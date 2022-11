«Mannegruppa Ottar»-grunnlegger saksøker Facebook

Kay Erikssen saksøker Facebook etter at «Mannegruppa Ottar» ble lagt ned av techgiganten.

– Erikssen har som første medlem av Facebook i Norge tatt ut søksmål mot Facebook i Irland med krav om at tilgangen til gruppen skal åpnes igjen, opplyser advokat Per Danielsen i advokatfirmaet Danielsen & Co til TV 2.

«Mannegruppa Ottar» var en Facebook-gruppe for menn over 18 år - grunnlagt av Kay Erikssen. Den kontroversielle Facebook-gruppen ble stengt ned permanent av Facebook i oktober 2019.

Kay Erikssen mener at utestengelsen er i strid med ytringsfriheten, Menneskerettighetskonvensjonen og Grunnloven - og velger derfor å saksøke techgiganten.

Da gruppen ble nedlagt, hadde den over 74.000 medlemmer. I dag eksisterer det en lignende gruppe med langt færre medlemmer.

Vurderer søksmål mot Zuckerberg

Den lukkede Facebook-gruppen har de siste årene gjentatte ganger fått flengende kritikk, blant annet for kjønnsdiskriminerende og rasistiske kommentarer. Vitser i gruppen om både voldtekt og 22. juli har også skapt overskrifter i mediene.

– Som på alle andre nettsider - og Facebook selv - publiserte et fåtall medlemmer innhold som var i strid med retningslinjene. Dette ble slått hardt ned på, men siden til gruppen ble likevel stengt - uten at noe nærmere begrunnelse ble gitt, sier Danielsen.

– På grunn av medlemsmassen utarbeidet moderatorene i gruppen meget strenge regler.

Kay Erikssen har ved flere anledninger prøvd å kontakte Facebook og Meta i etterkant av nedleggelsen - uten hell, ifølge advokaten.

Nå vurderer parten å ta steget ett hakk videre - å saksøke Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg personlig, hvis Erikssen kan få forkynt for ham i USA.

META: Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg. Foto: Mandel Ngan / AFP

– Det har vært som å snakke til en vegg. Zuckerberg har et toppansvar for Facebook og Meta, så derfor er det viktig at noen tar ansvar, men dette er noe vi skal vurdere fortløpende, sier Danielsen.

Avviser

Advokat Mathias Lilleengen i Bing Hodneland advokatselskap representer Meta Ireland og uttaler at søksmålet er grunnløst og vil bli avvist i tingretten.

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra Meta selv.