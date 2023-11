Matapour tiltalt for grov terror

Zaniar Matapour (43) er, som ventet, tiltalt for grov terrorhandling etter angrepet i Oslo 25. juni i fjor. I mars må han møte i retten.

Det opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Statsadvokat Sturla Henriksbø sier på en pressekonferanse at dette er det største terrorangrepet i Norge siden 22. juli 2011.

Rettssaken vil pågå mellom 11. mars og 16. juni neste år.

To personer ble drept og ni skadd da Zaniar Matapour skjøt mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor. 44-åringen har tidligere nektet straffskyld etter angrepet.

Hadde over hundre skudd

Matapour hadde med seg over hundre skudd, en pistol og en maskinpistol da han åpnet ild mot menneskene som befant seg på stedet.

LIKE FØR: Her er Zaniar Matapour avbildet kort på vei til Rosenkrantz gate. Foto: Politiet

Matapour ble i løpet av få minutter lagt i bakken og uskadeliggjort før politiet kom til stedet og pågrep ham.

Han har vært varetektsfengslet siden da. Fengslingen ble forlenget tidligere denne uka og varer nå frem til 1. desember.

Matapours tilregnelighet er blitt vurdert av tre sakkyndige som er delt i sine diagnostiske vurderinger og i konklusjonen.

Påtalemyndigheten varsler at de kan komme til å be om forvaring for Matapour dersom retten finner ham strafferettslig tilregnelig.

Advokat Hege Salomon bistår mange av de fornærmede i saken. Hun ønsker foreløpig ikke å kommentere tiltalen.



Egen rettssak mot Matapour

Arfan Bhatti og tre andre personer er siktet i saken. Alle nekter straffskyld.

Bhatti er siktet for medvirkning til terroren, og sitter for tiden fengslet i Pakistan. Norske myndigheter jobber med å få ham utlevert, men det er ikke klart når han eventuelt vil kunne komme til Norge.

I forrige uke ble det kjent at en allerede etterlyst kvinne er siktet i saken.

Kvinnen, som er norsk statsborger, er siktet på bakgrunn av meldinger hun skrev til det hun trodde var en person med tilknytning til IS forut for angrepet.

Personen jobbet i realiteten for Etterretningstjenesten.



PÅ RESTAURANT: Dette bildet av Zaniar Matapour er tatt på en restaurant i Trondheimsveien noen timer før angrepet. Foto: Politiet

Blant annet av hensyn til de pårørende har påtalemyndigheten besluttet at de ønsker en egen rettssak mot Matapour før en eventuell sak mot de øvrige siktede.

– De av de andre siktede er i utlandet, og vi tror at det vil ta noe tid før de er tilbake i Norge, sier statsadvokat Aud Gravås.

Hun sier at også Matapour ønsker å få rettssaken unnagjort.

Dette er tiltalen

I tiltalen skriver påtalemyndigheten dette om hendelsesforløpet:

Lørdag 25. juni 2022 kl. 01.13, etter å ha avlagt troskapsed til Den islamske staten samme natt kl. 00.25, ankom han C. J. Hambros plass i Oslo bevæpnet med en Luger pistol og en Erma MP40 maskinpistol. Det var Oslo Pride og mye folk i området.

Ved serveringsstedene Per på Hjørnet på C. J. Hambros plass og London Pub i Rosenkrantz gate, og i umiddelbar nærhet til disse, oppholdt det seg minst 560 personer. Han skjøt med våpnene mot personer som befant seg utenfor nevnte serveringsteder, og mot personer som forsøkte å flykte eller gjemme seg. Flere skudd gikk gjennom vinduene til London Pub.

Etter å ha avfyrt i alt 10 skudd med maskinpistolen og 8 skudd med pistolen, løp han sydover på Rosenkrantz gate til krysset ved Kristian IVs gate, hvor han ble overmannet av sivile personer. I basketaket avfyrte han et siste skudd med pistolen.

Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) ble drept i angrepet. Totalt har 266 personer status som fornærmet i saken.