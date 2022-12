Mann skutt og drept av politiet i Troms

Politiet ble tilkalt til stedet for å bistå helsevesenet. Patruljen var framme cirka ti over halv to natt til fredag.

På stedet har det oppstått en situasjon, som har ført til at politiet har avfyrt skudd mot mannen som på tidspunktet førte en hjullaster.

Mannen, som er i førtiårene, ble erklært død av lege på stedet.

Nærmere detaljer av hendelsesforløp vil etterforskningen vise.

Personell blir ivaretatt

Politipersonell på stedet skal være uskadd, og blir ivaretatt av politidistriktet. Spesialenheten ble varslet rutinemessig like etter hendelsen.

– Det vil være spesialenheten som etterforsker saken videre. Spørsmål angående etterforskningen må rettes til dem. Troms politidistrikt har fryst åstedet til spesialenheten ankommer stedet.

Det sier politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt. Hun sier til TV 2 at det for politiet nå handler om å ivareta personellet.

– De får en følgeperson som ivaretar dem fram til spesialenheten får avhørt disse personene. Ellers så er det andre personaltiltak som kan iverksettes etter hvert, sier hun.

Spesialenheten etterforsker

Politimesteren kan på det nåværende tidspunkt ikke si noe om hva som førte til at det ble avfyrt skudd, annet enn at det vil være noe som spesialenheten skal etterforske.

Hun kan heller ikke si noe om dette er en person politiet kjenner til fra før.

Per nå har ikke politidistriktet planlagt noen pressekonferanse om hendelsen, ifølge NTB.