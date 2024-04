Mann redigerte seg sjølv inn naken på bilde av 13-åring

DØMD: Ein mann er dømd til fengsel i eitt år, mellom anna for å ha redigert seg sjølv naken inn på fleire bilete av ei 13 år gamal jente. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Politiet fann ikkje harddisken under ransakinga. Så rydda huseigaren i klesskapet.

Dømd for overgrepsmateriale:

Harddisken tilhøyrde ein norsk mann i 60-åra.

I rundt fire år hadde han vore leigetakar hjå kvinna og hennar mann, i ein bustad i ein av Bergen sine nabokommunar.

I huset budde også kvinna si mindreårige dotter.

Før påske vart mannen dømd til eitt års fengsel i Hordaland tingrett for seksuelle handlingar og seksuelt krenkande åtferd mot dottera.

Han vart også dømd for å oppbevaring av overgrepsmateriale, og for å ha produsert framstillingar av seksuelle overgrep mot barn.

Fortalde klassevenninner

Saka mot mannen starta våren 2022.

Då fortalde dottera i huset til klassevenninner at ho hadde vore utsett for fleire overgrepshandlingar av leigetakaren i 60-åra.



Ho var i tilrettelagt avhøyr hjå politiet. Mannen flytta ut av bustaden. Under ransakinga tok politiet beslag i tre harddiskar.

Der blei det funne nesten 2000 bilete og over 300 filmar som viste seksuelle overgrep mot barn.

Fann bilete av ei anna jente

Men under utryddinga fann mora i huset ein harddisk til inne i klesskapet til mannen.

Den hadde politiet oversett under si ransaking.

På denne harddisken vart det funne elleve bilete av ei heilt anna jente.

Bileta stamma frå 2005 og var manipulerte.



Den norske jenta på bileta var 13 år gamal den gongen dei vart tekne. Etterpå har mannen redigert seg sjølv naken inn på bileta.

Deretter har han tatt vare på bileta heilt fram til han blei avslørt av politiet nesten 20 år seinare.

«Sterkt bevis»

«På flere av bildene er tiltaltes penis erigert, og på to av dem står han tilsynelatende ved siden av [ …] og holder sin erigerte penis mot henne», skildrar dommarane i tingretten.

Sjølv forklarte mannen at han tilbake i 2005 skulle finne ut om to bilete teknisk lot seg manipulere saman til eitt.

«Dette ville i såfall ha latt seg avklare uten at tiltalte var naken», kommenterer dommarane.

Dei meiner redigeringa er eitt «sterkt bevis» for at mannen har hatt ein seksuell interesse for unge jenter.

Kvinna på dei manipulerte bileta fortalde i retten at mannen fleire gonger hadde blotta seg for henne då ho var barn.

Har anka

Mannen har anka dommen, får TV 2 opplyst av forsvarar Einar Råen. I tingretten erkjente mannen berre delvis straffskyld.

I sakene som gjeld den mindreårige dottera i huset han budde i fram til våren 2022, festar retten lit til hennar forklaring.

Ho har fortalt om seksuelt krenkande åtferd frå mannen. Mellom anna ved at han har gitt henne klemmar på ein seksualisert måte og at han hadde sagt han ville klemme ho utan klede på.

Ho har også opplevd at mannen var naken då ho kom ned til han på besøk.

Retten legg til at handlingane ligg i «nedre sjikt» av det som blir råka av paragraf 304 i straffelova.