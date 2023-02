Maren (29) mistet jobben på dagen: – En sorg

DRØMMEJOBBEN: Maren Rustadstuen stortrivdes på jobb i Flyr, men det var et alvorlig bakteppe. Foto: Privat

Flyselskapet Flyr begjærte seg konkurs tirsdag kveld. Over 400 ansatte mistet jobben på dagen.

Én av dem er 29 år gamle Maren Rustadstuen, som var kabinansatt i selskapet.

– Det blir en slags sorg. Det er veldig mye å ta innover seg, så det tar nok litt tid før det går helt opp for en, sier Rustadstuen til TV 2.

23. januar, en ukes tid før konkursen, hadde hun sin siste flyvning – uten at hun visste det. Den gikk til Las Palmas på Gran Canaria.

– Hadde alltid troa

Rustadstuen begynte å jobbe hos Flyr i august 2021, og hadde ikke jobbet i bransjen tidligere.

Hun forteller at de ansatte alltid hadde troa på at det skulle gå bra, og at de hadde kommet for å bli i jobben.

– Vi har alltid hatt en helt fantastisk stemning på jobb. Når det har vært usikkerheter, så har vi alltid fått beskjed fra ledelsen om at det skal gå bra, sier Rustadstuen.

KONKURS: Etter nesten to og et halvt år i drift, står nå alle Flyr-flyene på bakken. Foto: Frode Sunde / TV 2

For det har vært mange usikkerheter, og utfordrende for flyselskapet å bli levedyktig som utfordrer i bransjen.

Flyr var i store økonomiske vanskeligheter høsten 2022, og i november gikk de inn for en redningsplan som skulle sikre dem rundt 700 millioner kroner i frisk kapital.

Selskapet var tilsynelatende reddet, men problemene vedvarte. Tirsdag var konkursen et faktum.

– Uvirkelig

Rustadstuen sier det var usikkerhet blant de ansatte da flere ble permittert i høst, men at den etter hvert roet seg, frem til denne uka.

– Vi alle fikk beskjed mandag morgen om at ting var litt usikkert, sier hun.

Da børsmeldingen om konkursen kom tirsdag kveld, fikk de ansatte vite det samtidig som media og alle andre.

– Det var uvirkelig, egentlig. Det så jo ikke så veldig bra ut, men vi hadde prøvd å holde motet oppe, sier Rustadstuen.

HOLDT PÅ HÅPET: Rustadstuen sier de Flyr-ansatte holdt på håpet helt til konkursen var et faktum. Foto: Privat

Nå står hun uten jobb, og Flyr-uniformen har vært på sin siste reise.

– Man blir jo stressa for at man ikke har noen jobb, men det verste er at vi ikke skal jobbe sammen i Flyr lenger eller ta på oss uniformen igjen. Vi har hele tiden kalt oss Flyr-familien, sier hun.

Konkurrentene ønsker velkommen

Flyr sine konkurrenter, Norwegian og SAS, har begge oppfordret Flyr-ansatte til å søke jobb hos dem.

– Vi blir veldig glade for søknader fra tidligere Flyr-ansatte. Vi vet at dette er veldig dyktige medarbeidere, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til TV 2.

Til NRK sier manager Hege Solberg i SAS Cabin Crew at 200 kabinansatte i Flyr får tilbud om å jobbe i SAS.

Rustadstuen har ikke rukket å planlegge veien videre helt ennå, men er bestemt på å bli i bransjen.

– Man har egentlig ikke så lyst til å fly for noen andre, men samtidig må man tenke på veien videre når ting er som de er. Jeg er veldig glad for at SAS og Norwegian vil ansette oss, sier hun.

Grunnlegger og styreleder i Flyr, Erik Braathen, har tidligere sagt til TV 2 at han mener dialogen med de tillitsvalgte og de ansatte har vært god.

– Vi får bistå dem, så kan vi promotere at det er masse flinke folk som andre arbeidsgivere vil ha store glede av. De får skynde seg, sa han.

Venter nedbemanningsbølge

Stadig flere nordmenn vil havne i samme situasjon som Rustadstuen fremover. Både Norges Bank og regjeringen forventer nemlig økt arbeidsledighet i Norge i 2023.

Både Telenor og PostNord må kvitte seg med over 200 ansatte. Flere store internasjonale selskaper, som Google, Spotify og Amazon, har også varslet om kostnadskutt og nedbemanning.

Ole André Solbakken er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo. Han er bekymret for folkehelsa i lys av nedbemanningene.

– Det er veldig naturlig at man blir engstelig, lei seg og skuffa. Kanskje til og med frustrert fordi det føles urettferdig, sier Solbakken til TV 2.

EKSISTENSIELT: Professor i psykologi og psykologspesialist Ole André Solbakken mener det å miste jobben kan oppleves som et eksistensielt problem. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Å ende opp uten jobb er rett og slett eksistensielt i vår tid. For hundre år siden kunne du klart deg uten lønn, men du gjør ikke det i dag, sier han.

Får du først beskjeden om at du mister jobben, mener Solbakken det er lurt å tillate seg noe tid på å bare reagere og erkjenne situasjonen.

– Men når du da har gjort det, er du nødt til å begynne å løse de konkrete utfordringene. Du kommer ikke ut av det ved å bearbeide følelser, du må ta grep, sier han.

Han oppfordrer til å ta et valg på hva man vil gjøre videre, søke jobber, og ta de praktiske valgene som er nødvendig for å komme videre.

Kan være positivt for noen

Solbakken trekker frem at det finnes et godt sikkerhetsnett i Norge, hvor man kan leve greit i påvente av ny jobb. Likevel kan uvissheten ved å være uten jobb sette en støkk i folks psykiske helse.

– Uansett om du har bra med ressurser fra før, så vil du få en reaksjon på det, sier han.

NEDBEMANNER: Det forventes at flere vil miste jobben i 2023 enn i 2022. Telenor er blant selskapene som nedbemanner. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Spesielt hardt treffer det nok om oppsigelsen kommer som lyn fra klar himmel.

– Hvis du har sett det komme og er mentalt forberedt, så har du prosessert på forhånd. Du har mer følelsen av kontroll, og du har sannsynligvis gjort noe for å kontrollere usikkerheten, og kanskje til og med søkt ny jobb, sier Solbakken.

For enkelte kan det imidlertid også komme noe godt ut av å bli avskjediget, mener han. Kanskje trivdes du egentlig ikke så godt i jobben du mistet.

– For de som trenger et puff i ryggen for å komme seg videre, og egentlig ikke trivdes og var fornøyd, kan det være en bra ting. Da blir man tvunget til å ta grep og finne noe annet å gjøre, sier han.