Massive protester venter helseministeren

– Det blir ulike markeringer langs hele veien fra Svolvær til Leknes. På vei inn til selve sykehuset på Gravdal blir statsråden møtt med en lenke av mennesker. De vil stå helt opp til inngangen på sykehuset, sier Are Johansen, leder for ressursgruppen for bevaring av Lofoten sykehus.

Engasjementet blant innbyggerne i Lofoten er historisk stort, etter at en arbeidsgruppe anbefaler Helse Nord å legge ned akutt- og fødeberedskapen ved lokalsykehuset i Lofoten.

BEKYMRET: – Når man man setter beredskapen til innbyggerne i spill, er det mange som blir redde og frustrerte, sier Are Johansen, leder for ressursgruppen for bevaring av Lofoten sykehus. Foto: Privat

– Det vil også bli markeringer med båter i havna utenfor Gravdal. Mange bønder har tenkt å stille opp med traktorer langs veien med et klart budskap, forteller Johansen.

Da kuttforslagene ble kjent 14. november kom det sterke reaksjoner. Flere tusen ungdommer samlet seg med fakler og plakater for å gå i protesttog mot forslaget.

Merkelig stemning

Også denne gangen vil skoleelever i Lofoten markere seg.

– Vi fikk for kort tid siden spørsmål om å sponse buss til en skole her i Lofoten som ønsker å delta, og det har vi sagt ja til. Det kommer masse ungdommer også denne gangen, sier Johansen.

– Hvordan er stemningen i Lofoten nå?



– Den er anspent. Folk er fortvilede, redde og bekymret. Når du risikerer å miste akuttberedskapen til de drøye 24.000 innbyggere som bor her, så sier det seg litt selv.

– Man baserer en akuttberedskap på at man må bruke helikopter eller fly i fremtiden. Det er ikke bra. Da blir det frykt i befolkning. Man føler at man ikke har den nødvendige kapasiteten når det står om liv.

– I tillegg er det mye dårlig vær. Lofoten er et av det mest værutsatte områdene i Norge. Vi har ingen alternativer veier når det gjelder å komme seg til et annet sykehus når været skaper problemer, sier Johansen.

Kritiske til helseministeren

Nærmeste sykehus langs vei er Stokmarknes i Vesterålen. Fra Å, som ligger helt ytterst i Lofoten, blir avstanden tre timer og ti minutter med bil.

– Denne avstanden tilsvarer fra St. Olavs hospital i Trondheim og til Namsos. Fra Østlandet kan du faktisk kjøre helt til Kristiansand på tilsvarende strekning, sier Johansen.

UNGDOMSPROTEST: Da forslaget kom om å kutte akutt- og fødeberedskapen i Lofoten, svarte flere tusen ungdommer med å gå i fakkeltog for å markere sin støtte til de ansatte ved sykehuset på Gravdal utenfor Leknes. Foto: Foto: Privat

Både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Frp-leder Sylvi Listhaug har allerede vært i Lofoten.

Derfor må Helse Nord kutte: Helse Nord har tidligere uttalt at driften i helseforetaket ikke er bærekraftig, og at man heller ikke kan tilby et likeverdig helsetilbud til alle pasienter i Nord-Norge uten å ta grep. Derfor har Helse Nord fått i oppdrag fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om å se på hele sykehusstrukturen i Nord-Norge på nytt. En endelig plan skal vedtas av styret i Helse Nord først i slutten av april neste år, etter at alle høringsinnspillene er vurdert. Deretter kommer innspillene på Kjerkols bord.

– Jeg forstår at det er mange som er bekymret, men ingenting er anbefalt eller besluttet ennå, sa helseministeren til TV 2 den 15. november.



Mange har kritisert helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) for ikke å ta befolkningen i Lofoten på alvor i denne prosessen. Planen var at hun skulle besøke landsdelen først i januar, men nå har hun endret på disse planene.

– Det har vært mye debatt og engasjement i Lofoten etter arbeidsgruppenes forslag. Jeg ønsker å møte ansatte og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset i Gravdal. Planen er fortsatt å møte alle ordførerne i de tre fylkene på nyåret, sier Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister (Ap).

Når Kjerkol drar til Lofoten tirsdag, starter hun i Svolvær. Der skal hun møte Vågan Ap.

Deretter skal hun ha et møte med kommuneoverlegeforum i Lofoten og Vesterålen, før statsråden setter kursen mot Nordlandssykehuset Lofoten.

«BLØR IKKJE SAKTAR»: Budskapet fra innbyggerne i Lofoten til Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er ikke til å misforstå Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Når Kjerkol kommer til Gravdal rundt klokken 12, skal hun ha møter med ledelsen, tillitsvalgte og ansatte på sykehuset.

– Vil det komme en avklaring rundt Nordlandssykehuset Lofoten under turen?

– Det pågår en prosess som Helse Nord leder. Den jobben skal de få gjøre i fred. Mitt mål med turen er å lytte og lære av fagfolkene og befolkninga lokalt, sier Kjerkol.

TIL LØVENS HULE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol blir møtt med massive protester når hun besøker Svolvær og Leknes i Lofoten. Foto: Beate Oma Dahle/ NTB

Senere på ettermiddagen skal hun ha partimøte.

Der vil hun også møte de tidligere medlemmene i Vestvågøy Ap som valgte å melde seg ut av partiet 25. november.

– Jeg har fått tilbakemelding om at flere av oss utmeldte kommer til å stille på møtet, bekrefter Elisabeth Holand, tidligere leder i lokallaget Vestvågøy Ap ovenfor TV 2.

– Hva forventer du fra helse- og omsorgsministeren?

– Det viktigste for folk er å få formidlet sine bekymringer og få mulighet til å komme i dialog med statsråden. Vi skjønner at det er mange spørsmål som det er vanskelig å svare på nå. Prosessen har vært veldig bekymringsfull, og det har uroet befolkningen enormt.

Krever svar

– Noen svar må vi kunne få. Jeg er glad for at hun velger å komme hit for å møte fagfolkene på sykehuset, og at det er tilrettelagt for oss utmeldte medlemmene også. Vi registrerer at partiet lytter til oss, sier Holand.

HÅPER PÅ SVAR: – Flere av oss som har meldt oss ut av Vestvågøy Ap vil møte opp for å høre på det Helseministeren har å fortelle når hun er i Lofoten. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Hva tenker du om å møte de utmeldte AP politikerne i morgen ettermiddag?

– Det ser jeg fram til, jeg er opptatt av å lytte til alle, sier Kjerkol.

– Hva skal til for at dere blir medlemmer i partiet igjen, Holand?



– Vi må være helt trygge på at akutt- og fødeberedskap skal bestå slik som i dag. Det handler også om at vi må ha en dialog i et parti som går både oppover og nedover i tillegg til begge veier, sier Holand.

Are Johansen er tvilende til at det kommer gode nyheter fra Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under besøket i Lofoten.

– Det er viktig at hun kommer og at hun lytter til oss. Jeg håper at hun har forstått at det ikke er noen god idé og legge ned Lofoten sykehus, sier Johansen.

Det er seks mil mellom Svolvær og Leknes. Johansen har en oppfordring til innbyggerne i Lofoten.

– Jeg oppfordrer folk til å stille seg opp på gangfelt og busskur for å markere sin misnøye mot forslaget, sier Johansen.