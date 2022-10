Matapour stiller nye krav til politiet

Politiet mener at de har behov for å vise Zaniar Matapour (43) flere hittil hemmeligholdte dokumenter i saken. Samtidig har den terrorsiktede mannen nye krav.

Denne uken ble Matapour varetektsfengslet i fire nye uker. For første gang sitter han ikke isolert, og han har heller ikke såkalt medieforbud.

Han er siktet for å ha drept to og skadet 21 mennesker da han løsnet en rekke skudd utenfor barene Per på hjørnet, Herr Nilsen og London natt til 25. juni i år.

Totalt har over 260 mennesker status som fornærmet etter angrepet der totalt fire personer er terrorsiktet, inkludert den kjente islamisten Arfan Bhatti (45).

SIKTET: Den radikale islamisten er terrorsiktet etter skytingen i Oslo. Foto: Kyrre Lien / NTB

Matapour er for tiden underlagt tvungen observasjon fra rettsoppnevnte sakkyndige som skal ta stilling til om han var tilregnelig eller ikke da han gikk til angrep.

Observasjonen skal etter planen være ferdig tidlig i november.

Ønsker mindre kontroll

43-åringen har levd under et særskilt strengt kontrollregime siden han ble pågrepet.

Ifølge TV 2s opplysninger har han hatt samtaler med enkelte personer i sin familie, men disse har funnet sted med sterk tilstedeværelse fra politiet.

Matapour ønsker nå, slik TV 2 forstår det, å gjennomføre samtaler med familie uten at politiet er til stede i rommet. Han vil at de skal koble seg til en linje og på den måten lytte til samtalene.

– Det er normalt i norske fengsler at man møter sin familie uten politiet til stede, sier Matapours forsvarer, advokat John Christian Elden og legger til:

– Restriksjonene har vært strenge, og neppe nødvendige så lenge han sa han ikke ønsket å avgi forklaring. Det er ulovlig å bruke restriksjoner for å sette en innsatt under forklaringspress.

FORSVARER; Advokat John Christian Elden representerer Zaniar Matapour. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Politiadvokat Ingvild Myrold har følgende kommentar:

– Siktede sitter på brev- og besøksforbud. Av hensyn til etterforskningen er det nødvendig å gjennomføre kontrollerte besøk og samtaler med politiet til stede, sier hun.

Vil vise dokumenter

Etter det TV 2 forstår bruker politiet mye tid på å etterforske våpnene Matapour benyttet, en MP40 maskinpistol, ofte kalt Schmeisser, og en håndpistol av typen Luger.

De undersøker også hvem Matapour har hatt kontakt med forut for handlingene.

Frem til nå har ikke 43-åringen fått innsyn i politidokumentene, og han har heller ikke ønsket å forklare seg.

Politiet mener nå at de har et behov for å vise Matapour enkelte dokumenter i saken.

– Vi ønsker å forelegge siktede bevis, slik at han gis anledning til å kommentere funnene i etterforskningen, sier Myrold.

VIL VISE DOKUMENTER: Politiadvokat Ingvild Myrold sier at de ønsker Zaniar Matapours kommentarer til enkelte funn i etterforskningen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Slik TV 2 forstår det, ønsker politiet én av to ting: Å få Matapour inn til et vanlig avhør, eller at han skal svare på konkrete spørsmål fra politiet.

– Kan dere opplyse noe om hvilke temaer dere ønsker at han skal kommentere?

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå ut med hvilke beviser som vi tenker å foreholde siktede, sier politiadvokaten.