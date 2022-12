Maria gikk i bruktfellen – er ikke alene

TISE-KRØLL: Maria Aarhus (24) er skuffet over brukthandelen hun gjorde gjennom gjenbruksappen Tise. Foto: Privat

Maria Aarhus var lenge på utkikk etter en bestemt blåfarget Holzweiler-genser.

– Størrelsen min i denne fargen ble raskt utsolgt i butikkene, sier hun til TV 2.

Ifølge henne kostet genseren 4000 kroner i butikk.

– Jeg jobbet mye i sommer, og ville egentlig unne meg det, sier Aarhus som studerer i Bergen.

På gjenbruksappen fant hun flere som solgte genseren hun ville ha. Men hun fikk ikke napp med det første.

– Men plutselig var det noen som svarte, da gikk prosessen veldig raskt.

Ifølge annonsen skulle genseren være «small» og lite brukt. Den skulle også være fri for bruksmerker.

ANNONSEN: Her forsikrer selger at genseren er lite brukt. Foto: Skjermdump fra Tise

Aarhus forteller at hun utelukkende har hatt gode opplevelser gjennom Tise.

– Jeg følte meg veldig trygg. Selger sa at det var mange som var interessert i genseren, og da følte jeg at jeg måtte kjøpe den med en gang, sier hun til TV 2.

Skuffet da pakken kom

Etter betaling gjennom Vipps, ble det for det meste enveiskommunikasjon fra Aarhus sin side.

Pakken som selger hevdet var på vei til Aarhus, kom aldri fram. Da hun tok kontakt med selger, fikk hun ingen svar.

– Til slutt slettet selger annonsen og blokkerte meg. Det var frustrerende.

Aarhus ga seg ikke og sendte en bekymringsmelding til Tise. Da gikk det ikke lang tid før det tikket en melding på mobilen om at en pakke var på vei.

Mange opplever brukt-problemer

Da pakken endelig kom fram, ble hun glad. Men gleden ble kortvarig.

– Genseren var i feil størrelse. Den hadde i tillegg bruksmerker, som selger ikke opplyste om. Jeg ble skikkelig skuffet, og ga beskjed om at dette er ikke det produktet jeg betalte for. Det er kjipt å føle seg lurt, sier Aarhus til TV 2.

BRUKT GENSER: Maria Aarhus sier genseren er ubrukelig da den er stor for henne. Foto: Privat

TV 2 har vært i kontakt med selgeren, som ikke ønsker å kommentere saken.

Aarhus er langt fra alene om å oppleve trøbbel rundt brukthandel.

Forbrukerrådet har hittil i år fått rundt 5500 henvendelser som omhandler kjøp og salg mellom privatpersoner – som i hovedsak handler om brukte varer.

– Mange opplever at varen man kjøper ikke er slik som den ble annonsert, eller at handelen stopper opp underveis, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Det har de siste årene vært stadig mer populært med brukthandel over gjenbruksapper og nett.

OPPFORDRER: Thomas Iversen i Forbrukerrådet ber selger være nøye når man lager annonser. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Iversen presiserer viktigheten av at varen kjøperen mottar skal være i tråd med annonsen.

– Selger kan ikke underslå negative opplysninger om varen og det som står i annonsen skal være den komplette sannheten. Er plagget annonsert som en «S», men egentlig er en størrelse «M», har du rett til å klage, sier han som et eksempel.

– Bindende avtale skal holdes

Hvis det er større feil, har man rett til at hele handelen gjøres om, sier Iversen.

– Hvis varen ikke kan fikses, som en kjole med feil størrelse enn det som er oppgitt eller hvis produktet er en kopi og markedsført som ekte, da har du rett på pengene tilbake, sier han.

Forbrukerrådet minner om at en avtale er bindende når man har gitt aksept. Likevel er det de færreste som faktisk tar saken videre, dersom en avtale brytes.

Iversen beskriver at dette er en problemstilling som er irriterende for både kjøper og selger.

– Det er en bitteliten pekefinger til folk at man må tenke seg om før man skriver at man vil kjøpe. Når du sier «denne vil jeg kjøpe» eller gir en tydelig indikasjon på at du ønsker kjøpe varen, er det faktisk en bindende avtale som skal holdes, sier han til TV 2.

Ber folk være på vakt

Mye av brukthandelen i Norge foregår gjennom Finn.no. En ny undersøkelse fra Finn viser at 50 prosent er positive til å gi brukte julegaver, og 70 prosent er positive til å få.

– Vi tilrettelegger for handel mellom privatpersoner og har ikke noe ansvar for kvaliteten på varene som blir kjøpt, sier leder for forbrukertrygghet, Geir Petter Gjefsen.

Men for å nettopp gjøre handelen trygg for kjøper og selger, har Finn lansert en ny tjeneste i år.

SØRGER FOR TYGG HANDEL: Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet i Finn.no, sier de har utviklet egne sikkerhetssystemer som gjør at de stanser flesteparten av svindelforsøkene før de når frem til brukerne. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Kjøper betaler med Vipps, og selger får pengene først når varen er ankommet og sjekket av kjøper. På den måten er det en sikkerhet for begge parter, sier han.

Likevel ber Finn folk være på vakt mot svindelforsøk og useriøse selgere.

– Hvis et tilbud høres litt for godt ut til å være sant, så er det ofte det. Hvis et produkt, spesielt elektronikk og andre dyre merkevarer, selges til en veldig billig pris, er det smart å være skeptisk og vise varsomhet, sier Gjefsen.

I tillegg kan du sjekke hvor lenge selgeren har vært Finn-bruker og hva slags vurderinger selgeren har fått.

Sier det er et stort problem

Tise har vokst kraftig de siste årene. Gjenbruksappen sier de har sett en økning i forsøk på utspekulerte svindelforsøk.

En av administratorene for en gruppe med Tise-brukere på Facebook sier hun får flere meldinger i måneden fra folk som opplever at handelen ikke går som forventet. Gruppen består av over 5000 brukere.

– Jeg får rundt fem til seks meldinger i måneden som ønsker å avsløre profiler de føler seg svindlet av, for å høre om andre har lignende opplevelser, sier Sila Sobaci til TV 2.

Hun mener at Tise og andre apper som tilrettelegger for kjøp og salg av brukte varer må se alvorligheten i svindelen som foregår på deres plattform.

– Dessverre ser vi at slike saker ikke blir løst, siden svindleren som regel bruker falskt profilbilde og går under et annet navn, sier Sobaci.

– I takt med at vi vokser, blir vi også et mer attraktivt mål for svindlere. Økning i svindelforsøk krever mer av både oss som aktør og at vi har en sikker løsning, men også at brukerne er bevisste, sier markedssjef i Tise Norge, Sigrun Stenseth, til TV 2.

TRYGG HANDEL: Sigrun Stenseth, markedsjef i Tise, oppfordrer alle til å benytte seg av deres integrerte løsning for frakt og betaling. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Aarhus skuffet over Tise

Tise svarer ikke på spørsmål om hvor ofte brukere tar kontakt for bistand, men sier at folk tar kontakt av mange ulike grunner, noen med spørsmål om hvordan de bruker produktet, andre fordi det oppstår situasjoner i forbindelse med kjøp og salg.

Da Maria Aarhus tok kontakt med Tise angående hennes bomkjøp, følte hun at Tise ikke tok nok ansvar. Hun ble henvist til Forbrukertilsynet og politiet, sier hun.

– Det er veldig trist. Jeg trodde de skulle hjelpe til å løse saken, men jeg ble ikke tatt seriøst. De har et ansvar for at vi kunder skal føle oss trygge og hørt. Jeg får ikke lyst til å bruke Tise når denne saken endte slik, sier Aarhus til TV 2.

Stenseth i Tise svarer ikke direkte på Aarhus sine bekymringer om gjenbruksappen. Men hun anbefaler alle til å benytte seg av den integrerte betalingsløsningen appen har.

– Der har vi mulighet til å heve kjøpet dersom det er mangler på varen. Da håndteres både forsendelsen og betalingen gjennom oss, og pengene holdes trygt inntil kjøper har mottatt og godkjent varen, sier hun.

JULEKAMPANJE: I år har Finn.no en kampanje der de oppfordrer til å gi brukte varer i julegave. Foto: Renold T. Christopher / TV 2

Anbefaler folk å handle og selge brukt

Etter Tise-fiaskoen sier Aarhus at hun vil tenke seg godt om før hun gjør brukthandelen igjen.

– Jeg er jo tilhenger av å kjøpe brukt. Men det blir ikke med noe bruktkjøp med det første. Jeg liker ikke å føle meg lurt, sier hun.

Likevel anbefaler Forbrukerrådet folk til å handle og selge brukt.

– Det er smart for både lommeboken og miljøet. De 5000 henvendelsene vi har fått er ingen grunn til å frykte å handle brukt, sier Thomas Iversen.

Ifølge kjøpsloven har du, når du kjøper varer fra en privatperson, to års klagefrist dersom varen ikke er i orden.

– Du må ta kontakt med selger så raskt som mulig etter at du oppdager feilen. Det er en fordel for alle om problemet løses raskt. Er du i tvil om hvordan det skal løses, ta kontakt med Forbrukerrådet som kan veilede, oppfordrer han.