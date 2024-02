Marie (28) fikk dødsdom: «Jeg skal komme i begravelsen din»

Marie Næss (28) sultet, drev med selvskading og lærte å skyte heroin på YouTube – alt for å dempe stemmene hun hadde i hodet.

Marie Næss (28) har levd et liv med selvskading, rus og flere år i psykiatrien, også på lukket avdeling. Der ble hun lagt i belter og fikk elektrosjokk.

Nå har erfaringene blitt til boken «Er jeg på jorden som de sier».

– Jeg er evig takknemlig for hver dag jeg slipper å være der, sier hun til TV 2.

Næss var alvorlig syk da hun ble innlagt på lukket akuttpsykiatrisk avdeling som 18-åring:

– Nattevakten sa til meg: «Jeg tror du aldri kommer til å bli 25 år. Jeg kommer til å komme i begravelsen din, tenne et lys og håpe du får fred».

LAGT I BELTER: På lukket akuttpsykiatrisk avdeling ble Marie Næss lagt i belter og fikk elektrosjokk. Foto: Privat

For henne var det en bekreftende påstand, men hun forstod ikke alvoret i at et helsepersonell nærmest hadde gitt henne en dødsdom.

Selv om 28-åringen har opplevd mye vondt på avdelingen, ble hun også glad i helsepersonellet og de andre pasientene som var der med henne.



– Det er på en måte et slags samfunn der inne, på lukket akutt psykiatrisk avdeling, hvor de sykeste pasientene kommer og ofte blir sendt videre, forteller hun.

ALVORLIG SYK: Marie Næss har skrevet bok om tiden på lukket akuttpsykiatrisk avdeling. Foto: Privat

Kjente «insekter i blodårene» mens hun sov

Marie vokste opp i et ressurssterkt hjem i Bærum, med foreldre og to søsken, var flink på skolen, spilte håndball, jobbet på kafé og var aktiv i AUF.

– Vi hadde tre barn med tre forskjellige personligheter, så det tok tid før vi skjønte at det Marie strevde med var noe mer enn det vanlige pubertale, ungdomsgreiene med å finne seg selv, forteller mor Gunn Reinertsen.



RESSURSSTERKT HJEM: Marie hadde en god barndom og vokste opp med to søsken og foreldre. Foto: Privat

Da Marie ble 14 år, begynte det å bli vanskeligere med skole og venner. Hun begynte å kjenne på et kaos, var utrolig sliten og forstod ikke hvordan verden hang sammen.

Så kom stemmene i hodet og vrangforestillingene.

– Jeg kjente mye på det jeg kaller «bugs», små insekter, som krøp på meg og var i blodårene mine mens jeg sov, forklarer hun.



Marie havnet i psykoser, som hun beskriver som en verden preget av ekstrem redsel:

– Det er en frykt for at det skal skje noe ille med deg selv eller noen du er glad i. Det er i veldig stor grad preget av kaos og vanskelig å kommunisere med andre mennesker, forklarer 28-åringen og fortsetter:

– Du er på et helt annet sted enn det livet folk flest lever. Det blir vanskelig å fungere i hverdagen når virkelighetsbildet forsvinner litt. For hvor snur du deg da?

Lærte å skyte heroin

Da foreldrene forstod alvoret, satte seg på sengekanten og sa de måtte oppsøke hjelp, hadde Marie allerede tatt kontakt med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og var i gang med behandling.

I samtale med psykolog kom det frem at Marie hadde selvmordstanker. Moren beskriver beskjeden fra psykologen som sjokkerende.

– Jeg husker nøyaktig hvilket sted jeg var da den telefonen kom. Det var et sjokk. Vi visste at Marie slet, hadde det vanskelig og gikk i behandling. Men derfra til å høre at barnet ditt ikke vil leve, må gjemme medisiner og passe på alt som er skarpt, var helt uvirkelig og angstfylt, forteller Gunn.

BLE SYK SOM 14-ÅRING: Marie (28) havnet i psykoser, hadde stemmer i hodet og vrangforestillinger. Foto: Privat

Marie selvskadet og sultet seg. Etter hvert lærte hun å skyte heroin på YouTube. Alt for å dempe stemmene i hodet.

Som 18-åring la hun seg frivillig inn på akuttpsykiatrisk. Hun fikk diagnosen schizoaffektiv lidelse bipolar type.

For moren var det vanskelig og vondt å stå på sidelinjen.

– Vi fikk noe hjelp da Marie var på BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, journ.anm.), ellers har det vært varierende hvordan man har blitt ivaretatt som pårørende. Alt fra å bli tatt på alvor som ressurs, til å være et hår i suppa som ikke skal blande seg i behandlingen, forteller hun.



Moren beskriver pårørenderollen som tung, men også som et privilegium:

– Du får vært veldig nær den du er så glad i og følge det løpet. I beste fall kan du gjøre en bitte liten forskjell.

TAKKNEMLIG: Marie takker moren, familien og helsevesenet for hjelpen hun har fått. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Datteren er rask med å skyte inn lovordene om moren, familien og helsevesenet:

– Det har du gjort, absolutt! Hele familien og apparatet rundt. Det er så rart, for jeg har skrevet en bok om det helvetet som har vært, også sitter jeg igjen med en enorm takknemlighet overfor alle de som har brukt tid på å hjelpe meg og finne min retning i livet, forteller den unge forfatteren som nå har vært rusfri i ett år.