Maren (28) får enorm støtte: – Helt fantastisk

Innboksen til Maren Walvik Johnsen er full av støtte etter at hun fortalte om kreftdiagnosen. Særlig én type meldinger gjør inntrykk.

KREFT: Maren Walvik Johnsen er 28 år har uhelbredelig kreft. En feiltolket celleprøve gjorde at celleforandringene ble seint oppdaget. Foto: Marte Christensen / TV 2

Da Maren Walvik Johnsen tok celleprøve for første gang, fikk hun beskjed om at alt var som normalt. Men prøven var feiltolket, og halvannet år senere fikk hun beskjed om at hun hadde livmorhalskreft med spredning.

Historien fortalte hun i TV 2-programmet «Norge bak fasaden». Hun har også gjestet Dagsrevyen på NRK.

Historien hennes går viralt i sosiale medier, noe som har ført til at hun har fått enormt mange tilbakemeldinger.

– Det er helt fantastisk hyggelig. De er utelukkende positive og støttende, sier hun.

– Det gir meg energi til å fortsette å gjøre ting som er viktig og gjør meg glad, sier 28-åringen også.

CELLEGIFT: Her får Maren Walvik Johnsen cellegift. Legene har gitt henne et anslag på hvor lenge hun har igjen å leve. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Tøft å høre

Legene har gitt 28-åringen et anslag på hvor lenge hun vil leve.

Hadde kreften blitt oppdaget tidligere, hadde situasjonen vært en annen.

Walvik Johnsen sier at det også er mange som deler lignende historier som hun selv har.

– Det er veldig tøft å høre fra jentene som har opplevd det samme. Flere har delt helt like historier, sier hun og fortsetter:

– Det er sterkt, og det understreker hvor viktig det er å snakke høyt om å få til en endring.

Fakta: Livmorhalsprøver Kvinner mellom 25 og 69 år oppfordres til å ta livmorhalsprøve, også kalt celleprøve.

Prøven for kvinner mellom 25-29 år analyseres med mikroskop.

Prøven for kvinner mellom 30-69 år undersøkes først med en HPV-test. Er HPV-testen positiv, undersøkes den samme prøven med mikroskop for celleforandringer.

Fra 1. juli undersøkes alle celleprøver først med en HPV-test.

HPV-vaksinen beskytter godt, men ikke mot alle typer av viruset. Derfor må man ta celleprøve selv om mange kvinner har tatt HPV-vaksinen. Kilde: Kreftforeningen og Kreftregisteret

Nye tester

Endringen hun viser til, skjer 1. juli i år. Da skal alle celleprøver HPV-testes, også de mellom 25-30 år.

Fra før er det kun tester utført på kvinner i aldersgruppen 30-69 år som har blitt HPV-testet.

– Det burde ha kommet tidligere, sier hun.

Historien til Maren kunne ha vært helt annerledes om celleprøven hennes også ble HPV-testet i 2020.

– Da ville patologene kikket nøyere etter celleforandringer, ettersom de ville visst at jeg hadde høyrisiko HPV. I mitt tilfelle ville celleforandringene da blitt oppdaget, eller i alle fall fulgt opp tidligere, sier hun.

Maren håper saken bidrar til at flere sjekker seg.

– Mitt inntrykk er at det virker som saken har skapt økt fokus på at kvinner må sjekke seg. Det er noe av det viktigste og fineste, sier hun.

– Livsviktig å ta prøven

Etter at Marens historie ble kjent, har mange kvinner også kontaktet Kreftforeningen om celleprøven.

– Vi får ekstremt mange spørsmål fra unge kvinner om det nå er noen vits å ta celleprøve og gå i livmorhalsprogrammet. De opplever det som 50-50 sannsynlig om de får rett svar på prøven sin eller ikke, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

– Til det må jeg si: Det er vits, det er livsviktig at man går og tar denne prøven, legger hun til.

LIVSVIKTIG: Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen mener det er livsviktig å ta celleprøven. Hun mener feilmarginen er lav. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2.

Hun forteller at livmorhalsprogrammet sørger for at 700 kvinner slipper å få kreft, hvert år.

Derfor er det viktig at kvinner fortsetter å følge programmet.

Ross mener den totale feilmarginen på celleprøver er svært lav.

Feilmarginen er på 0,01 prosent, ifølge Kreftforeningen.

– Hadde vi trodd feilmarginen var 50 prosent hadde vi aldri holdt på med «Sjekk deg»-aksjonen, og pushet dette budskapet, sier hun.

Ross er glad for at det likevel gjøres framskritt på området. Hun forteller at HPV-testing vil gjøre avdekkingen av livmorhalskreft enda sikrere.

– Det er kjempebra. Systemet er i ferd med bli enda bedre enn det det har vært, sier Ross.