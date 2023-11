Mann skutt av politiet på jorde i Askim

SKUTT PÅ JORDE: Mannen ble skutt av politiet på et jorde mellom Askim og Mysen. Foto: Eirik Gard Endal / TV 2

Først truet mannen til seg en bil. Deretter kjørte han inn på et jorde hvor det skal ha oppstått en trusselsituasjon.

En mann i 20-årene ble onsdag skutt av politiet på et jorde utenfor Askim sentrum.

Mannen skal i forkant ha brukt våpen til å true til seg en bil i Mysen, øst for Askim. Han er fraktet til Ullevål sykehus med alvorlige skader.

Mannen er siktet for grovt ran, opplyser politiet litt før klokken 17.30.

Flere skudd

– Det oppsto det en trusselsituasjon som medførte at politiet først avfyrte et varselskudd uten ønsket effekt. Deretter ble det avfyrt rettet skudd for å få kontroll, sier innsatsleder Marius Mathisen til TV 2.

Spesialenheten bekrefter at de etterforsker saken, og at de har fått bistand fra Kripos med åstedsundersøkelser.

– Vil noen av tjenestepersonene fra politiet bli tatt ut av tjeneste?

– Basert på hendelsesforløpet er det ingenting som tilsier at de vil bli tatt ut av tjenesten sier Mathisen.

Truet til seg bil

Politiet jaktet på mannen etter det som ble beskrevet som en trusselsituasjon i Mysen tidligere onsdag.

– Klokken 12.52 i dag ble en fornærmet part oppsøkt på sin private bolig av en ukjent person, hvor vedkommende ble truet til å gi fra seg sin bil, sier operasjonsleder Terje Marstad.



Det skal ha blitt brukt våpen under trusselsituasjonen.

Tolv minutter senere, klokken 13.05, fikk politiet melding om en bil som hadde havnet på et jorde.

– Vi satte de to episodene i sammenheng, sier innsatsleder Mathisen.

Han forteller at politiet var i nærheten og derfor kom raskt til jordet. Der oppsto ifølge Mathisen en trusselsituasjon.

Personen som ble fraranet bilen sin er ikke fysisk skadet.

PÅ PLASS: Både politi og ambulanse er på plass. Foto: Freddie Larsen

Avfyrte varselskudd

Politiet kom over den stjålne bilen på fylkesvei 128, og fulgte etter bilen. Biljakten endte til slutt opp på et jorde.

Der skal mannen ha gått ut av bilen. Han skal ha vært til fots på det tidspunktet da han ble skutt, ifølge innsatsleder Mathisen.

Politiet vil foreløpig ikke kommentere hvorvidt de har gjort beslag av våpen eller si noe om skuddene som ble avfyrt.



– Spesialenheten er varslet. Det er nærliggende å tro at de kommenterer de tingene, sier operasjonsleder Marstad.

HJULSPOR: Sporene på jordet viser hvor biljakten endte. Foto: Freddie Larsen

– Får helt sjokk

Hans Petter Sire bor like ved jordet, og opplevde dramatikken på nært hold.

– Naboen hørte tre skudd. Jeg kom ned og så at det kom politihelikopter, masse politibiler og sykebiler, i tillegg til væpnet politi, sier Sire til TV 2.

Politiet vil foreløpig ikke kommentere hvor mange skudd som ble avfyrt.

Han anslår at jordet ligger 50–60 meter unna huset.

Sire så at en person var lagt på båre, klar til å bli trillet bort til helikopteret.

– Man får jo helt sjokk. Dette er vanligvis et stille og rolig sted, sier han.



Spesialenheten etterforsker

Spesialenheten for politisaker skriver i en pressemelding at de har fått bistand av Kripos med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet.

– Spesialenheten har etterforskningsplikt i saker hvor noen blir alvorlig skadet som følge av politiets tjenesteutøvelse og har iverksatt etterforskning. Formålet med etterforskningen er å få belyst hendelsesforløpet og de nærmere omstendighetene rundt situasjonen da skudd ble avfyrt, skriver de.



Spesialenheten vil gjennomføre avhør av tjenestepersoner som var involvert i hendelsen i løpet av ettermiddagen/kvelden, står det.