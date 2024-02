Maste på Høie – så fikk hun makten selv

UTFORDRET HØIE: I opposisjon utfordret Ingvild Kjerkol, som helsepolitisk talsperson i Ap, daværende helseminister Bent Høie en rekke anledninger. Her fra Stortingets muntlige spørretime i 2020. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ingvild Kjerkol var utålmodig og mente Bent Høie måtte få på plass hjemmetester for HPV. Så ble hun statsråd selv, og pipa fikk en annen lyd.

For tre år siden var Ingvild Kjerkol en kritisk opposisjonspolitiker, og daværende helseminister Bent Høie (H) måtte til stadighet tåle kritiske spørsmål fra Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson.

I april 2021 sendte Kjerkol følgende spørsmål til Høie:

«Vil statsråden sørge for at HPV-hjemmetesting blir innført i tråd med de anbefalinger Kreftforeningen og Kreftregisteret nå har kommet med, og når kan tilbudet forventes å være innført?»



SPØRSMÅL: I april 2021 sendte Ingvild Kjerkol følgende spørsmål til daværende helseminister Bent Høie. Foto: Skjermdump / Stortinget.no

Fortsatt ikke på plass

Året før hadde Høie åpnet for å få fortgang i utrullingen av hjemmetester for HPV, og Kjerkol var derfor opptatt av at statsråden måtte få dette på plass.

I både Sverige, Danmark og Australia er hjemmetest godt etablert, ifølge Kreftregisteret.

En stor andel av de som får livmorhalskreft hvert år, hadde ikke testet seg på flere år. En studie fra 2019 viste at bruk av hjemmetester gjorde at betraktelig flere kvinner tok celleprøve.

Fakta: HPV Humant papillomavirus (HPV) er en seksuelt overførbar infeksjon. De aller fleste mennesker får en infeksjon med en eller flere typer av viruset i løpet av livet. HPV-infeksjonen er symptomfri og går som oftest over av seg selv. Men visste typer HPV kan etter mange år også føre til ulike typer kreft. Kondom gir ikke fullstendig beskyttelse mot HPV-smitte fordi viruset også finnes på hudområder i underlivet som kondom ikke dekker. Kilder: FHI, Helsenorge.no

Men Høie rakk aldri å innføre hjemmetester. For i oktober 2021 ga han fra seg nøklene til helsedepartementet, til nettopp Ingvild Kjerkol.

OVERLEVERING: I oktober 2021 fikk Kjerkol overlevert både Høies berømte tomstokk og nøklene til helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Ali Zare / NTB

Til tross for at Ap-toppen var utålmodig allerede for tre år siden, er løsningen med hjemmetester fortsatt ikke på plass.

– Vi opplever at det tar veldig lang tid å få gjort tilbudet om HPV-hjemmetest tilgjengelig, og håper på fortgang i å tilby det til kvinnene som aldri, eller veldig sjelden, har sjekket seg, sier seksjonsleder for forebygging i Kreftforeningen, Sara Underland Mjelva, til TV 2.

I Sverige var dette på plass allerede i 2020. Der har man sett at deltakelsen i livmorhalsprogrammet har gått opp fra 70 til 80 prosent, ifølge Kreftforeningen.

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på? Ta kontakt på helse@tv2.no

– Kan høres enkelt ut

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Kreftregisteret oppdraget om å rulle ut hjemmetestene.

Leder av livmorhalsprogrammet, Ameli Tropé, sier at de er godt i gang med å rulle ut tilbudet. Så langt er det kun tilgjengelig i deler av Østlandsområdet og Innlandet.

SNART PÅ PLASS: Ameli Tropé i Kreftregisteret håper at tilbudet skal være på plass i løpet av året. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Så skal opplegget gradvis utvides, fylke for fylke, slik at tilbudet om hjemmetest blir landsdekkende. Hvis det ikke oppstår forsinkelser eller uforutsette hendelser, så er planen å ha dette på plass i hele landet i løpet av 2024, svarer Tropé.

I likhet med Kreftforeningen er også Tropé utålmodig om å få på plass dette tilbudet.

– Det kan høres enkelt ut å bare tilby hjemmetester, men det er en stor logistisk prosess å få innført dette i stor skala.

TEST DEG SELV: Med denne testen kan norske kvinner teste seg for HPV-viruset hjemme. Foto: Kreftregisteret

Millionbevilgning

TV 2 har stilt flere spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Blant spørsmålene vi har stilt, er hva hun tenker om at hun selv etterlyste dette i opposisjon, men ikke har klart å følge opp når hun selv har makten.

Dette har verken departementet eller Kjerkol svart på. I stedet har de sendt et generelt svar.

– Denne regjeringen har fulgt opp arbeidet med å gi kvinner tilgang til HPV-hjemmetest. I fjor styrket vi bevilgningen til hjemmetest i Livmorhalsprogrammet med 8 millioner kroner, slik at utrullingen av tilbudet kunne starte. Da ble kvinner med særskilte behov prioritert, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng.

Han understreker at utrullingen vil fortsette i 2024, og at enda flere kvinner vil få tilbud.