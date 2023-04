Markant økning: – Alle vil ha fin hud

AKNEPLAGER: Dype, vonde og irritable kviser i ansiktet. Influencer og frisør Lotte Myrseth har vært svært utsatt for akneplager store deler av livet. Foto: Privat

De siste årene har forbruket av kvisemedisinen Isotretinoin skutt i været.

På ti år har salget økt med over 500 prosent, viser tall fra Apotekerforeningen.

– Tidligere hadde kanskje folk akseptert arr etter kviser, men nå vil alle ha fin hud. Det kan være en del av forklaringen på hvorfor salget har økt veldig i det siste, sier hudlege Inderjeet Singh Cheema ved Telemark hudlegesenter.

Også hudlegen utskriver flere resepter på kvisemedisinen.

LØSNINGEN: Nordlendingen var ikke i tvil, hun trengte Isotretinoin for å kvitte seg med akneplagene. Foto: Privat

Pulserende kviser

Salgsøkningen av den sterke kvisekuren overrasker ikke influenser og frisør Lotte Myrseth. Nordlendingen er en av dem som snakker høyest om effekten av Isotretinoin på sosiale medier.

– Kvisene mine var av og på siden jeg var en tenåring. Jeg har aldri hatt noe skikkelig god hud, sier Myrseth til TV2.no.

Hun forteller om dype, store og vonde kviser i ansiktet.

– Kvisene fikk etter hvert sin egen puls. Da får du ikke levd opp til ditt fulle potensiale. Man kjenner på en konstant usikkerhet, som smertene forsikrer deg om at du ikke glemmer.

I Myrseth sitt tilfelle, ble «Iso», som mange velger å kalle kvisekuren, redningen.

Hun forteller at legemiddelet også er blitt reklamert mye for på blant annet TikTok, hvor folk viser før og etter bilder. Isotretinoin er derimot ikke et legemiddel man skal ta lett på.

Ifølge Myrseth sammenlignes kuren med å gå på en svak cellegift.

Heftige bivirkninger

Myrseth forteller at bristepunktet for hva hun orket av kviser kom under pandemien i 2020. Da hun måtte gå med både sminke og munnbind på jobb, ble huden ekstra irritert.

– Jeg samlet sammen en Powerpoint av kvisehistorikken min, så de ikke skulle tro dette var munnbindrelatert. Jeg forlanget nesten å få «Iso» av hudlegen.

Hun visste godt om baksiden og alle bivirkningene man kan oppleve, men det var ikke lenger aktuelt å leve med irritasjonen og smerten kvisene ga.

BIVIRKNINGER: For Myrseth har det vært viktig å dele bivirkningene av kvisemedisinen. Foto: Privat

Myrseth ble likevel sterkt preget av bivirkningene.

– Kroppen ble knusktørr og jeg våknet flere dager med masse slim i ansiktet. Jeg ble sår og sensitiv på våtlinjen på øyet, fikk ofte hodepine, vondt i ledd, jeg begynte å blø neseblod på natta.

Etter seks måneder på kuren, har Lotte Myrseth vært bortimot kvisefri i to år nå. Derfor deler hun nå erfaringene sine på sosiale medier.

Svakere doser

I 2016 ble kravet om antibiotika-behandling for å få Isotretinoin på blåresept fjernet, ifølge hudlegen Inderjeet Singh Cheema. Siden da har salget av kvisemedisinen akselerert.

Isotretinoin Hos Norsk Helseinformatikk beskrives Isotretinoin som en effektiv behandling mot kviser, men som potensielt også gir alvorlige bivirkninger.

Kvisekuren utgis som behandling av alvorlig cystisk eller nodulær akne som ikke responderer på annen behandling.

Behandlingen foregår oftest i 16-24 uker, men hudlegen kan vurdere å utvide kuren ved behov.

Selv om forskerne ikke har funnet noe klar sammenheng mellom medikamentet og psykiske bivirkninger, tilrås spesiell forsiktighet før pasienter med tidligere depresjon gis behandlingen.

Andre bivirkninger inkluderer blodmangel, øyekatarr, irritasjoner rundt øyet, betennelse i hud og lepper, tørr hud, smerte i rygg, ledd og muskler. Pasienter som er på kvisekuren kan også oppleve en mer hyppig påkjenning av hodepiner, og oppfordres til å være forsiktig med å ta inn for mye sollys. Kilde: NHI.no

Medisinen er en av få på markedet som fungerer godt mot dype kviser og kvise-arr, men den krever god oppfølging.

Medisinen kan gi fosterskader fordi det er vitamin A-syretabletter. Det er derfor anbefalt at kvinner er dobbelt beskyttet med prevensjon mens man går på medisinen.

Cheema sier at hans kvinnelige pasienter blir tatt graviditetstest på i form av blodprøve før de starter på kuren. Er testen negativ, får kvinner en måned med kur, før de må ta ny test for å få forlenget kuren.

REN HUD: Folk vil ha ren hud, som trolig er en av årsakene til at salget av en populær kvisemedisin har økt kraftig, sier hudlege Inderjeet Singh Cheema. Foto: Telemark hudlegesenter

Også leververdier og kolesterol blir sjekket gjennom blodprøvene. Legens mannlige pasienter blir sjekket hver tredje måned.

– Folk var mer imot denne medisinen tidligere fordi det ble gitt veldig høye doser som førte til mange bivirkninger. Nå er ikke dosene så høye, men har likevel god effekt, sier han.

Cheema råder folk som har mye kviser eller arr fra kviser om å ta kontakt med fastlegen sin for å få råd om videre behandling.

Svært utbredt lidelse

Ingrid Aas, overlege ved Legemiddelverket, har registrert økningen i bruken av Isotretinoin. Hun tror ikke det er grunn til bekymring for unødvendig bruk av medisinen blant unge.

– Dette er god behandling for personer som har alvorlig akne, en relativt utbredt tilstand. Det kan også være slik at flere som ikke tidligere fikk behandling med isotretinoin nå får tilbud om det, og at det kan forklare økningen.

Hun legger til grunn at svært mange er utsatt for alvorlig akne.

– Dette er en veldig sterk medisin, med flere alvorlige bivirkninger. Hva kan konsekvensen av unødvendig bruk være?

– Isotretinoin kan ha en rekke bivirkninger som alle brukere bør være oppmerksomme på. Disse står i pakningsvedlegget. Det viktigste er at Isotretinoin er svært fosterskadelig. Når et legemiddel kan ha alvorlige bivirkninger som Isotretinoin, er det viktig at pasienter som bruker legemidlet også har god nytte av det.