fire varmestuer og restauranter. I to av varmestuene er det ikke anledning til å ta med seg nistemat, mens det er et nisteområde i restauranten og én varmestue som er åpen for matpakkespisere.

– Vi har også tre grillhytter og to gapahuker som kan brukes fritt til niste. I grillhyttene er det ved til opptenning og bålpanner, sier kontorleder Karethe Hoft Solstad i Voss Resort til TV 2.

– Det er ikke økonomisk bærekraftig å ha full drift i restaurant, og samtidig tilby mulighet til å ta med mat selv. I tillegg ville det da ikke ha vært plass til alle betalende gjester, sier Hoft Solstad.



Hun sier at Voss Resort har fokus på lokale råvarer, men at de også serverer burger og pommes frites.

– Absolutt ingen krav

Skianleggene på Hafjell og Kvitfjell i Innlandet holder varmestuene åpne også for dem som vil spise medbrakt mat.

– Det er absolutt ingen krav i noen av våre varmestuer om at gjesten må kjøpe mat, sier kommunikasjonsansvarlig Veslemøy Eineteig Wedum i Alpinco til TV 2.

PAUSE: I Hafjell alpinanlegg kan man ta seg en pause både i bakken og i en av varmestuene Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

De har også elektriske griller der gjestene kan grille egen mat, som er gratis å bruke.

– Formålet med varmestuene og grillene er først og fremst å være et gratis tilbud til de gjestene våre som ønsker det, sier Wedum.

I Kvitfjell åpnet de denne sesongen en ny varmestue – Fossen – som ifølge skianlegget er så populær at hele fjellstuen den ligger i har fått flere besøkende denne sesongen.

– Når det gjelder «usunn» mat i alpinanleggene har vi i både Hafjell og Kvitfjell stort fokus på alt annet enn fast food. Kvitfjell er blant annet kjent for å være et «frityrfritt fjell», og i Hafjell brukes det mye tid på variert mat og egne snille barnemenyer, sier Wedum – og legger til at det også er mulig å få seg en burger i fjellet.

FRITYRFRITT FJELL: Kvitfjell er et «frityrfritt fjell», ifølge skianlegget der. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

«Matpakkerom»

Hovden Alpinsenter i Setesdal i Agder opplyser at de heller ikke har krav om å kjøpe mat i varmestuene.

– Vi har tre varmestuer – vi kaller de for matpakkerom – spredt rundt i anlegget. I tillegg har vi tre restauranter, og der er det både kjøpeplikt og ikke lov med medbrakt, sier daglig leder Ann-Toril Briksdal i Hovden Alpinsenter til TV 2.

I restaurantene er det et variert tilbud fra italiensk pizza, hamburger og pølse – til salat, gulasj og annet, sier hun.



SØRLANDSIDYLL: I Hovden alpinsenter i Agder kan man ta en pause i et matpakkerom mellom skiturene. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Ski inn og ut i varmestuene

I Hemsedal opplyser alpinanlegget SkiStar at de har tre store varmestuer hvor det er fritt fram å spise medbrakt mat.

– Her har vi også utstyrt varmestuene med mikrobølgeovner, slik at man fritt kan varme medbrakt mat. Alle varmestuene våre er ski-in-ut, sier daglig leder Andreas Smith-Erichsen til TV 2.

Det er spiseplikt i restaurantene i Hemsedal-anlegget.

– Noen av restaurantene tilknyttet alpinanlegget er også drevet av andre enn oss, hvor dette er levebrødet til disse, sier Smith-Erichsen.

ÅPENT: Skianlegget i Hemsedal har varmestuer der du kan varme både deg selv og maten din. Foto: Halvard Alvik / NTB

Han sier barnefamiliene er en viktig målgruppe for dem, og at varmestuer uten spiseplikt, samt gratis skipass til barn under sju år, er blant måtene de forsøker å tilpasse seg barnefamiliene på.

– Mat er en viktig del av produktet og vi legger mye i dette. Våre restauranter skal ha gode, sunne og ærlige retter på menyen, sier Smith-Erichsen.

Varm mat i solveggen

I Trysil opplyser SkiStar at det er 8–10 varmestuer og grillplasser utendørs der folk kan lage og spise medbrakt mat.

– På denne tiden av året ønsker mange gjester å sitte utendørs og nyte sola, så det går fint an å varme mat i våre varmestuer og sitte ute, sier PR-sjef Linda Morell i SkiStar.

Hun sier at barnefamiliene får mange ulike alternativer hos dem, og at man kan spare penger på å bo litt unna bakken og ta en skibuss som er gratis hvis man har heiskort.

MATPAKKE: Trysilfjellet er åpent for matpakkekjørere. Foto: Erik Johansen / NTB

– Mange velger å lage mat og ta med en matpakke i våre varmestuer, sier Morell.

Ingen varmestuer

Lenger nord i landet – i Narvik – er det ingen varmestuer i bakken. De har kun restauranter og kafeer.

– Vi har ikke krav om å kjøpe mat, men tillater ikke medbrakt. Det er altså lov å varme seg i våre lokaler, men dersom du skal spise eller drikke, må det kjøpes hos oss, sier daglig leder Stine Holt i Narvikfjellet til TV 2.

Folk som vil spise matpakke, må gjøre det utendørs. Holt sier det er tilrettelagt flere steder med bålplass, gapahuk og lignende.

– Vi har relativt små lokaler og serveringssteder, og vi er avhengig av betalende kunder for å kunne opprettholde tilbudet vi har i dag, sier Holt.

Hun sier at hun har forståelse for KrFs bekymring, og at den er reell nå i en tid der mange har dårligere råd.

INGEN STUER: I Narvikfjellet er det ingen varmestuer, men kafeer og restauranter der man må kjøpe maten. Foto: Robin Jensen / TV 2

Økte utgifter

I Bjorli Skisenter i Lesja er det to varmestuer – én med spiseplikt og en uten.

– Varmestuen/kafeteriaen som har spiseplikt, har dette på grunn av omsetningsbehov og for å kunne ha et åpent kjøkken med bra nok kvalitet, som er avhengig av en viss trafikk og et vist omløp på handelen, sier daglig leder Anne Cathrine Enstad.

Hun påpeker at prisveksten gir økte utgifter til dem som driver et skisenter.

– Vi ser at det er dyrt å stå på ski, og vi har blant annet innført gratis nybegynnerområde, og vi har familiepakker som skal gjøre det litt mer gunstig for familier å kjøpe kort, sier Enstad.

Enstad sier også at deres undersøkelser viser at hamburger og pommes frites er noe gjestene etterspør.