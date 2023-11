Mari (38) klarte ikke bli gravid – da tok hun et valg

Mari Fevaag Heger sitter inne på kontoret sitt på fertilitetsklinikken Medicus i Trondheim. Mobilen er stilt opp foran skjermen, og kameraet er slått på.

Hendene skjelver, og hun er nervøs.

– Man kan sammenligne det med å sjekke resultatet på en eksamen. Det er en forventning som bygger seg opp i meg, sier Heger.

Svaret på om en av pasientene hennes omsider er blitt gravid, er bare ett tastetrykk unna.

– Jeg er på ekte nervøs.

ÅPEN: Mari Fevaag Heger jobber som fertilitetscoach, og deler mye av jobbhverdagen på sosiale medier. Der har hun over 30.000 følgere. Foto: Frank Lervik / TV 2

Følte seg mislykket

Fevaag Heger jobber som fertilitetscoach. En jobb som innebærer å følge opp par og enslige som trenger hjelp til å bli gravid. Oppfølgingen skjer gjennom samtaleterapi.

Men det var ingen tilfeldighet at nettopp dette ble jobben til 38-åringen.

For hun vet så inderlig godt hvordan det er å være ufrivillig barnløs.



– Følelsen av mislykkethet var total. Ikke kunne jeg bli gravid på naturlig måte, og ikke ble jeg gravid da jeg fikk hjelp heller.

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på? Ta kontakt på helse@tv2.no.

Men Fevaag Heger sin historie er ikke unik. Det viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet og medisinsk fødselsregister.

I 2021 ble hele 2961 barn født med assistert befruktning i Norge. Det er over dobbelt så mange som for tjue år siden.

– Det utgjør over fem prosent av alle fødsler i Norge det året, sier Liv Cecilie Thomsen, overlege i FHI.



EN ALDERSGRUPPE ØKER: Overlege Liv Cecilie Thomsen sier at tallene viser at spesielt kvinner mellom 40 og 44 år oftere bruker assistert befruktning. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Lange køer

Tallene som ble publisert onsdag viser for første gang utviklingen etter at bioteknologiloven ble endret i 2020.

Da ble det også tillatt for enslige og likekjønnede par å benytte seg av assistert befruktning.

Tallene for 2021 topper ikke rekordåret 2019. Da ble 3137 barn født med hjelp av assistert befruktning. FHI tror derimot dette skyldes at mange klinikker måtte stenge under pandemien.

HUNDREVIS AV EMBRYOER: På nesten 200 minusgrader lagres embryoer, egg og sæd på den nye fertilitetsklinikken til Aleris. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Det er naturlig å tenke at vi kommer opp igjen til 2019-tall og at vi kanskje de nærmeste årene ser en økning, sier Thomsen.



På Norges største sykehus merker de godt at stadig flere trenger hjelp.



– Mange trenger hjelp, og mange må vente altfor lenge for å få hjelp, sier avdelingsleder på reproduksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Peter Fedorcsak.

LANG KØ: På Oslo universitetssykehus må pasienter belage seg på å vente i mange måneder fra de blir henvist, til man faktisk får hjelp. Foto: Frode Sunde / TV 2

Deres ventelister strekker seg nå opp mot et halvt år.

Lang ventetid gjør at mange velger å ty til private aktører. Aleris åpnet i juni sin første fertilitetsklinikk i Oslo. Allerede før de hadde åpnet dørene sto det rundt 80 personer på venteliste.

– Responsen har vært helt overveldende. Vi har utvidet kapasiteten og er klare til å hjelpe enda flere, sier administrerende direktør Anita Tunold.



FØRSTE BABY: Aleris har allerede utvidet tilbudet, forteller Anita Tunold. Mars 2024 venter klinikken sin første baby. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Herregud!

Tilbake på fertilitetsklinikken Medicus i Trondheim gjør Mari Fevaag Heger seg klar til å få svaret.

Er pasienten hun har fulgt opp i lang tid omsider blitt gravid?

Magefølelsen sier nei.

Hun lukker øynene i det hun trykker på knappen. Etter noen sekunder tør hun ta hendene vekk.

– Hun er gravid! Herregud, hun er faktisk gravid! Det er helt sykt.

Øyeblikket ble fanget på film, og skal senere deles på sosiale medier. Der har Fevaag Heger fått over 30.000 følgere.

– Jeg ønsker å bidra til at ufrivillig barnløshet er et tema vi tør å snakke og spørre mer om, sier hun.

Fikk barn etter fire år

For én av seks trenger på en eller annen måte hjelp til å bli gravid.

– Det kan være deg selv, noen som står deg nær eller garantert noen i nettverket ditt som opplever å gå gjennom en slik krise, sier fertilitetscoachen.

For Fevaag Heger og ektemannen tok det fire år å bli gravid. De måtte gjennom seks IVF-forsøk og en abort i uke 11 før parets første barn kom til verden i 2013.

Nettopp derfor føles det ekstra godt å kunne ringe til pasienten hun akkurat sjekket blodprøven til, for å si de etterlengtede ordene:

«Du er gravid.»



– Det å gi beskjed om at noen er gravid, er bedre enn å si at du har vunnet i lotto.

EGNE ERFARINGER: Mari Fevaag Heger bruker sine egne erfaringer til å hjelpe andre. Foto: Frank Lervik / TV 2

Fevaag Heger erkjenner at det til tider er slitsomt å være så følelsesmessig involvert i jobben som hun er. Men det er et bevisst valg hun har tatt.

– Jeg er ikke redd for å vise hva jeg selv føler på vegne av pasientene mine. Jeg har hele veien sagt at jeg drives av følelser. Hvis jeg kjenner at det tar slutt, så har jeg ikke noe her å gjøre.