Matapour og Bhatti var naboer – dette vet vi om relasjonen

TV 2 er kjent med at PST mener den kjente islamisten Arfan Bhatti (45) og terrorsiktede Zaniar Matapour (43) har kjent hverandre siden 2015.

I 2015 var Bhatti bosatt i en leilighet på Grønland i Oslo, ifølge opplysninger fra Folkeregisteret.

Samme år var et familiemedlem av terrorsiktede Matapour bosatt i nabooppgangen til Bhatti.

I samme tidsrom flyttet Matapour inn i familiemedlemmets leilighet og ble boende her i flere år, får TV 2 opplyst.

Stoppet i bil

Nå er Bhatti terrorsiktet og etterlyst over hele verden via det internasjonale politisamarbeidet Interpol.

Politiet mener han har medvirket til masseskytingen ved London pub i Oslo 25. juni. Hypotesen om at det var en terrorhandling, er ifølge politiet styrket.

SIKTET: Både Zaniar Matapour og Arfan Bhatti er terrorsiktet etter masseskytingen i Oslo. Foto: Privat

Bhatti har oppholdt seg i Pakistan den siste tiden. Derfor har norske myndigheter nylig og i all hemmelighet bedt om hjelp fra pakistansk politi, ifølge TV 2s kilder.

Det siste kontaktpunktet mellom Bhatti og Matapour som TV 2 er kjent med, stammer fra 22. april i år. Da ble de to stoppet sammen i en bil på Stovner.

Bhatti i arresten

Politiet tror de kan ha vært på vei til SIAN sin demonstrasjon denne dagen.

Kjøretøyet var eid av et familiemedlem av Bhatti.

Etter det TV 2 opplyst, var det så mange som syv-åtte politifolk til stede da bilen ble stanset.

Da bilen ble undersøkt skal det ha blitt funnet en kniv i bagasjerommet. Etter det TV 2 forstår, valgte politiet å ta med seg Bhatti inn til arresten.

Han ble imidlertid løslatt da SIAN var ferdige med sitt opplegg og hadde dratt hjem.

Hadde bekymringssamtaler

Da de to var naboer i 2015, havnet Matapour på radaren til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for første gang.

PAKISTAN: Dette er et av områdene hvor Arfan Bhatti har oppholdt seg i flere perioder. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Både i april og mai gjennomførte PST såkalte bekymringssamtaler med Matapour. Voldsrisikoen hans ble ikke ansett for å være høy.

PST var på dette tidspunktet bekymret for at Matapour hadde blitt radikalisert. De mente han inngikk i det de i dag omtaler som et «ekstremt islamistisk kontaktnettverk».

Da Matapour ble pågrepet, bodde han i en leilighet som han leide av en kjent kriminell.

Bhatti er en norsk statsborger og oppvokst i Oslo. Lenge var han en velkjent torpedo i hovedstadens underverden.

Han er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold. Han er også blitt frikjent i retten for flere anklager, blant annet for terrorplanlegging.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække er inhabil i saker om Arfan Bhatti. Nyhetssjef Fredrik Kirkevold har ansvar for dekningen.