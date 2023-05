Maria (22) er sjef for 70 ansatte: – Kan ikke tilfredsstille alle

Maria Bjørnseth var skolelei og usikker på fremtiden. Hun angrer ikke på at hun valgte bort høyere utdanning.

22 år gamle Maria Bjørnseth har en hverdag litt annerledes fra de fleste av sine jevnaldrende.

Som mange andre tok hun et friår etter videregående, men hun var usikker på veien videre. Ingen studier fristet, og hun søkte på en jobb i McDonald's.

– Jeg var veldig skolelei, og fikk ikke så mye mestring på skolen, sier Bjørnseth til TV 2.

Etter to måneder i kjeden ble hun kjøkkensjef, før hun etter et halvt år ble skiftleder.

Nå er hun restaurantleder på McDonald's i Loddefjord i Bergen, med ansvar for 70 ansatte og driften av restauranten.

SKOLELEI: Maria Bjørnseth var skolelei etter videregående, og mener hun lærer bedre gjennom praktisk arbeid. Foto: Sara Rykke Mandelid / TV 2

– Møter utfordringer

Bjørnseth forteller at hun i utgangspunktet ikke hadde tenkt å søke på jobben som restaurantleder, men at hun fikk mange spørsmål av kolleger om hun ikke skulle prøve.

– Det var det som gjorde at jeg søkte. Jeg hadde ikke store forhåpninger da jeg var på intervju, men så endte det opp med å bli meg, sier Bjørnseth.

Dermed ble hun sjef for sine kolleger, hvorav flere er eldre enn henne.

– Jeg jobbet jo i restauranten før jeg tok steget videre, og var godt kjent med teamet mitt. Men man møter uansett utfordringer når man får en ny stilling, sier hun.

KOLLEGER: Bjørnseth er sjef for både eldre og yngre kolleger, men mener det gir flere fordeler enn ulemper å være ung leder. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Hun sier hun kan føle på at hun har litt ekstra å bevise fordi hun er ung leder. Det kan føre til lange arbeidsdager.

– Det mest utfordrende er at jeg er ganske hard mot meg selv, og at jeg kan slite med å legge fra meg jobben, sier Bjørnseth.

– Og når du har 70 ansatte, så kan du selvfølgelig ikke tilfredsstille alle. Hvem jeg er som person kan jeg ikke føye etter behovene alle har. Jeg er sprudlende og litt høylytt, og det er vanskelig å endre på.

Fordel å være ung

Selv om det også kommer med utfordringer, mener Bjørnseth hun har flest fordeler av å være ung leder.

– Jeg tror spesielt de yngre på jobben setter pris på at jeg er ung, fordi jeg er mer som dem. Jeg har mye energi, og folk føler nok ikke at det er vanskelig å snakke med meg, sier hun.

– Det skal ikke være høy terskel for å snakke med meg om du for eksempel har det vanskelig utenfor jobb.

LAGER POMMES FRITES: Maria Bjørnseth sier hun setter pris på å kjenne på pulsen i restauranten, og ikke bare ha kontortid. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Flere søker høyere utdanning

Nylig ble årets søkertall hos Samordna opptak offentliggjort. De viser en liten økning i søkere til høgskole, universitet eller fagskole fra i fjor.

Utdanningsområdet økonomi og administrasjon har en spesielt kraftig oppgang i søkertallene.

Totalt har nærmere 24.000 søkere studier i denne kategorien som sitt førstevalg. Det er nesten 20 prosent flere enn i 2022.

Flere kvinner enn menn har høyere utdanning i Norge, samtidig som flest ledere er menn.

FLERE SØKERE: Det har vært en økning i søkere til høyere utdanning i år fra i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skiller seg fra vennene

Bjørnseth mener imidlertid at studentlivet ikke er noe for henne.

– Det er ikke alle det funker for å sitte bak en skolebenk og skrive en oppgave ut fra et oppfunnet scenario. Når du jobber med det hver dag, ser du kanskje at hverdagen er litt annerledes, sier hun.

Hun forteller at hun har en ganske forskjellig hverdag fra sine jevnaldrende venner, som gjerne studerer og har deltidsjobber.

– De har veldig annerledes liv, fordi de kan gå hjem fra jobb, og da er de ikke på jobb. Som leder er jeg alltid tilgjengelig, og må stille opp om det skjer noe kritisk, sier Bjørnseth.

Selv om vennene kan kjenne på mer frihet i hverdagen, mener Bjørnseth at hun har mer frihet på et annet område.

– Andre på min alder jobber kanskje ikke fulltid, og har ofte lån, så jeg føler kanskje mer frihet økonomisk, sier hun.

FRIHET: Maria Bjørnseth mener hun har mer økonomisk frihet enn venner som studerer. Foto: Sara Rykke Mandelid / TV 2

Anbefaler utdanning

– Det man viser for en potensiell fremtidig arbeidsgiver ved å ha tatt høyere utdanning er at man har evnen til å tilegne seg ny kunnskap og utvikle seg, sier Sven Fossum til TV 2.

Fossum er kommunikasjonsdirektør i bemanningsbyrået Manpower. Han understreker at høyere utdanning ikke er den eneste veien inn i arbeidslivet, men mener det kan være en god sikkerhet.

– Så fort som arbeidslivet endrer seg nå, blant annet på grunn av den teknologiske utviklingen, er det å vise at man kan tilegne seg ny kunnskap noe mange arbeidsgiver ser etter, sier han.

Han gir et generelt råd om å ta enten en fagutdannelse eller høyere utdannelse.

– Det er høy etterspørsel etter personer som har gått en praktisk utdanning som rørlegger, tømrer eller elektriker, sier han.

ANBEFALER UTDANNING: Sven Fossum i bemanningsbyrået Manpower sier universitets- eller fagutdanning gir en sikkerhet i arbeidslvet. Foto: Geir Anders Rybakken Oerslien / Manpower

Ser etter personlige egenskaper

Likevel trekker Fossum frem blant annet salg og kundeservice som bransjer hvor man kan gjøre karriere uten formell utdanning i bunn.

– I arbeidslivet i dag legger man større vekt på at kandidatene skal ha den rette blandingen av formell kompetanse og de rette personlige egenskapene, sier han.

Han trekker frem en undersøkelse av ManpowerGroups, som viser at de personlige egenskaper norske arbeidsgivere etterspør mest er samarbeidsevner, initiativtaking og evnen til kritisk tenkning og analyse.

– Det er egenskaper som er nært knyttet til personlighet, og som man ikke nødvendigvis lærer på en skole.

– En del negative holdninger

Bjørnseth høster ros fra Jasmin Khan Norstrøm, som er rektor ved lederskolen til McDonald's Norge.

– Hun har klatret langt på veldig kort tid. Det er ikke mange som har gjort den reisen hun har gjort på så kort tid, sier Norstrøm til TV 2.

Norstrøm begynte selv å jobbe på McDonald's Alnabru i Oslo da hun var 16 år gammel. Derfra gikk hun veien til å bli restaurantsjef, før hun gikk over til rektorjobben.

FØLTE PÅ PRESS: Jasmin Khan Norstrøm sier hun kjente på press om å studere som yngre. Foto: Marian Jade / McDonald's

Norstrøm prøvde seg som student etter to friår, men forteller at det ikke var noe for henne.

– Jeg følte på et press fordi «alle andre» studerte, sier hun.

Men hun kjente på at studiet ikke var riktig for henne.

– Jeg syntes det var skikkelig dølt og kjedelig, og lurte på hva jeg skulle bruke det til. Da valgte jeg å slutte, og satse på McDonald's, sier Norstrøm.

– Hvordan reagerte folk rundt deg på det?

– Det har vært en del negative holdninger fra venner og familie, men også mange som er positive. De som ikke har jobbet der selv tror kanskje at man bare flipper burgere, men det er veldig gode karrieremuligheter i McDonald's.