Massedumping i naturen vekker reaksjoner: – Bør slås hardere ned på

Dumping av avfall i naturen har lenge vært et problem, og det er vanskelig å se en ende på det.

Særlig i forbindelse med flytting og oppussing er det mye avfall som havner steder det ikke hører hjemme rundt om i hovedstaden.

NYE MØBLER: Bymiljøetaten er godt kjente med at folk kvitter seg med møbler ute i naturen. Foto: Bymiljøetaten

Et halvt kjøkken i Akerselva

Jakob Sande Haugset (12) er miljøagent og leder av Barnas klimapanel. Han er en av flere som reagerer på at folk bare dumper avfallet sitt utendørs.



– Dette er for det første ulovlig. Samtidig er det vanskelig for politiet å gå etter de som holder på sånn. Jeg har ikke hørt om noen saker der folk har blitt bøtelagt for å dumpe avfallet sitt i naturen.

Klimaagenten sier at dette kan handle om at muligheten til å kaste avfallet sitt ikke er nært nok.

REAGERER: Jakob Sande Haugset (12) er miljøagent og mener alt er en ressurs fremt til det blir kastet. Foto: Jonas Been Henriksen

– Naturkrisen er minst like stor som klimakrisen. Det er for lite sannsynlig å bli tatt, sier han.

Vanskelig å avsløre

Tørre Rasmussen, seksjonssjef for parkforvaltning, sier avfallsdumpingen er problematisk for kommunen.

– Dette er en ukultur som vi i kommunen forsøker å forebygge. Ved å blant annet informere innbyggere om at det er gratis å kast alt mulig avfall på våre gjenvinningsstasjoner, sier han.

Rasmussen forteller at det er flere konsekvenser ved at folk dumper ting i naturen i og rundt Oslo.

DYRT FOR NATUR OG KOMMUNE: Flere bruker naturen som søppeldynge i forbindelse med flytting eller oppussing. Foto: Jonas Been Henriksen

– Det har vært mange horrible bilder opp gjennom tidene, dyr som setter seg fast og blir skadet i ting, eller fugler som bygger reir i vaskemaskiner. Det er kostbart og kjedelig å rydde opp i, sier han.

– Det fører og til at vi som en bieffekt vil måtte tilby et dårligere tilbud til publikum.

– Hvorfor tror du at folk heller dumper avfallet sitt ute i et skogholt fremfor å kjøre til en gjenvinningsstasjon? Kan det ha noe med at dere for eksempel har for ugunstige åpningstider?

– Vi har flere gjenvinningsstasjoner som er oppe til sent på kveld, slik at man kan levere avfallet sitt etter rushtid. Hvis du likevel velger å kjøre avfallet ditt ut i en bekk har du slik jeg opplever det, ikke engang vurdert en gjenvinningsstasjon, sier Rasmussen.

Ved Grønmo- og Smestad Gjenbruksstasjon holder de åpent 07.30-21 i hverdager og holder også oppe på lørdager. Grefsen gjenbruksstasjon holder åpent 07.30-19.30 i hverdager, og lørdager. Sofienbergparken gjenbruksstasjon holder åpent hverdager 08–15.

Naturen som søppeldynge

Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender, mener miljøkriminalitet bør slås hardt ned på.

PEKER PÅ FLERE LØSNINGER: Fremtiden i våre hender-leder, Anja Bakken Riise. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Politiske myndigheter bør vurdere å skru opp bøter for å hindre denne typen miljøkriminalitet. Det bør og ses på hvilke løsninger det finnes for å hente og levere avfall, sier Riise.

Hun mener og at deler av problemet tyder på at vi lever i et overflodssamfunn.

– Det bør bli lettere å reparere ting ved å for eksempel fjerne momsen på reparasjoner, fremfor å alltid skulle kjøpe nytt.

Etter lov om vern mot forurensing og om avfall, også kalt Forurensningsloven vil en kunne risikere bøter og eller fengsel inntil ett år dersom en forsettlig eller uaktsomt etterlater eller tømmer avfall, større gjenstander eller spesialavfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.