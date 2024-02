Mann pågrepet for drap i fjor – kona døde av forgiftning

Det opplyser politiadvokat Hilde Hermanrud Strand i Oslo politidistrikt til TV 2.

Mannens forsvarer, advokat Gunhild Bergan, opplyser til TV 2 at mannen nekter straffskyld og begjærer seg løslatt. Han sier han ikke har noen kjennskap til hvordan kona døde.

– Han fikk beskjed om at kona var død av politiet, sier Gunhild Bergan.

FORSVARER: Advokat Gunhild Bergan forsvarer den drapssiktede mannen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fredag begjærte politiet mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

– Han er sjokkert over at han er pågrepet og fremstilt for fengsling. Ellers så er han jo veldig lei seg for det som har skjedd med kona. Dette var jo i mai i fjor, så saken har tatt en ny vending for ham.

Bodde ikke sammen

Politiet opplyser at kvinnen ble funnet død i sitt eget hjem, som hun ikke delte sammen med ektemannen.

Forsvarer Gunhild Bergan ønsker ikke å si noe mer om dette.

Forsvareren mener det ikke er bevisforspillelsesfare all den tid kona døde for ni måneder siden. Politiet mener på sin side at sakens nye vending gjør det nødvendig å fengsle mannen nå.

Mette Yvonne Larsen er bistandsadvokat for familien til den avdøde kvinnen.

BISTANDSADVOKAT: Mette Yvonne Larsen bistar den avdøde kvinnens familie. Foto: Berit Roald / NTB

– Han har vært siktet for å ha etterlatt kona i hjelpeløs tilstand tidligere, men det har vel vært en hypotese om drap som har kommet til overflaten nå, sier Larsen til TV 2.

– Hvordan reagerer dine klienter?

– De er sjokkerte, men det er ikke uventet. Det er likevel en tøff beskjed, sier hun.

– Hvorfor er det ikke uventet?

– Det er en del detaljer rundt dødsfallet som har gjort at de ikke har tenkt at det var et naturlig dødsfall, sier Larsen.

Har ikke pass

Mannen ble pågrepet i sitt eget hjem i Oslo på onsdag denne uken.

Tidligere har han vært siktet for å ha hensatt kona i hjelpeløs tilstand, men på tirsdag ble siktelsen utvidet.

AKTOR: Politiadvokat Hilde Hermanrud Strand. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han har vært på frifot siden hun døde, mot at politiet har tatt beslag i passet hans.

– Har han forsøkt å reise fra landet?

– Ikke meg bekjent, sier Strand.