Märtha Louise raser mot Se og Hør

– Denne gangen gjentar de løgnen om at Durek ikke kommer fra en velstående familie, skriver Märtha Louise i et lengre innlegg på Instagram.

Hun understreker at det ikke er viktig for henne hvorvidt Durek Verrett vokste opp som rik, men sier at faktum er at han gjorde det.

– Jeg er lei av Se og Hørs løgner om oss og om Durek, skriver hun.

Hun hevder at Se og Hør har betalt Durek Verretts mor for å lyve om han. Denne typen journalistikk lages kun for å såre andre, og er svært uetisk, skriver hun.

– Får mene hva hun vil

– Prinsesse Märtha Louise står fritt til mene hva hun vil. Vi har ettergått det sjaman Durek har skrevet og sagt. I sin bok «Spirit Hacking» beskriver han detaljer om sin bakgrunn som ikke stemmer med våre opplysninger, skriver sjefredaktør Ulf Andre Andersen i Se og Hør i en kommentar til NTB.

– Vi har gjort vår rett og plikt og bringer klarhet i hva som er sannheten. Det er vår journalistiske oppgave, skriver han videre.

Han kommenterer ikke hvorvidt de har betalt Verretts mor for å delta i reportasjer.

– Kommer til å bli verre

Märtha Louise har i Instagram-innlegget lagt ved bilder av det som skal være Verretts barndomshjem, samt en uttalelse fra en barndomsvenn av Verrett som skriver at han var blant de rikeste barna på skolen de gikk på.

– Vær så snill og ikke tro på det Se og Hør skriver om Durek eller meg fram til bryllupet vårt. Av erfaring vet jeg at det kommer til å bli verre jo nærmere bryllupet vi kommer, skriver hun.

– Det er trist at det er slik. Et bryllup skal være en lykkelig begivenhet for alle involverte, også for oss, avslutter hun.

