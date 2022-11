Mann siktet for drap på søndag, men nå er han løslatt: – Lettet og glad

OSLO FENGSEL (TV 2): Mandag ble han fengslet og isolert fra omverdenen, siktet for et drap på åpen gate. Nå er mannen i 20-årene levert hjemme hos familien sin.

– Han er jo lettet. Samtidig har han opplevd de siste dagene som meget belastende og tunge. Han har stått fast på sitt om at han ikke har med drapet å gjøre, sier mannens forsvarer, advokat Inam Ghous Ali, til TV 2.

– Hadde han forventet dette?

– Ja, faktisk. Men han skjønte at det kunne ta noe tid da vi fikk den kjennelsen. Han var innstilt på at dette skulle bli resultatet til slutt.

Søndag morgen ble en mann i 20-årene skutt og drept på åpen gate like ved t-banestasjonen på Grønland i Oslo.

Retten: Endret forklaring

Kort tid senere ble en ung mann pågrepet og siktet for medvirkning til drapet. Senere er også en mann i 30-årene pågrepet, og det er han politiet mistenker har avfyrt det dødelige skuddet.

Den eldste av de to siktede har ikke formelt tatt stilling til skyldspørsmålet. Han har imidlertid knyttet seg til handlingen og samtykket til varetektsfengsling.

ÅSTEDET: Veldig mange politipatruljer var i området rundt Grønland i timene etter drapet på søndag. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Den yngste av de siktede nekter imidlertid enhver befatning med drapet.

Etter et rettsmøte i Oslo tingrett ble han likevel varetektsfengslet i fire uker og satt i full isolasjon fra andre innsatte. Retten mente det var såkalt skjellig grunn til å mistenke ham for å ha en rolle i drapssaken.

Blant annet viste retten til at siktede endret sin forklaring til politiet etter å ha blitt konfrontert med en video og noen stillbilder.

– Føler seg trodd

Nå, mindre enn to døgn senere, har politiet likevel besluttet at den unge mannen skal løslates.

«Etterforskningen har vist at mistankegrunnlaget er svekket», skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

BESLAG: Et stort område ble avsperret og mange gjenstander beslaglagt i forbindelse med drapsetterforskningen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Like før klokken 15 forlot den drapssiktede mannen og advokaten hans Oslo fengsel.

– Jeg kjørte ham hjem, så den bilturen var fin. Han var lettet og glad og ser på dette som en seier. Han føler seg trodd. Familien hans ble selvsagt veldig glade for å se ham igjen, så det var noen meget oppløftende scener hjemme hos ham, sier advokat Ali til TV 2.

– Det beste med jobben

I pressemeldingen fra Oslo-politiet skriver de at de opprettholder politiet drapssiktelsen mot den løslatte mannen. For å henlegge en drapssiktelse må politiet gå via statsadvokaten og Riksadvokaten.

– Vi forventer at siktelsen blir frafalt, sier advokat Ali til TV 2.

– Da han ble fengslet, la retten vekt på at han endret forklaring etter å ha sett bilder og video fra åstedet?

– Fremdeles er disse opplysningene klausulert, så jeg kan ikke gå inn på selve forklaringen. Det er riktig at han var på stedet, men han har ikke noe med drapet å gjøre, sier Ali.

HENTET KLIENTEN: Inam Ghous Ali har hatt tett dialog med Oslo-politiet de siste dagene. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Også advokaten selv er svært fornøyd med løslatelsen.

– Dette er det beste med jobben. Det gir voldsom motivasjon til å stå på videre, sier han.

Den eldste av de to drapssiktede sitter fremdeles varetektsfengslet, isolert fra andre innsatte. Han har i avhør knyttet seg til handlingen og forklart politiet hvor våpenet lå.