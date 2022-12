Mann siktet for voldtekt – kvinne tok lydopptak

– Min klient har fått presentert de bevisene som politiet mener å ha mot ham, og han han har forklart seg detaljert. Han nekter straffskyld, sier forsvarer Marius Ihlebæk til TV 2.

Oslo tingrett mener imidlertid at det er sannsynliggjort at han natt til 27. desember voldtok en kvinne i en leilighet i Oslo sentrum der de var sammen for å feire jul.

Et lengre lydopptak

Torsdag ble han varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

– Fornærmede og siktede har en relasjon. Vi mener at voldtekten fremstår som grov, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Oslo politidistrikt.

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim fikk medhold i Oslo tingrett. Foto: Heiko Junge / NTB

Hun utelukker ikke at siktelsen kan bli utvidet.

I fengslingskjennelsen står det at kvinnen tok et lydopptak under den påståtte voldtekten.

«Retten er enig med påtalemyndighetene om at lydfilen styrker mistankegrunnlaget og underbygger fornærmedes forklaring», skriver Oslo tingrett.

Politiadvokaten bekrefter overfor TV 2 at det er et lengre lydopptak, men hun ønsker ikke å uttale seg mer detaljert om hva man hører.

Skadet øyet

Forsvarer Ihlebæk mener at lydfilen har begrenset bevisverdi.

– Et lydopptak beskriver ikke hva som skjer mellom siktede og den påstått fornærmede kvinnen. Opptaket endrer ikke min klients oppfatning av situasjonen, sier han.

MØTTE HER: Oslo tingrett varetektsfengslet den voldtektssiktede mannen i fire uker. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet vil ikke uttale seg om hva kvinnen har forklart om hendelsen, og de ønsker ikke å uttale seg om hvilke skader hun eventuelt har fått.

I kjennelsen fra tingretten fremgår det imidlertid at politiet har lagt frem et bilde som viser at hun har et blått øye.

Fornærmede har ifølge politiet fått oppnevnt Brit Kjelleberg som bistandsadvokat. Hun ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.