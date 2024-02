Maria Navarro Skarang og Niels Fredrik Dahl er de norske nominerte

NOMINERT: Forfatteren Niels Fredrik Dahl er en av de to norske nominerte til Nordisk råds litteraturpris for romanen «Fars rygg». Foto: Cornelius Poppe / NTB

Dahl er nominert for slektsromanen «Fars rygg», mens Navarro Skaranger er nominert for «Jeg plystrer i den mørke vinden».

Det er også storeslem for forlaget Oktober, som har utgitt begge.

I alt er 13 romaner, diktsamlinger og fortellinger nominert til Nordisk råds litteraturpris 2024.

OGSÅ NOMINERT: Maria Navarro Skaranger er nominert til Nordisk råds litteraturpris som en av to norske kandidater for «Jeg plystrer i den mørke vinden». Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Rik roman»

Om «Fars rygg» heter det at det er «en rik ogm gripende roman» som representerer nok et høydepunkt i hans store og særegne forfatterskap.

Niels Fredrik Dahl skulle skrive om sin far, men begynte underveis å fundere på om livsfølelser kan overleveres fra slektsledd til slektsledd – og at ensomhet rett og slett kan gå i arv.

Dermed begynte han å fylle ut «de hvite feltene» og skrev inn sine egne brikker i puslespillet, fortalte han til NTB da romanen utkom.

– Jeg ble nødt til å erkjenne at faren min, som jeg hadde tatt for gitt, var et menneske jeg visste forsvinnende lite om. Det er i det usikre at diktningen finner sin vei. Å skrive er jo å undersøke, utforske, oppdage.

«Mektig raseri»

Maria Navarro Skaranger har ifølge Nordisk råds pressemelding «gjort det enkelt å skrive sin aller beste roman».

Selv om «Jeg plystrer i den mørke vinden» foregår i drabantbyen, slik også debutromanen gjorde, skriver hun «så originalt og presist at det føles som noe helt nytt».

Romanen beskrives som både sår og komisk, der den bærer i seg «et mektig raseri» i skildringen av strukturell fattigdom – og sier noe viktig både om romankunsten og det norske samfunnet, heter det videre i nominasjonsbegrunnelsen.

Navarro Skaranger har – i likhet med sin mednominerte forfatterkollega Dahl – blitt nominert til og vunnet en rekke gjeve priser tidligere.

Disse er nominert til Nordisk råds litteraturpris Danmark Romanen «Hafni fortæller» av Helle Helle.

Romanen «Jordisk» av Theis Ørntoft. Finland Diktsamlingen «Vill du kyssa en rebell?» av Eva-Stina Byggmästar.

Romanen «101 tapaa tappaa aviomies. Menetelmällinen murhamysteeri» av Laura Lindstedt og Sinikka Vuola. Færøyene Diktsamlingen «Lívfrøðiliga samansetingin í einum dropa av havvatni minnir um blóðið í mínum æðrum» av Kim Simonsen. Island Den biografiske romanen «Jarðsetning» av Anna María Bogadóttir.

Romanen «Tól» av Kristín Eiríksdóttir. Norge Romanen «Fars rygg» av Niels Fredrik Dahl.

Romanen «Jeg plystrer i den mørke vinden» av Maria Navarro Skaranger. Det samiske språkområdet Den personlige fortellingen «Leŋges hearggi Sáhčal fatnasa» av Fredrik Prost. Sverige Diktsamlingen «Minnen från glömskans städer» av Gunnar Harding.

Diktsamlingen «Nollamorfa» av Johan Jönson. Åland Diktsamlingen «För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled» av Mikaela Nyman. (Kilde: NTB)

Om samisk åndelighet

Fra Sápmi er svenske Fredrik Prost, forfatter og anerkjent trommemaker, nominert for «Leŋges hearggi Sáhčal fatnasa», utgitt på det norske forlaget DAT.

Den rikt illustrerte boken, skrevet på nordsamisk, er en personlig fortelling om trommens historie, dens tilknytning til samisk verdensanskuelse og naturfolks åndelige forståelse – og om Prosts egen, åndelige reise.

– Å skrive denne boken var veldig viktig for meg fordi jeg tror at vi trenger å vende tilbake til våre åndelige røtter, har Prost uttalt. Mari Boine skriver i forordet: «Tenk hvis jeg hadde hatt denne boka» da hun som ung søkte etter sin åndelige arv.

Nordisk råds litteraturpris tildeles et skjønnlitterært verk som er skrevet på et av de nordiske landenes språk.

Prisen ble opprettet i 1962, og bak står Nordisk råd. Vinneren offentliggjøres til høsten, og prisutdelingen skjer under Nordisk råds møte på Island i uke 44.