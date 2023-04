Mann og kvinne funnet døde etter brann

Rundt klokken 11.30 mandag formiddag meldte politiet i Øst om brann i en enebolig i Råde. Det ble raskt tydelig for brannvesenet at det ikke var mulig å få kontroll på brannen før det var for sent.

– Det er totalt overtent. Det er ikke mulig å gå inn. Vi driver med utvendig slukking, sa vaktleder Arne Nurmi i 110 Øst litt før klokken 12.

Like før klokken 17.30 bekrefter politiet at to personer døde i brannen.

– Vi kan bekrefte at en mann i 50-årene og en kvinne i 60-årene er funnet døde på stedet. Pårørende er varslet, skriver politiet i Øst på Twitter.

En av personene ble bekreftet død tidligere mandag. Vedkommende ble funnet ved inngangspartiet til boligen, opplyser politiet til TV 2.



Politiet fryktet at ytterligere en person befant seg i boligen. Vedkommende hadde status som savnet.

OVERTENT: Brannvesenet kunne ikke gjøre noe for å stanse brannen. Foto: Odd Arne Hartvigsen/ TV 2

For utrygt

Mandag ettermiddag er boligen fortsatt for utrygg til at brannmannskap og krimteknikere kan ta seg inn.

– Det er vanskelig å si når vi kan gå inn, sier operasjonslederen.

Innsatsleder Svein Roger Lunde sier først fikk melding om en eksplosjonsartet brann. Operasjonslederen forteller at det var naboer som meldte om brannen.

Operasjonsleder Marstad sier at de foreløpig ikke har noen klare hypoteser om hva som har forårsaket brannen.