Mari (78) mister viktig behandling fordi taxien er forsinket

Pasientombudet melder om store problemer med pasienttransporten over hele landet. Mari Leite er avhengig av fysioterapi to ganger i uken, men kommer sjelden frem til timen i tide.

Hver tirsdag og torsdag går Mari Leite (78) til fysioterapi. Hun har artrose, også kalt slitasjegikt. Derfor er hun avhengig av behandling for ikke å havne i rullestol.

For å komme seg til fysioterapi-timene, benytter hun seg av tjenesten pasienttransport. Men ventetiden oppe ved møtepunktet der taxien som leverer tjenesten for pasienttransport henter henne i Straume utenfor Bergen blir ofte lang. Taxien er ofte forsinket, og noen ganger kommer den ikke i det hele tatt.

Pasientreiser er et tilbud for personer som ikke selv kommer seg til behandling. Ofte er det taxinæringen som står for transporten.

– Uten overdrivelse kan jeg si at det skjer minst 75 prosent av gangene. Det er også flere på fysioen som kommer for sent hvis de i det hele tatt kommer. Det er normalen rett og slett, så det er ille, sier Leite.

VENTER: På hentepunktet i Straume utenfor Bergen står Leite ofte og venter alt for lenge på drosje. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hun har tidligere sittet i rullestol. Dersom hun ikke får behandling risikerer hun å havne tilbake i rullestolen igjen. Hun syns derfor det er veldig frustrerende når hun mister viktig tid hos fysioterapeuten.

– Det er slitsomt, så jeg blir jo forbanna rett og slett. Det står gjennomsnittlig ti drosjer på Flesland og venter på vanlige turer. Så de gjør ikke jobben sin i forhold til pasientreiser, sier Leite.

Dårlig betalt

Over store deler av landet får Pasientombudet klager på pasientreisene.

Jannicke Bruvik er nasjonalt koordinerende pasientombud og mener sjåførene nedprioriterer pasientreiser fordi det er for dårlig betalt i forhold til kjøring av private kunder.

– De tilbakemeldingene vi får er at drosjesjåførene ikke overholder avtalene de har inngått med Pasientreiser. Sjåførene sier at de har for dårlige avtaler, så de risikerer å gå i null eller i verste fall i tap for å ta reisen, sier Bruvik.

FOR DÅRLIG: Jannicke Bruvik, Nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud, mener at problemene for pasientreisene må tas tak i.. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

I Finnmark, Rogaland og Vestland er det for tiden mange klager. I Innlandet og Vestfold og Telemark er det for øyeblikket mindre problemer, men dette varierer veldig, ifølge pasientombudet.

Straffer sjåførene

Hans Øksenvåg er regionssjef for Norgestaxi Vest, som har ansvaret for turene med Leite.

Han mener at forsinkelsene skyldes kapasitetsproblemer, men er kjent med at taxisjåfører også nedprioriterer pasient-turene til fordel for kjøring av private kunder.

– Dessverre så skjer det fra tid til annen. Dette har vi vært veldig tydelig overfor våre sjåfører på at ikke er greit i det hele tatt. Vi har gjennomført og gjennomfører tiltak for å unngå det videre, sier Øksenvåg.

TYDELIG: Regionsjef vest i NorgesTaxi, Hans Øksenvåg, mener at betalingen for pasientreisene er god nok, og ber sjåførene prioritere pasientene. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

I tillegg til at forsinkelsene skaper uforutsigbarhet for pasienter og behandlere, skaper det også utfordringer for Pasientreiser som har inngått avtalene med drosjeselskapene. Det mener Ann-Mari Høiland som er avdelingsleder for Pasientreiser i Bergen.

– Det skaper også mye merarbeid for oss fordi vi må etterlyse, og prøve å finne ut hvor bilen er, og også være kontakt både med pasienten og behandlere, sier Høiland.

Ann-Mari Høiland, Avdelingssjef, pasientreiser i Bergen forventer at pasientene skal bli hentet tidsnok for behandling. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Et utvalg sitter nå og vurderer taxinæringen i Norge på oppdrag fra regjeringen. Utvalget skal etter planen komme med en konklusjon til neste år. Høiland håper utvalget vil anbefale tiltak som bedrer problemene med pasientreisene.

I et forsøk på å hindre at pasienter blir nedprioritert, har taxiselskapet blant annet stengt appen for privatbestilling på dagtid slik at sjåførene ikke kan velge selv hvilke turer de skal ta.

I tillegg kan selskapet sanksjonere sjåfører som ikke tar pasientturer. De forsøker også å øke rekrutteringen av drosjesjåfører.

– For dumt

Pasientombudet mener at drosjeselskapene ikke kan inngå avtaler de ikke kan holde.

– Det blir for dumt at mange timer med kliniske behandlinger går tapt fordi pasienten ikke kommer seg til behandlingen. Det må vi gjøre noe med. Noen må se på avtalen, for det er for mange problemer nå, sier Bruvik.

– Jeg håper de får orden på det. For det er en pest og en plage for veldig mange folk, avslutter Leite.