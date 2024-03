Mannlig restskatt-sjokk på kvinnedagen

– Det viktigste for oss er at dette blir fordelt rett, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

For aller første gang fordeler Skatteetaten boliglånet og det påfølgende rentefradraget på begge låntakerne.

Dermed er det slutt på den klassiske problemstillingen med at hovedlånetaker - som oftest mannen - har fått penger til gode, mens den andre i husholdningen har fått restskatt.

Nå kan det hende endringen har fått umiddelbar effekt.

Fredag ettermiddag fikk TV 2 oppdaterte tall fra Skatteetaten, og der er det ingen tvil om hvilken del av Norges befolkning som får de største regningene fra etaten nå.

Foreløpig fasit

Tallene viser at menn må betale nesten dobbelt så mye restskatt i år, sammenlignet med kvinnene.

– 1,2 millioner innbyggere får restskatt, og menn betaler da i snitt 44.000 kroner. Snittet for kvinnene er lavere, og ligger på 24.000 kroner, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal.

TEKNISK MULIG: Divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal sier det er først i år at Skatteetaten har mulighet til å dele boliglånet på alle lånetakerne i en husholdning. Foto: Skatteetaten

Det totale gjennomsnittet for begge kjønn ligger på 34.500 kroner.

Divisjonsdirektøren tar forbehold om at dette er foreløpige tall, før eventuelle justeringer fra folk selv.

Kjærkommen mulighet

– Hvorfor må menn betale mer i år?

– Det vet vi ikke sikkert, men årets endring i fordelingen av skattefradragene kan slå ut på de foreløpige tallene. Hvis noen opplevde at fradraget gikk fra 100.000 i fjor til 50.000 i år, så kan man få restskatt, sier Gjengedal.

Tallene viser at kun 24 prosent av kvinnene har fått baksmell, mens hele 36 prosent av menn har fått det samme.

Uansett er Gjengedal klar på at fordelingen av skattefradragene er en kjærkommen nyvinning, som brukerne har satt pris på.

– Vi har hatt mange henvendelser rundt dette, og det viktige for oss er at dette blir fordelt rett. Det var først nå vi hadde teknisk mulighet til å innføre fordelingen, i samarbeid med bankene.

Vanskelig å snakke om

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB har tidligere omtalt endringen som et mulig skattesjokk for den ene parten i husholdningen, som har vært vant til å få stort skattefradrag.

– Det kan bli en negativ overraskelse for mange. Eller positiv, alt etter hvordan lånet er fordelt, sier Sandmæl. Jeg ser for meg mange diskusjoner om dette mellom diverse par på torsdag, sa Sandmæl tidligere i uken.

Gjengedal sier årets skattemelding er en ypperlig sjanse til å snakke om økonomien i husholdningen, men faktum er at mange par føler det er vanskelig.

Det viste den internasjonale undersøkelsen fra Klarna, som TV 2 omtalte i høst. 22 prosent synes i varierende grad det er ukomfortabelt å snakke om penger med partneren eller familie.

GENERASJONSSKILLE: I Klarna-undersøkelsen fremgår det også at 42 prosent av par i aldersgruppen 59-77 aldri snakker om økonomi. Foto: Frode Sunde / TV 2

Familieterapeut og doktorgradsstudent Andreas Breden har lang erfaring med parterapi. Han sier økonomi er et gjennomgående tema hos sine klienter.

– En del av svaret handler om kjønnsroller. Mange menn har vokst opp med at pappa tjente mest og tok vare på økonomien, og dette henger igjen. Når vi er samlet i mannsgrupper, er de helt åpne om at det er knyttet sårbarhet til at partneren tjener mer eller har bedre råd, sier han.

– Viktig med åpenhet

– Fra ditt ståsted - hvor vanlig er det egentlig at partene i et forhold holder økonomien sin for seg selv?

– Noen har det slik, mens andre betaler inn til en felleskonto som betjener huslån og andre utgifter. Det er nok like mange måter å organisere parforholdets økonomi på, som det fins parforhold.

Breden er uansett klar på at det handler om å være klok og raus med sin samboer, og at begge har en felles forståelse av hvor viktig det er med åpenhet.

– Det er vanskelig å gi konkrete råd, for det kommer helt an på konteksten. Det er uansett ekstra viktig med åpenhet dersom den ene parten har en tendens til pengebruk som den andre ikke liker.

Breden vil ikke mene noe konkret om Skatteetatens nye fordelingsordning, men sier han applauderer alle tiltak som fremmer likestilling.