Martin (24) angrer: – Jeg burde ha undersøkt nærmere

Martin André Øren Nes bor og jobber i Larnaca på Kypros. Han flyttet fra Norge i november 2020, og har ikke vært hjemme siden.

– Familien min og jeg har forsøkt å få meg hjem ved forskjellige store og små anledninger, men det har vært vanskelig på grunn av reiserestriksjoner grunnet korona.

Derfor gledet han seg til å feire jul med familien i Stavanger i år.

– Familien er alltid de som stiller opp når jeg har det vanskelig. Derfor har det vært tungt å være langt borte fra dem så lenge, sier Nes til TV 2.

GJENFORENING: Martin gleder seg til å treffe sine småsøsken hjemme i Stavanger. Fra venste Martin André Øren Nes, Malin Evita Øren Nes, Maria Elise Øren Nes og lillebror Markus Alexander Øren Nes. Foto: Privat

Bestilte gjennom Gotogate

Allerede i starten av oktober bestilte han flyreise hjem til Stavanger 22. desember. Flybillettene kostet rundt 270 euro.

Flyreisene bestilte han gjennom reiseformidleren Gotogate, og reisen skulle frakte ham via Polen og videre til Norge.

Selskapet skryter på sine nettsider av at de har 14 millioner fornøyde reisende hvert år: «Uansett om du vil reise direkte, på kort varsel eller tidlig om morgenen, har Gotogate den perfekte flyreisen for deg.»

Men bare noen dager etter bestillingen fikk Nes en nedslående beskjed. Flyreisen med Wizz Air fra Polen og til Stavanger ble kansellert.

– Jeg tok umiddelbart kontakt med dem slik at Gotogate kunne finne en alternativ rute til meg, slik at jeg kunne komme hjem til jul. Men jeg ble bare møtt med ulike beskjeder, sier han til TV 2.

SOLFYLT: Martin André Øren Nes jobber med kundeservice på Kypros. Foto: Privat

Dagene gikk og det ble flere telefoner og e-postutveksling.

– De har ikke gjort noe som helst ennå. Det har gått så lang tid. Jeg har også bedt dem refundere billettene slik at jeg kunne kjøpe ny flyreise hjem. Men de mente at resten av turen var i rute, og at det ikke var mulig å refundere beløpet.

Les hele svaret fra selskapet lenger ned i artikkelen.

Anbefaler å bestille direkte gjennom flyselskap

– Her skjønner jeg forbrukerens frustrasjon, og de har prøvd lenge å løse saken med formidleren, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Han sier at nettopp dette eksemplet understreker problemet med formidlere.

– Det er en av grunnene til at vi anbefaler folk å bestille flyreiser rett fra flyselskapenes hjemmesider. Formidlerne er kjappe til å selge deg reisen, men stiller ofte ikke opp når det blir utfordringer forbundet med reisen, sier Iversen.

Seniorrådgiveren sier at formidlere som regel også har tatt forbehold om ansvar, og at de krever at kunder selv ordner opp med flyselskapet.

– Ofte selges heller ikke reisene som sammenhengende, noe som betyr at reisen i praksis er tre separate reiser uten at noen har et totalansvar for å for forbrukeren fra A til B via C, sier juristen.

BER FOLK TENKE SEG OM: Jurist i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de jevnlig får henvendelser i lignende saker. Flere sier at de føler seg som en kasteball mellom flyselskap og reisebyrå. Dette har også Forbrukerrådet bitt seg merke i. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han sier videre at dersom man bestiller en reise med et pakkereiseselskap eller charterselskap som Ving, vil en reise som består av for eksempel fly og hotell omfattes av pakkereiseloven.

– Der har du gode rettigheter ved avvik. Hvis du kun bestiller fly fra charterselskap, så er det som regel en plass på deres eget charterfly – og da er selskapet direkte ansvarlig for deg som passasjer. I motsetning til bookingportaler og formidlere, påpeker Iversen til TV 2.

Mange klager

TV 2 har tidligere skrevet om Gotogate. Det finnes flere grupper på Facebook der folk nærmest advarer mot selskapet.

Reiseformidleren høster også mye kritikk på tjenesten Trustpilot.

Nes mener han har betalt for en tjeneste som reiseformidleren ikke klarer å levere.

– Jeg har betalt for å komme hjem til Norge, ikke Polen.

Refunderer billetten

Gotogate eies av Etraveli Group AB. Gruppen eier også flere reiseformidlingsselskaper som blant annet FlightNetwork, Seat24, Mytrip, TripStack, PameDiakopes og SuperSaver. Selv skriver selskapet at de opererer reiser i 46 land og fem verdensdeler.

TV 2 har stilt en rekke spørsmål til kommunikasjonssjef Claes Tellman i Etraveli Group. Han svarer følgende i en e-post:

– I begynnelsen av oktober kansellerte Wizz Air reisen, og noen dager etter tok kunden kontakt for å bestille om reisen. Vi fant ikke et godt alternativ for kunden. I juleferien er de fleste flyreiser fullbooket eller veldig dyre. Vi burde ha tilbudt kunden å refundere billetten umiddelbart. Vi beklager dette, skriver Tellman til TV 2.

Nes er glad for at Gotogate endelig løste saken, men venter fortsatt på bekreftelse fra selskapet. Selv om det gikk bra til slutt, ber han folk være forsiktige.

– Jeg burde ha undersøkt nærmere før jeg bestilte gjennom dette selskapet. Jeg angrer, sier han.