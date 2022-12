Mann skutt og drept av politiet: – En livstruende situasjon

SKUDD: Bilder fra stedet viser at politiet har avfyrt flere skudd. Politiet sier betjentene opplevde det som en livstruende situasjon. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Politiet ble natt til fredag tilkalt for å bistå helsevesenet på en gård på Tennevoll i Lavangen kommune i Troms.

Det oppstod en situasjon som førte til at en mann i 40-årene ble skutt og drept av politiet.

Troms politidistrikt bekrefter at det var en patrulje på stedet med to politibetjenter under hendelsen.

– Det er liten tvil om at det har vært en dramatisk hendelse, og at våre mannskap har opplevd det som en livstruende situasjon, sier Astrid Nilsen.

Det er spesialenheten som rutinemessig skal etterforsk saken, og politiet kommer på nåværende tidspunkt ikke til å kommentere hendelsesforløpet nærmere.

– Politibetjentene er fritatt for tjeneste og blir ivaretatt av arbeidsgiver. På nåværende tidspunkt og med informasjonen vi har, så er det ikke grunnlag for suspendering.

POLITI: Bilder fra stedet viser dramatikken som har utspilt seg. Politiet har foreløpig ikke ville svare på spørsmål om hendelsesforløpet. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Pårørende i saken er varslet og vil bli fulgt opp gjennom pårørendekontakt.

– Fatale følger

Leder i Ambulanseforbundet, Ola Yttre, er opprørt fordi opptrening for slike oppdrag eller hendelser ikke blir prioritert.

Yttre sier ambulansepersonellet fikk beskjed om at nærmeste politi er fire timer unna. Etter hvert fikk de beskjed om at det ville ta kortere tid før politi ville være framme.

– Dette kunne fått større fatale følger dersom det ikke var erfarne folk som fikk oppdraget.

– De aktuelle ambulansearbeiderne har lang tid i bransjen, de klarte å oppfatte situasjonen, de vurderte det derfor som farlig å reise inn til stedet. Derfor reiste de ikke inn.

Han sier man som ung og uerfaren kanskje ville reist inn for å hjelpe til.

– Dette er situasjoner vi kommer mer og mer opp i og som ambulansefolk ikke er godt nok trent på.

TV 2 har spurt innsatsleder Sander Dale Kittelsen om det stemmer at ambulansearbeiderne valgte å ikke gå inn til stedet.

– Nøyaktig hva som har skjedd i forkant av politiets ankomst vet jeg ikke. De ba om bistand i forbindelse med oppdraget. Politiet kom til stedet og så har den situasjonen oppstått slik at politiet må løsne skudd.

DREPT: En mann i 40-årene ble natt til fredag skutt av politiet på en privatadresse i Lavangen kommune i Troms. Kripos er varslet og vil bistå spesialenheten med åstedsundersøkelser. Foto: Jon Henrik Larsen / Salangen-Nyheter

– Det berører alle

Da skuddene ble avfyrt førte mannen en hjullaster. Bilder fra stedet viser en politibil som har veltet og ligger på siden.

TV 2s frilansjournalist sier det ser ut til at hjullasteren har kjørt inn i siden på politibilen, knust ruter og veltet den overende.

En innbygger i bygda sier til TV 2 at hendelsen er den store snakkisen blant folk i bygda fredag morgen.

– Folk lurer og spekulerer på hvem det er. Det er trist og det merker jo bygda, sier han.

Gårdbruker Bernhardt Halvorsen bor fire kilometer unna stedet hvor mannen ble skutt.

– Det kom som en overraskelse. Når skudd avfyres må det ha skjedd noe alvorlig, men jeg vil ikke spekulere.

Han beskriver en liten bygd hvor alle kjenner alle.

– Det er trasig at slikt skjer. Det berører alle, sier Halvorsen.

ORIENTERT: Justisminister Emilie Enger Mehl er orientert om politiskytingen. Hun sier det alltid er trist når noen dør. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Justisministeren orientert

Justisminister Emilie Enger Mehl holdes løpende orientert om politiskytingen i Lavangen, hvor hvor en mann ble skutt og drept i det politiet omtaler som «en livstruende situasjon» for betjentene.

– Det er kjempeviktig at vi ivaretar politifolkene på en god måte. Jeg har ingen grunnlag for å spekulere i hva det er som har skjedd i den gitte situasjonen, sier justisministeren til TV 2.

Hun påpeker at det nå er Spesialenheten og Riksadvokaten som har ansvar for saken.

– Det er alltid trist når noen mister livet. Denne saken vil etterforskes og jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, legger Mehl til.

Politiskytingen fant sted natt til fredag, og Mehl fikk beskjed om hendelsen kort tid etterpå. Siden har blitt holdt løpende orientert om utviklingen.

– Det er vanlig når det skjer spesielle hendelser. Dette er nå en sak for spesialenheten å etterforske, avslutter justisministeren.

Kripos er varslet

Politiet har så langt ikke gitt opplysninger om hva som skjedde ved eller i nærheten av denne gården hvor mannen ble skutt.

Spesialenheten for politisaker har iverksatt obligatorisk etterforsking av hendelsen.

Etterforskingen rettes inn mot å avklare hendelsesforløpet og nærmere omstendigheter rundt politiets tjenesteoppdrag, opplyser spesialenheten.

– Kripos er varslet og vil bistå spesialenheten med åstedsundersøkelser.

Spesialenheten etterforsker alltid saker hvor en person blir alvorlig skadet eller drept i forbindelse med politiets tjenesteutøvelse.

Det skjer uavhengig av om det er mistanke om et straffbart forhold begått av ansatte i politiet.

Dette sier politiet om situasjonen:

Tips, video eller bilder? Kontakt oss på tips@tv2.no.