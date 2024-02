Mannlig barnehageansatt: – Jeg tør ikke dette yrket mer

En kollega av mannen som er tiltalt for tre grove voldtekter i en barnehage i Bergen sier han er livredd for å få lignende anklager mot seg.

– Jeg skal vekk fra dette yrket, sier mannen krystallklart fra vitneboksen.

Han er et av vitnene som er hentet inn av forsvareren til mannen i 30-årene, som er tiltalt for tre grove voldtekter i en barnehage i Bergen. Mannen har hele veien nektet all skyld.

Den tidligere kollegaen sier han som mannlig barnehageansatt er vettskremt av tanken på å bli mistenkt for overgrep.

– Jeg er livredd for at lignende anklager skal komme min vei. Jeg skal vekk fra dette yrket. Jeg tør ikke mer, sier han.

– Betyr det at du slutter? spør forsvareren.

– Ja, sier kollegaen, og forteller at han på et tidspunkt ikke lenger klarte å gjøre standardoppgaver som skift og stelling av barna.

OPPFØRSEL: Flere av vitnene til forsvarer Ivar Abrahamsen sier de aldri har sett tegn til uvanlig oppførsel hos tiltalte. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Det skjer ikke

Han betegner jobben som mannlig barnehageansatt som «utrolig vanskelig».

Å være alene med barna er han helt ferdig med.

– Det skjer ikke. Det er ikke aktuelt lenger. Da skal jeg i så fall sitte slik at alle som kommer inn i rommet ser meg med en gang.

Selv har han ikke sett den tiltalte mannen gjøre noe i barnehagen som han har reagert på.

Kollegaen omtaler tiltalte som en «fantastisk mann å jobbe med».

– Han stilte alltid opp hvis man hadde en tøff dag, og var dyktig i jobben sin. Flink med barna. Han var den jeg hadde best relasjon med på jobb.



Foreldrene til et av de fornærmede barna slet han derimot med å få en god relasjon til.

– Det var litt vanskelig å komme innpå dem, men ellers var relasjonen helt standard, sier han.

HUMOR: Flere av vitnene erkjenner at tiltalte har hatt en seksuell «koffert»-humor, men at han modererte seg etter å ha fått beskjed om at det var upassende. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Moren advarer

Også moren til tiltalte vitnet denne dagen. Hun har alltid hatt en nær relasjon til sønnen, og omtaler ham som en helt normal mann med ingen tegn til pedofil legning.

Moren har selv vært styrer i en barnehage, og sier hun aldri har sett noe i sønnen som ville diskvalifisert ham fra en jobb på en slik institusjon.

– Det er slike unge menn man vil ha i barnehagene. Selvfølgelig skal man ta de som må tas, men saker som dette er med på å gjøre at unge menn får livene sine ødelagt, sier moren.

– Unge menn kommer til å frykte for å søke utdanning som barne- og ungdomsarbeider, advarer hun.

OPPFØRSEL: Bistandsadvokat Kjetil Ottesen spurte flere av tiltalte sine vitner om de noen gang har merket uvanlig oppførsel hos mannen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Stilte «ubehagelig» spørsmål

Tidligere i rettssaken har det kommet frem at tiltalte hadde gjort flere pornografiske nettsøk.

Flere av søkene skal ha omhandlet ulike varianter av voldtekter og ord som «pedofili».

Selv har tiltalte forklart at dette var lovlige søk på lovlige sider, og at sistnevnte søkeord var gjort for å få mer informasjon om emnet.

– Nå skal jeg stille et ubehagelig spørsmål. Hva vet du om hans seksuelle interesser? spør aktor Eli Andrea Skaar.

– Jeg vet veldig mye, sier moren, og forteller at noen i familien har fått informasjon fra politiet om pornovanene til sønnen i tiden etter han ble siktet for overgrep.

– Det var kritisk at vi visste om alt som foregikk i livet hans. Jeg vet at gutter ser på seksuelle pornofilmer, og også kan komme i skade for å se på overgrepssaker. Det betyr ikke at han har et seksuelt avvik eller er pedofil, sier moren.

SPØRSMÅL: Politiadvokat Eli Andrea Skaar og bistandsadvokat Kjetil Ottesen hadde flere spørsmål til forsvareren sine vitner. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Måtte ikke si noe

Gjennom fem dager har retten blant annet fått høre forklaringene til de tre barna, ved avspilling av såkalte tilrettelagte avhør.

Også foreldrene til barna har forklart seg. Der har det blant annet kommet frem at barna gradvis endret oppførsel i tiden rundt da overgrepene skal ha skjedd.

Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd mellom 2019 og 2022.

Barna har selv fortalt at tiltalte ba dem om å holde overgrepene hemmelige, men at de sa det likevel.

Det er satt at sju dager til rettssaken, men ifølge tidsplanen ser det ut til at man rekker man å gjøre seg ferdig på mandag med prosedyrene til aktor og forsvarer.