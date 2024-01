Maskert gjerningsperson gikk til angrep med kniv – mange små barn til stede

Saken oppdateres.

Politiet i Oslo melder tirsdag ettermiddag at en person er skadet på ungdomsavdelingen ved Holmlia bibliotek.

Til TV 2 sier politiets innsatsleder Anders Rønning på stedet at det var flere små barn til stede. En maskert gjerningsperson skal ha gått målrettet mot en 17-åring, og angrepet ham med kniv.

– Gjerningspersonen har kommet inn, gått målrettet mot vedkommende, utført handlingen og dratt fra stedet. Det fremstår ikke som om personen er tilfeldig valgt, men som en målrettet handling, sier innsatslederen.

Den skadde ble funnet inne på et rom på biblioteket.

Maskert gjerningsperson på frifot

Politiet jakter fremdeles på gjerningspersonen. Fordi gjerningspersonen var maskert, har politiet ikke noe detaljert signalement på vedkommende.

– Det er dårlig signalement per nå. Det er noe klær, og tildekket ansikt. Det er lite rundt bekledning å gå på. Men vi jobber med å sikre video, informasjonsinnhenting, og miljø- og bakgrunnshistorikk, sier Rønning.

– Det høres ut som et drapsforsøk?



– Vi betegner det ikke som et drapsforsøk per nå. Det er så klart stikkskade mot kroppen til fornærmede, men han er ikke alvorlig skadet. Så får vi komme tilbake til om det skal betegnes som et drapsforsøk eller ikke, svarer Rønning.

RYKKET UT: Politiet sendte flere patruljer til stedet da knivmeldingen fra biblioteket kom inn. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

De vil ikke utelukke at det kan være snakk om flere gjerningspersoner, men innsatslederen sier det per nå ser ut til at det var én person som gjennomførte knivangrepet.

Flere barn til stede

Fordi det ser ut som en målrettet handling, mener politiet også at det kan ligge en bakenforliggende konflikt i saken.

– Dette er en alvorlig sak. Det er ungdom og barn inne på biblioteket når det skjer. Det er få som har fått det med seg av de, men vi ser svært alvorlig på at dette skjer tidlig en tirsdag kveld med så mange barn og ungdom til stede, sier Rønning.

Politiet sendte raskt flere patruljer til stedet, og enkelte av dem ble fra starten av satt inn i søk etter mulige gjerningspersoner.

På stedet er politiet er i kontakt med flere vitner, og arbeider med å sikre video fra kameraovervåkning på åstedet.

Deichman oppretter krisestab

I en pressemelding sier Oslo kommune at guttens pårørende opplyser at han etter forholdene har det bra.

Brukere av biblioteket som var til stede, blir ivaretatt av Deichmans ansatte.

– Bibliotekets ansatte blir ivaretatt av bedriftshelsetjeneste. Deichman opprettet krisestab så snart som mulig etter varsling av hendelsen, opplyser kommunen.

Biblioteket på Holmlia ble stengt klokken 18.00, som følge av hendelsen.