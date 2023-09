Mann pågrepet for Jonas-drapet

HØNEFOSS (TV 2): En mann er pågrepet og siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30), som ble funnet drept i bilen sin 17. august.

Pågripelsen skjedde i Innlandet politidistrikt torsdag formiddag, opplyser politiet i en pressemelding.



Sør-Øst politidistrikt inviterer til en pressekonferanse i Hønefoss klokken 14.30.



Ifølge VG er siktede en mann i 20-årene som tidligere er domfelt blant annet for våpenlovbrudd. I 2019 ble han også dømt for et grovt tyveri, ifølge avisen.

Ikke snakket med siktede

Siktedes forsvarer Thomas Randby har ikke besvart TV 2s henvendelser, og det er ukjent hvordan mannen stiller seg til drapssiktelsen. I en SMS skriver Randby:

«Vi har ikke fått snakket med klienten eller mottatt sakens dokumenter ennå, men forventer dette i løpet av ettermiddagen.»

FUNNET HER: Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept i bilen sin like ved denne hytta. Foto: Frode Sunde / TV 2

Bistandsadvokaten til Aarseth Henriksens etterlatte har besvart TV 2s henvendelser.



Innlandet politidistrikt ønsker ikke å svare på noen spørsmål i saken.



VG: Ble skutt

Torsdag 17. august ble 30-åringen funnet død i bilen sin i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Bilen sto parkert halvveis ute i grøften, med fronten pekende vekk fra hytta.

Eieren av hytta kjente ikke til Aarseth Henriksen, og det er ikke kjent hvorfor han befant seg i i området. Ifølge VG ble han skutt.

Aarseth Henriksen ble funnet omtrent klokken 17 av en kamerat som lette etter ham. NRK har tidligere skrevet at en bil er fotografert av en satellitt på funnstedet allerede klokken 12.26.

Den siste måneden har politiet brukt enorme ressurser på etterforskningen av saken.



Hærverk og trakassering

I forkant av drapet på Aarseth Henriksen fortalte han selv om både hærverk, brannstiftelser og trakassering han har vært utsatt for de siste to årene.

ØDE: Ved denne hytta ble Jonas Aarseth Henriksen (30) funnet drept. Hytta ligger avsides til omtrent 15 kilometer fra tettstedet Nes i Ådal. Foto: Frode Sunde / TV 2

Seks dager før han døde, møtte han podkasten «Avhørt». Til journalistene der fortalte han at han særlig mistenkte at to navngitte personer kunne ha noe med trakasseringen å gjøre.

Han mistenkte også at en forsikringssvindel knyttet til brann i en betongbil kunne være et motiv for det som hadde skjedd.

TV 2 er kjent med at de to navngitte mennene er avhørt av politiet som vitner. En av dem har også fortalt til VG at han hadde skværet opp med Aarseth Henriksen.