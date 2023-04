Mann tiltalt for drapet på Herma (83) og Odd (88)

En 46 år gammel mann er tiltalt for å ha drept ekteparet Herma og Odd Gjetsund på Otta i august i fjor.

LANG NATT: Politiet gjennomførte et omfattende arbeid på åstedet natten etter dobbeltdrapet på Otta. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Tiltalen er som forventet. Jeg har ikke rukket å diskutere den med ham ennå, men den vil ikke være uventet for ham heller, sier mannens forsvarer, advokat Anders Bjørnsen, til TV 2.

46-åringen som er tiltalt for drapene, er ikke tidligere straffedømt, men har en lengre historikk i helsevesenet. Sakkyndige har vurdert at han ikke var tilregnelig på gjerningstidspunktet.

I tillegg til drapene er han tiltalt for å ha mishandlet likene.

ÅSTEDET: I denne leiligheten ble det eldre ekteparet drept av en nabo. Foto: Martin Leigland / TV 2

Tiltalte har vært i flere avhør og kommer til å forklare seg for retten.

– Han har ingen rasjonell forklaring på hvorfor dette skjedde. Hele saken må forklares gjennom den psykiske sykdommen hans, sier Bjørnsen.

Han forteller at tiltalte gruer seg til rettssaken, men at han er innforstått med at han må gjennom det.

I dagene før drapet var tiltalte i kontakt med helsetjenesten flere ganger.

Bistandsadvokaten til de etterlatte, Øystein Skurdal, har tidligere sagt til TV 2 at hans klienter mottok dødsbudskapet i august i fjor med sjokk og stor sorg.

Saken skal gå for retten mellom 20. april og 27. april.