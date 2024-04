Mann pågrepet for drapet på Bård-André

En mann i 50-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at Bård-André Spildrejordet ble funnet drept i sin egen hytte.

Politiet har pågrepet en mann i 50-årene i forbindelse med drapet på Bård-André Spildrejordet (44) i Nord-Odal i mars.

Spildrejordet ble funnet skutt og drept i sin egen hytte.

Mannen, som er bosatt i Sør-Odal, er siktet for drap eller medvirkning til drap. De to hadde en relasjon, men ikke en familiær relasjon, ifølge politiet.

– Vi ønsker nå å avhøre han, og så vil vi ta stilling til om han skal varetektsfengsles, sier politiadvokat Christine Lundstein i Innlandet politidistrikt.

Kjent for politiet fra tidligere

Politiet opplyser at det er gjennomført en rekke avhør i saken, og at det er innhentet digitale spor som har ledet til pågripelsen. Lundstein sier mannen er kjent for politiet fra tidligere.



Det gjennomføres nå ransaking og tekniske undersøkelser.



– Vi ønsker å få gjennomført et avhør av han. Det er per nå ikke avklart, sier Lundstein til TV 2.

Hun sier de jobber ut i fra flere teorier, og at de ikke kan utelukke at det kan komme flere pågripelser i saken. Politiet i Innlandet får fortsatt bistand fra Kripos.

TV 2 har foreløpig ikke lyktes med å få svar fra mannens forsvarer, John Christian Elden.



ETTERFORSKNING: Krimteknikere på åstedet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Bekrefter hans forklaring

Avdødes lillebror ble først pågrepet og siktet for drapet. Han er løslatt, men fortsatt siktet for drap. Politiet vil ikke si noe om mannen i 50-årene har en relasjon til lillebroren.

– Mistankegrunnlaget mot han er svekket, og vi vurderer siktelsen fortløpende, sier Lundstein.

Brorens forsvarer, Petter Bonde, sier denne pågripelsen styrker hans forklaring.

– Min klient har forklart at han ikke har skutt broren sin, og denne pågripelsen bekrefter hans forklaring, og jeg og min klient er fornøyd med progresjonen i politiets etterforskning, sier forsvareren til TV 2.

Synes det har tatt lang tid

Det var sent på kvelden 14. mars at avdødes bror meldte ifra om at en person var hardt skadet i en hytte i Nord-Odal. Da politiet kom frem, ble Bård-André Spildrejordet erklært død.



– Pårørende er veldig fornøyd med at det er en utvikling i saken, da vi har etterlyst det ganske lenge. De synes det har gått lang tid. Vi regner med at han blir varetektsfengslet, sier John Arild Aasen, som er bistandsadvokat for faren til avdøde og broren.

Mulig økonomisk motiv

Forsvarer Bonde har tidligere opplyst at hans klient nekter for å ha skutt broren.



Politiet har tidligere opplyst at de etterforsker et mulig økonomisk motiv, etter at de fikk opplysninger om at den avdøde skal ha skyldt penger til andre.

Onsdag sier politiadvokat Lundstein at mulige konflikter er en sentral del av etterforskningen, men kan ikke si noe konkret om hvilke konflikter som er sentrale.

Aasen har tidligere fortalt at brødrene hadde et veldig nært forhold.