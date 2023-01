Marie (45) var blakk etter julefeiringen – i dag er hun en supersparer

GOD MORGEN NORGE (TV 2): For mange er januar tiden for en økonomisk selvransakelse. Supersparer Marie Olaussen deler sine beste tips.

Marie Olaussen er tobarnsmor og singelforsørger.

Hun hadde en god lønn som journalist i Tønsberg Blad, men likevel opplevde hun at kontoen ofte var tom lenge før neste lønning kom.

Blakk etter julefeiringen

Særlig én episode gjorde at journalisten bestemte seg for å ta grep.

I 2019 leverte hun inn bilen til EU-kontroll, på lønningsdagen, men kontoen var allerede tømt og kredittkortet ble igjen redningen.

– Dette var etterdønningene etter julen 2018, og jeg skjønte at dette ikke var forenelig med mitt liv. Jeg bestemte meg der og da for at: «Dette vil jeg ikke oppleve igjen». Målet mitt var at jeg skulle bli rik på ett år.

NYTT ÅR - NYE MULIGHETER: Marie Olaussen deler sine beste sparetips i en trang hverdag. Foto: Johannessen, Sara

Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Marie forteller at hun aldri var fattig, men at hun var konstant blakk. For å nå målet sitt, gikk hun systematisk til verks. Det første hun gjorde var å se seg rundt i eget hjem, det var ingenting som viste at hun levde et ekstravagant liv.

Deretter måtte hun møte sin egen frykt; nettbanken. Tidligere trodde hun det var penger på konto, men sjekket den sjelden.

Hun fant ut hva det kostet å være en familie på tre og hun gikk gjennom alle trekkene fra kontoen for å se hva pengene gikk til. Marie oppdaget at det var mye unødvendig sløseri.

Mye sløseri

Etter en lang periode med beinharde prioriteringer, kvittet hun seg etter hvert med all kredittkortgjeld. Hun opprettet en bufferkonto og betalte ferier med penger hun hadde spart. I 2020 hadde Marie nådd målet sitt; hun hadde endelig penger i banken igjen.

Det nitidige arbeidet med å bli økonomisk bevisst over eget pengeforbruk resulterte i boken «Bli rik på et år.»

Interessen for personlig økonomi fortsatte og det er fremdeles en viktig del av Maries hverdag. Hennes neste mål var å finne ut hva pengesluket for småbeløp gikk til.

I sin nye bok «Jakten på tusenlappene» kommer hun med sine aller beste sparetips i hverdagen.

– Hva er de store hverdagsfellene?

– Det er mange kjøp som spiser fra kontoen. Spesielt er mat på farten oftest sløseri. For eksempel når man fyller drivstoff. er det lett å kjøpe en brus og en pølse samtidig. Eller når man er i butikken og man tar med seg en pakke tyggegummi som koster rundt 16 kroner. Begge disse eksemplene er sløseri og blir fort penger, som man kunne ha spart.

Maries livbøye siden hun tok grep om eget forbruk har vært og er fremdeles å sjekke nettbanken hver morgen.

– Hvilke andre konkrete råd kan du komme med?

– Mat er blitt veldig dyrt, så langt i år har matprisene steget med 12,7 prosent og den skal stige mer fra februar. Mitt råd er at du sjekker hva du har i skap, kjøleskap og frys. Legg en plan for hva du skal spise, skriv handleliste og gå i butikken maks to ganger i uken.

Slik beholder du pengene

Hun oppfordrer også alle til å se nærmere på renten.

– Renten er økende, sjekk med banken din hvilken rente du kan få, forhandle med dem eller bytt bank. Før var det vanlig å være trofast mot egen bank – slik er det ikke lenger.

Et tredje råd å ta opp gamle tradisjoner som ivaretar det du har –vedlikehold og reparer.

Ønske og vilje – og teori og praksis er to ulike ting, og er ikke alltid like lett å gjennomføre.

– Hva er ditt absolutte beste råd for at en kan gjennomføre sparingen og beholde tusenlappene på konto?

– Bestem deg. Når du får lønn eller trygd på konto, sørg for at summen du vil spare trekkes med en gang. Det er slik skatten vår trekkes, vi ser aldri de pengene og det samme gjelder med privatsparingen.