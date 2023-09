Matbutikken Oda får kritikk: – Renspikka løgn

Oda får kraftig kritikk for å hevde at ferske kanelsnurrer er uten tilsetningsstoffer, når ingredienslista tilsier noe annet. Nettbutikken beklager.

– Jeg mener dette er et eksempel på villedende markedsføring, sier Maja Skogstad.

Fredag morgen la hun ut et innlegg på Instagram, under navnet «Ernæringsmamma», der hun skrev:

P«Renspikka løgn om kanelbollene hos Oda. Derfor er det lurt å sjekke ingredienslisten».

På bildet hun delte står det at kanelsnurrerene nettmatbutikken selger er «helt uten tilsetningsstoffer».

Men ingredienslista viser imidlertid at kanelsnurrene inneholder flere tilsetningsstoffer.

Kort tid etter at Skogstad la ut innlegget fredag, fjernet Oda setningen.

Skogstad, som driver ernæringsveiledning gjennom sitt eget selskap, mener kanelsnurrene bare er ett av flere eksempler på at matindustrien tar seg godt til rette i markedsføring av matvarer.

Blant annet trekker hun fram Nestlé, som sier babygrøten de selger ikke er tilsatt sukker. Men næringsinnholdet viser at den inneholder mer sukkerarter enn i Coca-Cola.

– Jeg mener vi forbrukere må bli mer skeptisk til maten som selges og lese ingredienslista. Hvis ikke vil industrien fortsette å lure oss, sier Skogstad.

EKSEMPLER: Maja Skogstad sier at hun får tilsendt mange eksempler på det hun mener er villedende markedsføring. Foto: Ida Erlandsen

– En glipp

Kanelsnurrene er produsert av Korn Bakeri AS, som er heleid av Oda.

Kommunikasjonsdirektør i Oda, Liselotte Lunde, sier det var en glipp å skrive at kanelsnurrene ikke inneholdt tilsetningsstoffer.

– Vi gjorde en justering av oppskriftene til Korn Bakeri for en tid tilbake. I den forbindelse ble innholdsdeklarasjonen til produktene oppdatert, men det ble ikke omtalen av produktet. Det har vi gjort nå, siden vi ble oppmerksomme på det i dag, sier Lunde og fortsetter:

DIREKTØR: Liselotte Lunde, kommunikasjonsdirektør i Oda Foto: First House

– Det er bare å si unnskyld. Det var ikke meningen. Det var en glipp, sier hun videre.

Lunde sier de er veldig opptatt av at informasjonen om produktene er riktige.

– Er dette ulovlig markedsføring?

– Det er som er viktig, er at innholdsdeklarasjonen har vært hundre prosent korrekt hele veien. Vi mener derfor ikke at dette er ulovlig markedsføring, sier Lunde.

Strenge krav

Det er Forbrukertilsynet som har i oppgave å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring i Norge.

Dersom Forbrukertilsynet finner brudd på markedsføringsloven, kan næringsdrivende få gebyrer. For eksempel fikk tre store kosmetikkaktører milliongebyr i fjor fordi de brukte førpriser som ikke var reelle i Black Friday-kampanjer.

I Norge stilles det visse krav til hva selskaper kan gi av informasjon om produkter de selger. Det er fordi loven sier at man ikke kan drive med villedende reklame.

PROFESSOR: Monica Viken ved Handelshøyskolen BI. Foto: BI

Det sier jusprofessor Monica Viken ved Handelshøyskolen BI.

Viken er leder av Markedsrådet, som er klageinnsats for vedtak som Forbrukertilsynet fatter. Viken ønsker ikke å uttale seg om hendelsen knyttet til Oda siden hun sitter i Markedsrådet og uttaler seg på generelt grunnlag.

– Dersom et selskap i en reklame for eksempel sier at de selger det beste produktet, må de kunne fremlegge dokumentasjon på at det er sant, sier professor Monica Viken ved Handelshøyskolen BI.

Hun sier videre at påstander om at et produkt er billig eller på «supertilbud» typisk kan være vanskelig å dokumentere. I så fall må det bevises at produktet faktisk er billigere enn alle andre tilsvarende produkter.

Det samme gjelder påstander om at produkter er «miljøvennlige» eller «bærekraftige». Hvis det ikke kan dokumenteres, vil det være villedende og dermed forbudt.

– Slike villedende påstander vil bli slått ned på fordi de er egnet til å påvirke forbrukerne til å handle produktene, basert på feilinformasjon. Markedsføring i seg selv er selvsagt lov, men forbrukerne må ikke bli lurt, sier Viken.