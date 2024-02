Mann pågrepet for drap i Oslo i fjor

OSLO TINGRETT: Påtalemyndigheten har bedt Oslo tingrett om å få varetektsfengsle en mann i 40-årene, siktet for drap. Foto: Frode Sunde / TV 2

OSLO TINGRETT (TV 2): En mann i 40-årene ble denne uka pågrepet for drapet på kona si i Oslo i mai 2023.

Det opplyser politiadvokat Hilde Hermanrud Strand i Oslo politidistrikt til TV 2.

TV 2 har snakket med mannens forsvarer, advokat Gunhild Bergan, som sier at han nekter straffskyld. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.

Den drapssiktede mannen i 40-årene sitter nå i Oslo tingrett, der han er begjært varetektsfengslet.

– Sjokkerte

Mette Yvonne Larsen er bistandsadvokat for familien til den avdøde kvinnen.

– Han har vært siktet for å ha etterlatt kona i hjelpeløs tilstand tidligere, men det har vel vært en hypotese om drap som har kommet til overflaten nå, sier Larsen til TV 2.

– Hvordan reagerer dine klienter?

– De er sjokkerte, men det er ikke uventet. Det er likevel en tøff beskjed, sier hun.

BISTANDSADVOKAT: Mette Yvonne Larsen bistar den avdøde kvinnens familie. Foto: Berit Roald / NTB

– Hvorfor er det ikke uventet?

– Det er en del detaljer rundt dødsfallet som har gjort at de ikke har tenkt at det var et naturlig dødsfall, sier Larsen.

Pågrepet denne uken

Politiadvokat Hilde Hermanrud Strand sier til TV 2 at mannen ble pågrepet på onsdag denne uken.

Fredag ber hun Oslo tingrett om at mannen skal kunne holdes i varetekt i fire uker, med brev- og besøksforbud.

AKTOR: Politiadvokat Hilde Hermanrud Strand. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hverken politiadvokaten eller forsvarer Gunhild Bergan ønsker å gi noen flere kommentarer før fengslingsmøtet er ferdig fredag ettermiddag.

Begge parter har bedt om lukkede dører under fengslingsmøtet, noe tingretten ga medhold i.

Saken oppdateres!