Massiv fugledød: – Horribelt at ingen har reagert tidligere

– Det gjør meg sint at det måtte bli så ille før noen reagerte, sier Eva Lyngvær.

Hun er medeier av restaurant Havhesten ved Vadsø, som nå har valgt å stenge dørene som følger av det hun beskriver som enorme mengder døde fugler.

– Fugler ramlet ned fra taket, og både vi og turister måtte tråkke over døde fugler for å komme inn.

Se den dramatiske videoen til Lyngvær under:

Sjokkert over myndighetene

Lyngvær sier at de kontaktet myndighetene allerede de første dagene i juli, for snart tre uker siden.

– Det er groteskt. Vi startet allerede 3. juli med å samle og brenne døde fugler. Vi snakket med Mattilsynet om hva vi skulle gjøre, som ga oss verneutstyr.



BESKYTTER SEG: Men myndighetene er foreløpig ikke bekymret for at det skal smitte over til mennesker. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Men Lyngvær sier mengden døde fugler bare økte, og opplevde å bare bli sendt rundt til ulike instanser da de ba myndighetene om råd for videre drift av restauranten.

Da ble de rådet til å vaske og ha god hygiene.

RESTAURANTEIER: Eva Lyngvær. Foto: Privat

– Jeg er både stum og sjokkert over svarene og den lille hjelpa vi har fått. Jeg vet ikke hva jeg skal si, hvordan er det forsvarlig å ha åpent, spør Lyngvær, som mener de egentlig kunne ha stengt før.

– Det er ikke helsemessig forsvarlig å servere mat i slike omstendigheter. Noen burde ha stengt oss før, myndigheter som kan dette.



Hun er bekymret for hva utfallet kan bli av det hun mener er en alt for treg respons fra myndighetene.

– Det er en katastrofe. Jeg lurer på om det i det hele finnes et system for varslinger, for jeg har bare blitt sendt imellom diverse instanser, sier Lyngvær.

Største utbruddet i norsk historie

– Jeg har forståelse for at de opplever det slik, og det er beklagelig. Samtidig er det viktig å få fram at vi aldri før har sett et så stort utbrudd som har utviklet seg så raskt i Norge, så dette har jo kommet overraskende på flere.

Det sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet. De ser alvorlig på situasjonen, fordi den berørte arten krykkje er utrydningstruet i Norge.

– Det er tusenvis av døde fugl. Det er litt vanskelig å ha oversikt over hvor stort det er samlet sett. Finnmark er stort, og det er mange avsidesliggende steder, men det er stort det vi har sett.

RAMMET: Det er særlig mange krykkjer som er rammet av viruset. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Men myndighetene er ikke bekymret for at det skal smitte over til mennesker.

– Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig. Vi er opptatte av å følge utviklingen og å begrense smitten i den grad det er mulig.

I en e-post til TV 2 skriver utdyper seniorrådgiver i FHI Roger Wikstrøm at det er svært lav risiko for at viruset smitter over på mennesker.

«Virus som sirkulerer hos fugler i Norge og Europa nå er fortsatt i stor grad tilpasset fugler og har liten evne til å smitte til mennesker. Det er ingenting som tyder på at viruset i det pågående utbruddet er tilpasset smitte til mennesker. Alle typer virus kan imidlertid endre egenskaper, derfor overvåker Folkehelseinstituttet også fugleinfluensavirus, på nasjonalt og internasjonalt nivå.»

BESKYTTER SEG: Men myndighetene er foreløpig ikke bekymret for at det skal smitte over til mennesker. Foto: Vadsø kommune

– Men vi vet at det er påvist fugleinfluensa langs hele norskekysten, og det er klart at det i områder hvor det er mye fugl er lettere at det sprer seg mye, sier Godal.

Nå jobber Mattilsynet tett med de berørte kommunene og Statsforvalteren, samt at de fortløpende vurderer behovet for ytterligere tiltak sammen med Veterinærinstituttet, FHI og Miljødirektoratet.

– Det er viktig å støtte kommunene i det viktige arbeidet de gjør med å samle inn døde fugler og sikre at det blir håndtert på en ordentlig måte, sier Godal.



INNSAMLING: Tusenvis av krykkjer er funnet døde rundt Vadsø etter fugleinfluensa-utbrudd. Foto: Vadsø kommune

Poser på poser med død

I Vadsø er opprydningen i full gang.

– Vi har samlet godt over 3.000 døde fugler til nå. Dette er noe helt nytt for oss, sier Pål Johnsen, som er driftsleder i kommunen.

Han sier det er vanskelig å si noe om hvor lenge arbeidet vil pågå.

– Det sitter mange fugler omkring i elver og andre steder, så svaret på hvor lenge vi holder på vet i ikke. Vi må ta det dag for dag, sier Johnsen.

For etter dager med særdeles mange døde fugler å håndtere kan det se ut til at det minker noe torsdag.

– Vi har tatt ekstremt mye de siste dagene, så en dag må det ta slutt. Er rundt 30.000 krykkjer her, og arten er jo rødlistet, så vi håper å kunne berge bestanden.

– Vi krysser fingrene for at vi med naturens gang ordner opp og setter en stopper for denne fugledøden, sier Johnsen.

KRYSSER FINGRENE: – Vi krysser fingrene for at vi med naturens gang ordner opp og setter en stopper for denne fugledøden, sier driftsleder i kommunen, Pål Johnsen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han sier Vadsø kommune har god dialog med Statsforvalteren, FHI og Mattilsynet.

– Vi står for oppryddingen, så får de råde oss. Vi har levert de døde fuglene til gjenvinning her oppe.



Sendes til brenning

Det er Masternes Gjenvinning som nå er mellomlager for et hopetall av poser med døde fugler.

– Det er veldig uoversiktlig hvor mye det er her nå, men det er store mengder og et trasig syn. Har aldri sett noe som dette før, sier Hans Henrik Kristiansen, som er driftssjef ved stasjonen i Vadsø.

– Vi har vært i dialog med Mattilsynet i flere uker, som sier hvordan vi skal håndtere det. Det skal være i poser som vi setter i containere for mellomlagring, før det går videre til forbrenning. Det er ikke noen forbrenningsovner i Finnmark, så det kjøres til Nord-Sverige for brenning, sier Kristiansen.