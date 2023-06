Maren Walvik Johnsen bisettes i dag: – Gjorde inntrykk

Maren Walvik Johnsen har vært en viktig stemme for forebygging av livmorhalskreft. Hun døde 29 år gammel.

Mandag bisettes Maren Walvik Johnsen fra Oslo domkirke.

Hun døde fredag 16. juni, 29 år gammel.

I TV 2-programmet «Norge bak fasaden» fortalte Maren om hvordan en feiltolket celleprøve gjorde at livmorhalskreften ikke ble oppdaget før det var for sent.

CELLEPRØVE: En feiltolket celleprøve gjorde at livmorhalskreften fikk utvikle seg. Foto: Marte Christensen / TV 2

Helt til det siste var Maren opptatt av at norske myndigheter tok et større ansvar for å bekjempe denne dødelige sykdommen.

– For meg har hun betydd alt

Flere av Marens nærmeste talte i bisettelsen i Oslo domkirke.

Hennes samboer, Petter, trakk frem Marens evne til å finne glede i små ting.

– Det føles ganske uvirkelig å stå her i dag. Vi har visst ganske lenge at dagen var nødt til å komme, men det gikk veldig raskt på slutten, fortalte han.

– Maren har betydd veldig mye for veldig mange. For meg har hun betydd alt.

– Ikke slik det skal være

Også Marens foreldre talte for de fremmøtte i kirken.

– Maren, gulljenta. Jeg fødte deg til verden, og fulgte deg ut av denne verden. Det er ikke slik det skal være, men slik det ble, sier Marens mor.

Hun fortalte om Marens vei gjennom livet, og hvordan hun som eldste søskenbarn på morens side, var et forbilde for sine yngre søskenbarn.

– Selv om jeg bare fikk beholde deg i 29 år, har du gitt meg mer enn jeg kunne drømt om, sier hun.

Marens far benyttet anledningen til å fortelle om noen av samtalene han hadde med Maren de siste dagene.

– Noe av det siste Maren sa var at hun var heldig, sier han.

Han fortalte også om hvordan Marens sykdom og død har gjort sterkt inntrykk på mange unge kvinner.

– Det er ufattelig sjokkerende at en ung jente på 29 år dør av sykdom, sier han.

– Brukte stemmen sin

Blant gjestene i bisettelsen er Cathrine Eide, informasjonssjef i Kreftforeningen.

– Marens historie og Marens vesen gjorde inntrykk. Hun brukte stemmen sin, og turte og orket å kjempe en kamp for at kvinner i alle aldre ikke skal trenge å gå gjennom det hun gikk gjennom, sier Eide til TV 2.

Hun mener Maren gjorde en viktig jobb for fremgang i forebygging av livmorhalskreft i Norge.

– Denne uken får vi en ny og bedre HPV-test, som er sikrere og gjør kvinner tryggere. Maren skal ha mye av æren for at hun var utålmodig på vegne av kreftsaken, som gjorde at det ble en debatt, og at vi nå ser endringer, sier Eide.

– Men Maren ville ikke gitt seg der, og det skal ikke vi heller.

Ble kjent gjennom Instagram

Artist Maria Mena sang i bisettelsen. Hun forteller at hun fikk kontakt med Maren gjennom Instagram.

– Jeg ble introdusert for Maren ved at jeg skulle lodde ut en turban. Så skrev noen at Maren kunne trengt en turban, fordi hun har mistet håret, sier Mena til TV 2.

De holdt kontakten etter at Maren fikk turbanen.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg kanskje har blitt enda mer glad i livet etter å ha blitt kjent med Maren, sier Mena.

– Jeg har som alle andre småting jeg irriterer meg over daglig, men jeg har blitt mindre hard med meg selv etter å ha blitt kjent med henne og lest diktene hennes.

– Tung dag

TV 2-journalistene Janne Amble og Kadafi Zaman kom tett på Maren under innspillingen av «Norge bak fasaden».

– Det har vært veldig flott å bli kjent med Maren, hun var en fantastisk dame. Men dette er en tung dag, sier Amble før bisettelsen.

TETT PÅ: «Norge bak fasaden»-programlederne fulgte Maren tett.

Zaman forteller at han stort sett har jobbet med krim i sin karriere som journalist, og at møtene med Maren ga ham flere overraskelser.

– Første møtet med Maren skjønte jeg ikke at hun var så syk. En livsglad, sprudlende jente som snakket om mann, barn og fremtid. Bak det hadde kreften kommet svært langt, sier Zaman.

– Hun var en «fighter», og i dag går tankene til Maren og familien.