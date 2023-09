Märtha og Durek skal gifte seg – spår celeber gjesteliste

Prinsesse Märtha Louise (51) og Durek Verrett (48) skal gi hverandre sitt ja i naturskjønne Geiranger 31. august neste år.

– Det betyr mye for oss å samle våre nærmeste på et sted som er så rikt på historie og spektakulær natur. Geiranger er det perfekte sted for å omfavne vår kjærlighet, sa paret i en felles uttalelse.



Ekspertene TV 2 har snakket med legger ikke skjul på at det flere aspekter ved bryllupet de er spente på.

– Paret har vært litt alternative noen ganger. Derfor blir det spennende å se hva slags vielse dette blir, sier Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, som er historiker og TV 2s kongehusekspert.

FLYTTER: I tillegg til bryllupsplanene, offentliggjorde paret også nyheten om at Verrett flytter til Norge, etter tre år med avstandsforhold. Foto: Sara Abraham / NTB Scanpix

– Største fest i 2024

Selv om Märtha Louise har gitt fra seg tittelen Hennes kongelige høyhet, mener kongehuseksperten at det fortsatt er et kongelig bryllup.

– Det er en prinsesse av Norge som skal gifte seg. Det kommer til å bli pomp og prakt, sier Schulsrud-Hansen.

UTRADISJONELT: Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen mener bryllupet vil være kongelig, men trolig ikke tradisjonelt. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han viser til at det er tett kontakt mellom det norske kongehuset og de europeiske.

– Det kommer til å være flere kongelige gjester. Samtidig kan det bli et bryllup som er mer kjendistungt, sier Schulsrud-Hansen.

Han får støtte av Marcus Husby, som er redaksjonssjef i VG Rampelys.

– Dette blir neste års største kjendisfest og bryllup, sier han.

FORTSATT PRINSESSE: I november i fjor ble det kjent at Märtha Louise beholder prinsessetittelen, men avslutter sine offisielle oppgaver for kongehuset. Foto: Tuva Åserud / NTB Scanpix

Begynner å spekulere

Bryllupet til paret finansieres ikke av kongehuset, men privat, har slottet bekreftet.

Derfor tror heller ikke Schulsrud-Hansen at paret må underrette seg krav eller formaliteter på lik linje med andre kongelige i Norge som gifter seg.

– Men så kan man begynne å spekulere i det konstitusjonelle her, og hva det vil ha å si, sier han.

Historikeren viser til at monarken av Norge skal betro seg til evangelisk-luthersk tro.

– Siden hun er i arverekken og teoretisk kan bli dronning av Norge, er spørsmålet om det må være et evangelisk-luthersk-bryllup.

Gjestelisten

Selv om gjestelisten til bryllupet ikke er offisiell ennå, har både Husby og Schulsrud-Hansen gjort seg noen tanker.

– Vi er ikke bortskjemte med kongelige bryllup her i landet. Jeg ser ikke for meg at bryllupet blir like offisielt som Märtha og Aris bryllup, men så har hennes kommende ektemann en celeber vennekrets i Los Angeles, sier han.

BRYLLUP: Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn giftet seg i Nidarosdomen i 2002. I 2016 ble det kjent at paret skulle skille seg. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Potensielle navn på listen mener han kan strekke seg fra selverklært medium og TV-profil Lilli Bendriss, til den amerikanske skuespilleren Gwyneth Paltrow.

Han ser også for seg at skuespilleren Renée Zellweger og sangeren LeAnn Rimes vil bli invitert.



– Vi har tro på at det blir en celeber og kjendistett bryllupsfest, sier Husby.

Av kongelige som trolig vil bli invitert, peker Schulsrud-Hansen på følgende:

– Vi kan i hvert fall forventet at det svenske kronprinsesseparet, som er nære venner av prinsesse Märtha Louise, blir invitert. I tillegg Laurentien, prinsessen av Nederland, som er fadder til Leah Isadora.



MULIGE GJESTER: Kronprins Haakon sammen med Sveriges kronprinsesse Victoria og prins Daniel under et besøk på forskningsskipet «Skagerrak» i Göteborg i fjor. Foto: Annika Byrde / NTB

Stor interesse

I en pressemelding om bryllupet skrøt paret av naturen i Geiranger.

– Geiranger er kjent for sin spektakulære fjord og sine dramatiske fjell. Geirangerfjorden står på Unescos verdensarvliste og representerer Norges rike kultur og naturskjønnhet.

GEIRANGER: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett planlegger å feire bryllupet på Hotel Union i Geiranger. Foto: Paul Kleiven / NTB

Utover dette ønsket de ikke vil gi ytterligere detaljer om bryllupet.

Husby tror festen vil vekke stor oppsikt i Norge, men også internasjonalt.

– Jeg tror nok at alle riksmedier, lokalmedier i nærheten og kjendisnettsteder som People vil skrive om det. Det er en stor interesse for kongelige i Europa, men også i USA, så det blir dekket brett, sier han.